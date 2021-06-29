18 человек, которые поняли, что сели в лужу, только когда по уши оказались в ней
Представьте: вы убеждаете детей, что любите морковь и терпеть не можете конфеты, а ребенок находит у вас обертку от плитки шоколада. Или, гуляя с привлекательной особой противоположного пола, вдруг обнаруживаете у себя жвачку в волосах.
Твитами о таких вот непростых, но комичных случаях решила взбодрить вас сегодня редакция AdMe.ru. Устраивайтесь поудобнее за своими планшетами — 10 минут отличного настроения вам обеспечены.
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Какие неловкие или курьезные ситуации происходили с вами или вашими знакомыми?
Фото на превью ValuevaAnastasi / Twitter
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