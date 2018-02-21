18 оригинальных людей, у которых своя логика
Логика — не только раздел философии, но и сам процесс мышления, когда последовательность утверждений соответствует изученным в логике схемам. Тогда мы говорим о «логичном мышлении». Но у этих ребят мышление явно построено по каким-то другим схемам и принципам, оригинальным и неповторимым. И это совершенно их не парит.
AdMe.ru собрал тех, чьи размышления не поддаются никакой логике, и показывает их вам для поднятия настроения.
1. Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались
2. У него под рукой было 2 варианта решения проблемы, но он не ищет легких путей
3. Так себе совет
4. Зато стильненько
5. Все понятно
6. Оказалось, просто вывозят старую сантехнику
7. Действительно, а вдруг?
8. Просто кусочек картона за деньги
9. Так-то!
10. «Посмотрев на это внимательнее, понял, что я идиот»
11. Забота
12. Когда очень хочется повесить телевизор на стену, можно и подставку отпилить
13. Правда жизни
14. Хотелось бы знать, в чем смысл такого инженерного решения
15. На страже порядка
16. Do you govorish pо-angliysky?
17. Веская причина
Бонус: когда у дизайнера своя логика
Вы тоже наверняка встречали веселые маразмы, против которых бессильна логика. Поделитесь ими в комментариях.
Фото на превью fuckingcat/pikabu