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18 человек, которые поняли, что сели в лужу, только когда по уши оказались в ней

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Представьте: вы убеждаете детей, что любите морковь и терпеть не можете конфеты, а ребенок находит у вас обертку от плитки шоколада. Или, гуляя с привлекательной особой противоположного пола, вдруг обнаруживаете у себя жвачку в волосах.

Твитами о таких вот непростых, но комичных случаях решила взбодрить вас сегодня редакция AdMe.ru. Устраивайтесь поудобнее за своими планшетами — 10 минут отличного настроения вам обеспечены.

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Какие неловкие или курьезные ситуации происходили с вами или вашими знакомыми?

Фото на превью ValuevaAnastasi / Twitter
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