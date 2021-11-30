18 историй о людях, готовых подставить плечо даже совершенно незнакомому человеку

В трудных ситуациях мы обычно ждем поддержки от самых близких: родных, друзей. Но иногда помощь приходит из неожиданных мест, и супергероем может оказаться обычный прохожий, водитель автобуса или сосед по очереди. В таких ситуациях невольно начинаешь верить в судьбу, которая свела вместе в нужный момент.

Благодаря героям нашей подборки мы в AdMe.ru в очередной раз убедились, как много в мире добрых и бескорыстных людей. А бонус послужит доказательством того, что в нашей поддержке нуждаются не только люди.

Дочь нарисовала эту картину в 13 лет. Показала мне. Я: «Очень круто. А почему чайник без ручки?» Она: «Пап, сначала с ручкой нарисовала. Потом ее закрасила. Это чайник с отколотой ручкой, но все тот же классный чайник, который заваривает самый вкусный чай на свете. Просто теперь, чтобы налить из него чай, нужно чайник обнять двумя ладонями».

Обычная вроде история, но когда она рисовала эту картину, я месяц лежал в больнице, откуда выписался со 2-й группой инвалидности. Вот так меня дочь поддержала как смогла. © Kspksp / Pikabu

Сын просил меня пришить на куртку петельку-вешалку. Она не оторвалась, ее изначально не было. В техникуме, когда в гардероб сдавал, ругались, что за капюшон приходится вешать. А у меня все руки не доходили. И вот как-то с работы прихожу, вешаю свою куртку и смотрю — куртка сына на петельке висит. Думаю, неужели сам пришил? Беру его куртку в руки, заглядываю в комнату и спрашиваю: «Ты пришил петельку?» Он, с растерянностью во взгляде: «А разве не ты?» В общем, гардеробщица пришила сама. © Astragirl / Pikabu

Беру его куртку в руки, заглядываю в комнату и спрашиваю: «Ты пришил петельку?» Он, с растерянностью во взгляде: «А разве не ты?» В общем, гардеробщица пришила сама. © Astragirl / Pikabu Я работаю пожарным, и прошлый год был невероятно напряженным. Осенью одному мальчику, который жил в районе моей работы, исполнялось 12 лет. На день рождения он попросил всех дарить ему только деньги . На них он хотел купить подарочные карты для пожарной части. Мы все почти плакали от щедрости этого ребенка. После тяжелого лета было приятно вспомнить, что есть такие замечательные люди. © GenericPerson7 / Reddit

. На них он хотел купить подарочные карты для пожарной части. Мы все почти плакали от щедрости этого ребенка. После тяжелого лета было приятно вспомнить, что есть такие замечательные люди. © GenericPerson7 / Reddit Поехала в другой город знакомиться с будущей свекровью. На вокзале никто не встретил, телефон разрядился, денег нет, на улице ночь. Стою и тихо плачу. Подошла ко мне цыганка, выслушала меня, взяла молча под руку и привела к себе домой. Накормила, обогрела, а наутро дала денег на обратный билет. А с той свекровью мы так и не породнились, к счастью. © Подслушано / VK

Пару лет назад ехала в автобусе домой после работы. Был час пик, ехать нужно было стоя минут 40–45. Уже недалеко от своей остановки чувствую, что становится плохо: в ушах глушит, в глазах темнеет . Не успела даже понять, как упала в обморок. Помню только момент, как мужчина меня держит и усаживает на свое место, а женщина рядом начинает успокаивать и плакать. Я тогда за нее перепугалась больше, чем за себя. На мой вопрос: «У вас что-то случилось?» — ответила, что ей очень тяжело, когда с людьми случается что-то плохое, и чтобы я берегла себя. Всю оставшуюся поездку уже я ее успокаивала. © Подслушано / VK

. Не успела даже понять, как упала в обморок. Помню только момент, как мужчина меня держит и усаживает на свое место, а женщина рядом начинает успокаивать и плакать. Я тогда за нее перепугалась больше, чем за себя. На мой вопрос: «У вас что-то случилось?» — ответила, что ей очень тяжело, когда с людьми случается что-то плохое, и чтобы я берегла себя. Всю оставшуюся поездку уже я ее успокаивала. © Подслушано / VK Когда мне было 16 лет, я впервые поехала одна к бабушке и дедушке — 1,5 тыс. км на поезде с пересадкой в Москве. На обратном пути я перепутала вокзалы и ждала своего поезда на Ярославском, а он отправлялся с Курского. Свою ошибку я поняла, только когда подошла к вагону поезда и увидела, что он купейный, а у меня плацкарта .

