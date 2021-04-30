18 смекалистых людей, которые мастерски обходят скучные правила

Приятель попросил помочь ему с устройством на работу. Он на редкость талантливый парень, и мне очень захотелось взять его в команду. Связался с отделом кадров и рассказал о нем. Тут менеджер меня спрашивает: «А он более опытный специалист, чем вы?» Да уж, вопрос с подвохом. Скажешь «да» — и на тебя будут косо смотреть, ответишь «нет» — и тебя посчитают противным эгоистом, да еще и приятелю откажут. Так что решил выкрутиться. Говорю: «Я обычно себя ни с кем не сравниваю. Но мы с другом здорово дополняем друг друга и хорошо работаем в тандеме». На работу его в результате взяли. © Ankit Aggarwal / Quora