18 смекалистых людей, которые мастерски обходят скучные правила
Большинство моментов в нашей жизни определяется правилами — явными или негласными. Они должны максимально упростить все процессы и помочь в преодолении проблем. Жаль, что не всегда эта схема срабатывает. Однако есть люди, которые делают все по-своему и при этом добиваются отличных результатов. Некоторые необычные приемы так и хочется взять на заметку.
Мы в AdMe.ru искренне уважаем людскую смекалку и думаем, что нестандартное мышление — это замечательно. А люди, которые умеют находить неочевидные варианты решения вопросов, достойны внимания.
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Попов на одной из лекций рассказывал об одном академике (Шкловском), который очень хотел во Францию. Но совершенно не знал языка. Когда случай подвернулся, он попросил на кафедре написать ему русскими буквами на французском языке фразу «Не нужно упрощать». И вот Франция, симпозиум по астрофизике, идут жаркие споры ведущих ученых, наш герой сидит и ни слова не понимает. В какой-то момент, когда стало понятно, что вот именно сейчас от него ждут решительного высказывания, он говорит: «Не нужно упрощать!» Все приходят в восторг от его мысли, и жаркий спор продолжается дальше. © 18701189 / Pikabu
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Пришла необходимость заплатить 100 тысяч наличными через кассу в банке. Прихожу, а паспорта с собой нет, только копия. Девушка говорит: «По правилам, если сумма от 15 тысяч, вы должны предъявить именно паспорт». Я отвечаю: «А можно внести 6 раз по 15 тысяч и 1 раз — 10 тысяч, чтобы получилось 100 тысяч, но дробными платежами?» «Можно», — говорит. © bushkander / Pikabu
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Сварганила для всего семейства тако. Приступаем к еде, а мое 4-летнее чадо наотрез отказывается это пробовать. Ну ни в какую. Я подумала и говорю: «Что ты, именно для тебя я тако не готовила. Специально сделала мексиканский сэндвич». Ну и он отлично уплетал то же, что и мы. © Rhinomeat / Reddit
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Последний день до зарплаты. На карточке осталось всего 4,6 тысячи, а мне нужно больше. Вспоминаю, что в кармане еще 500 тенге. Думаю, сейчас закину их и выведу 5 тысяч. Кладу деньги в банкомат. Позади меня собирается недовольная очередь. В итоге забираю нужную сумму 3 купюрами. Вдруг маленький мальчик за моей спиной говорит: «Мам, смотри, хакер. Он кладет одну денежку, а вытаскивает три. Расскажи об этом папе!»
© gluk27 / Pikabu
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Я вот на работе, когда обсуждение заходит в тупик, заявляю: «Мне кажется, с этим вопросом нужно переспать и вернуться к нему на следующем совещании с более подготовленными позициями». Особенно если у меня нет никакой позиции и я вообще не понимаю, о чем речь. © 1tatai1 / Pikabu
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Придумала простой фокус. Каждый раз, когда выключаю плиту или любой другой прибор, просто говорю об этом вслух. Главное, громко. Удобная штука. Я поняла, что мне трюк фантастически помогает, когда я не могу вспомнить, сделала что-то или нет. © PlasticRuester / Reddit
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Моя жена где-то вычитала, что, когда покупаешь любой продукт в интернете, надо просто добавить его в корзину и не заказывать. И в таком случае продавец должен прислать через пару дней предложение со скидкой. Теперь она так всегда и делает. © inconclusivehush / Reddit
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Племяшка просто обожает чай из Starbucks и ни в какую не пьет домашний. Хотя мы готовим специальный, в котором сахара поменьше. И моя мама придумала такой трюк: набрала одноразовых чашек в Starbucks и теперь выдает ей домашний чай только в них. Все довольны. © ChloeMomo / Reddit
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Когда меня достают с разговорами какие-нибудь незнакомцы, например продавцы всяческих услуг по телефону, я просто начинаю говорить с ужасным акцентом. И прикидываюсь, что совершенно не понимаю их вопросов. Обычно срабатывает. © Beamer Smith / Quora
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Приятель попросил помочь ему с устройством на работу. Он на редкость талантливый парень, и мне очень захотелось взять его в команду. Связался с отделом кадров и рассказал о нем. Тут менеджер меня спрашивает: «А он более опытный специалист, чем вы?» Да уж, вопрос с подвохом. Скажешь «да» — и на тебя будут косо смотреть, ответишь «нет» — и тебя посчитают противным эгоистом, да еще и приятелю откажут. Так что решил выкрутиться. Говорю: «Я обычно себя ни с кем не сравниваю. Но мы с другом здорово дополняем друг друга и хорошо работаем в тандеме». На работу его в результате взяли. © Ankit Aggarwal / Quora
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Придумала такой трюк для мегаобщительных коллег. Если кто-то постоянно зависает с болтовней у моего стола, просто встаю и, продолжая дружелюбно трещать, провожаю человека до его рабочего места. © Calliope Hu / Quora
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Если хочу избавиться от назойливых попутчиков, отвечаю на английском: «Простите, я вас не понимаю». А потом надеваю наушники. И никаких проблем. © Sylvie Son / Quora
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О боги! Оказывается, если ты садишься на заднее сиденье, таксисты не спрашивают, откуда ты. Лайфхак, что ли. © cainako / Twitter
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Как-то проходили мы курсы самопознания на работе. Всякие там тесты, загадки. Лектор принес объемные коробочки, положил на стол и стал спрашивать, сколько же у них сторон. Кто-то сказал 6, кто-то спросил, открыта ли крышка кубика. А я ухмыльнулся и заявил, что 2. На вопрос «Почему?» ответил: «Внешняя и внутренняя». Жаль, что мою сообразительность не оценили. © Accelerant_84 / Reddit
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Пришел в поликлинику. Номерок на 8:45. Подхожу к кабинету. А там гигантская толпа, и что-то уже не поделили — ругань стоит. Ну я прорываюсь сквозь этот ор с такой фразой: «Гуд монинг. Искюз ми. Май намбер форти файф. Ху некст?» Воцарилась тишина. И вдруг кто-то говорит: «Ой, я! Сорок четыре. Эм. За мной будете. Эм. Сорри!» 20 минут отсидел в очереди в полной тишине. © Kspksp / Pikabu
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Месяц назад купил холодильник. Пристально осмотрел, расписался и только спустя 2 часа увидел, что на логотипе не хватает одной буквы. Обратился в магазин и слышу, что мне нужно доставить прибор обратно и написать заявление. Было лень, ну я и позвонил на горячую линию в саму компанию, которая производит приборы. Девушка на том конце провода призналась, что впервые слышит, чтобы человек звонил из-за отсутствующей буквы в логотипе, но пообещала что-то придумать. И вот проверяю почтовый ящик, а там наклейки с буковками лежат. Мелочь, а приятно! © alshenetsky / Pikabu
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Дома ношу футболки, дешевые. Один раз купил белую футболку, а больше белых вещей в доме нет. Надо ее стирать... Что делать, лежит уже 2 месяца грязная. Ну я взял белую футболку, положил в стиральную машинку с зелеными вещами и запустил цикл с температурой 90 °C. Сейчас у меня футболка салатового цвета. Проблема решена. © unknown author / Bash.im
А у вас есть похожая история, когда смекалка помогла решить проблему получше всех правил?