До отправления моего поезда оставалось минут 15, а у меня тяжеленная сумка. Но так как меня ждала мама именно с моего поезда, я побежала. Когда я забежала в метро, мою тяжеленную сумку подхватил молодой человек. Я ему рассказала, что случилось, и дальше мы бежали вместе.

Выбежав на платформу Курского вокзала, мы увидели, что поезд уже тронулся. И парень буквально закинул мою сумку и меня саму в последний вагон. © Natalia Korstin / Facebook

. До отправления моего поезда оставалось минут 15, а у меня тяжеленная сумка. Но так как меня ждала мама именно с моего поезда, я побежала. Когда я забежала в метро, мою тяжеленную сумку подхватил молодой человек. Я ему рассказала, что случилось, и дальше мы бежали вместе. Выбежав на платформу Курского вокзала, мы увидели, что поезд уже тронулся. И парень буквально закинул мою сумку и меня саму в последний вагон. © Natalia Korstin / Facebook В октябре прошлого года я ехала на городском автобусе. Он был переполнен, и я не заметила, как у меня украли кошелек , в котором были все мои деньги. Уже поздним вечером, когда обнаружила пропажу, я стояла на автобусной остановке и думала, как мне вернуться домой. Тогда один мужчина подошел ко мне и спросил, что случилось (я думаю, он понял по моему лицу, что что-то не так). Когда я рассказала ему свою историю, он дал мне билет на автобус и сказал: «Завтра подашь заявление в полицию, а сейчас, пожалуйста, возвращайся домой, ведь уже поздно». Я попросила номер его телефона, чтобы вернуть деньги, но он сказал, что в этом нет необходимости. © Maumita Sen / Quora

, в котором были все мои деньги. Уже поздним вечером, когда обнаружила пропажу, я стояла на автобусной остановке и думала, как мне вернуться домой. Тогда один мужчина подошел ко мне и спросил, что случилось (я думаю, он понял по моему лицу, что что-то не так). Когда я рассказала ему свою историю, он дал мне билет на автобус и сказал: «Завтра подашь заявление в полицию, а сейчас, пожалуйста, возвращайся домой, ведь уже поздно». Я попросила номер его телефона, чтобы вернуть деньги, но он сказал, что в этом нет необходимости. © Maumita Sen / Quora 2 года назад у меня был очень плохой день: я только что рассталась с парнем. Вышла в магазин в спортивном костюме и футболке, без лифчика, хотела купить печеньки и пиццу. Встала в очередь на кассу, и тут женщина сзади начала подбадривать меня, парень передо мной предложил пропустить вперед, а кассир сказал, что у меня красивые волосы. © Serious-Librarian-42 / Reddit

Шла на остановку с работы, беременная. Там был участок дороги с грязью, которую невозможно обойти. Когда я на цыпочках пыталась пройти через грязь, поскользнулась и упала. Сильно вымазалась, еле поднялась , пальто, сумка, ноги — все в грязи. Стою на обочине и не знаю, что делать.

Увидела парковку и попросила у парковщика почиститься у них из-под крана. А этот добрый человек поймал такси и заплатил за меня. Я отказывалась от денег, хотела вернуть, у меня с собой были, но он сказал таксисту: «Поезжайте по адресу, который она скажет» — и не взял денег. © Ziba Babayeva / Facebook

, пальто, сумка, ноги — все в грязи. Стою на обочине и не знаю, что делать. Увидела парковку и попросила у парковщика почиститься у них из-под крана. А этот добрый человек поймал такси и заплатил за меня. Я отказывалась от денег, хотела вернуть, у меня с собой были, но он сказал таксисту: «Поезжайте по адресу, который она скажет» — и не взял денег. © Ziba Babayeva / Facebook Проливной дождь. Вышла из автобуса, хочу перейти на другую сторону. Но автобус не отъезжает и сигналит постоянно. Водитель руками машет. Оказалось, когда я вышла, у меня выпал из кармана кошелек . Водитель заметил и подавал мне знаки. Спасибо ему. Я была в чужой стране, и там были все мои документы и деньги. © Liubov Aktaş / Facebook

