18 оригинальных людей, у которых своя логика

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Логика — не только раздел философии, но и сам процесс мышления, когда последовательность утверждений соответствует изученным в логике схемам. Тогда мы говорим о «логичном мышлении». Но у этих ребят мышление явно построено по каким-то другим схемам и принципам, оригинальным и неповторимым. И это совершенно их не парит.

AdMe.ru собрал тех, чьи размышления не поддаются никакой логике, и показывает их вам для поднятия настроения.

1. Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались

2. У него под рукой было 2 варианта решения проблемы, но он не ищет легких путей

3. Так себе совет

4. Зато стильненько

5. Все понятно

6. Оказалось, просто вывозят старую сантехнику

7. Действительно, а вдруг?

8. Просто кусочек картона за деньги

9. Так-то!

10. «Посмотрев на это внимательнее, понял, что я идиот»

11. Забота

12. Когда очень хочется повесить телевизор на стену, можно и подставку отпилить

13. Правда жизни

14. Хотелось бы знать, в чем смысл такого инженерного решения

15. На страже порядка

16. Do you govorish pо-angliysky?

17. Веская причина

Бонус: когда у дизайнера своя логика

Вы тоже наверняка встречали веселые маразмы, против которых бессильна логика. Поделитесь ими в комментариях.