18 человек, которые познали темную сторону заказов в интернете и запомнили это на всю свою жизнь

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Заказывая товар через интернет, мы, как правило, четко представляем, что хотим получить, и стараемся не прогадать ни с размером, ни с качеством. Но даже если предусмотрено, казалось бы, все возможное, нелепая промашка все-таки может случиться. Так произошло и с героями нашей сегодняшней подборки, которые были сильно удивлены, открыв наконец заветную коробку.

Мы в AdMe.ru в очередной раз убедились, что от интернет-магазинов и служб доставки можно ожидать чего угодно, ведь эти фото тому главное доказательство.

«Папа купил дрель через интернет. И вот заказ доставлен»

«Вместо моего рождественского подарка служба доставки принесла мне большую партию туалетной бумаги»

«Я хорошо усвоил этот урок — не заказывать по интернету ничего в стеклянных емкостях»

«Заказал, значит, диски на свой грузовик... А пришли только 3 штуки»

«Мама купила себе кроссовки. Но прислали ей обувь на 17 размеров меньше»

«Что мы заказали vs. Что получили. Собака — для понимания размера»

«Купила целых 11 упаковок, и они пришли вот в таком виде»

«Заказала себе халат „жены миллионера“»

«Заказал одну штучку брюссельской капусты вместо килограмма. Теперь придется резать ее на 4 части, чтобы на всех хватило»

«Что я заказала и что мне пришло. Даже кот в шоке»

«Ваш заказ доставлен»

«Заказал дочери MacBook Air, а пришло это...»

«Итак, после 2 месяцев ожидания мои книги прибыли. Открываю коробку, а там 2 вторых части и ни одной первой»

«Заказал 8 рулонов туалетной бумаги. А мне прислали это»

«Менеджер интернет-магазина сказал, что нам нужно получше распушить ее»

«Заказал себе мебель, но, видимо, в магазине кто-то напутал и прислал мне ее в таком вот виде»

«Жена заказала новое защитное покрытие для телефона. И вот оно, только из коробки»

«Вместо заказанной мною Nintendo DS курьер отдал мне просто пустую коробку»