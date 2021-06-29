18 человек, которые поняли, что сели в лужу, только когда по уши оказались в ней

Представьте: вы убеждаете детей, что любите морковь и терпеть не можете конфеты, а ребенок находит у вас обертку от плитки шоколада. Или, гуляя с привлекательной особой противоположного пола, вдруг обнаруживаете у себя жвачку в волосах.