. Водитель заметил и подавал мне знаки. Спасибо ему. Я была в чужой стране, и там были все мои документы и деньги. © Liubov Aktaş / Facebook Я была в отпуске в Греции, мы отправились на морскую прогулку к одному из островов. А меня, бывает, тошнит от движения (к счастью, это просто ощущение, а не всамделишная морская болезнь). Лодка была переполнена, поездка оказалась длиннее, чем я ожидала, к тому же я сидела на ярком солнце, что тоже не помогало. Я, должно быть, выглядела совсем плохо, потому что семья передо мной протянула мне пачку таблеток от укачивания. Моей первой реакцией было вежливо отказаться, но они настояли, и я с благодарностью приняла одну таблетку. © Eggsac-on-toast / Reddit

(к счастью, это просто ощущение, а не всамделишная морская болезнь). Лодка была переполнена, поездка оказалась длиннее, чем я ожидала, к тому же я сидела на ярком солнце, что тоже не помогало. Я, должно быть, выглядела совсем плохо, потому что семья передо мной протянула мне пачку таблеток от укачивания. Моей первой реакцией было вежливо отказаться, но они настояли, и я с благодарностью приняла одну таблетку. © Eggsac-on-toast / Reddit В метро парень с заболеванием никак не мог завязать галстук. Нервничал, глаза слезились, в попытках завязать взлохматил волосы. Подошел к нему мужчина в деловом костюме и на пальцах показал, как завязывать. Рядом сидящая девушка достала из сумки расческу и гель для волос и уложила парню волосы. Тот мужчина в костюме еще побрызгал его приятными духами. Откуда-то подошел другой парень и угостил его шоколадом, чтобы он перестал нервничать. © Подслушано / VK

У моей подруги свободный график, работа в основном из дома, но вызывают иногда, ребенка оставить не с кем. Привезла с собой чадушко на работу, получила косой взгляд директора , думала, все, капец. Потом еще одна приехала с ребенком. Директор молча оценил «подвиги» сотрудников, и через неделю в офисе была — та-дам! — детская комната. Вот это я понимаю, управленческий подход. © AlexBessonov / Pikabu

, думала, все, капец. Потом еще одна приехала с ребенком. Директор молча оценил «подвиги» сотрудников, и через неделю в офисе была — та-дам! — детская комната. Вот это я понимаю, управленческий подход. © AlexBessonov / Pikabu Пару лет назад была в отпуске в Сочи. Ровно в свой день рождения вдрызг разругалась с подругой и осталась отмечать в гордом одиночестве. Сидела вечером в ресторанчике на побережье над куском торта со свечкой и рыдала. Единственной радостью за тот день стала чудесная официантка, которая весь вечер пыталась меня успокоить и развеселить, даже принесла огромное мороженое в подарок от себя. © Подслушано / VK

и осталась отмечать в гордом одиночестве. Сидела вечером в ресторанчике на побережье над куском торта со свечкой и рыдала. Единственной радостью за тот день стала чудесная официантка, которая весь вечер пыталась меня успокоить и развеселить, даже принесла огромное мороженое в подарок от себя. © Подслушано / VK Маме путевку оформляла бесплатную на предприятии. Кабинетов куча в 3 разных зданиях, все «ужасно занятые», посылают куда подальше. Я от злости посреди какого-то этажа остановилась, пар из ушей валит уже. А тут женщина, скромная такая, вежливо меня спрашивает, что я здесь делаю. Я ответила, что уже с ума схожу от безысходности. Тут она достает ключи, открывает дверь кабинета (ни имен, ни табличек), берет мои бумажки, читает и на отдельном листе расписывает, куда идти, кого как зовут, какие и где печати ставить, и свое имя в конце. Я потом от скорости оформления диву давалась. © Елена Моисеева / Facebook

Бонус: поддержка нужна не только людям

Сидели мы с подругой на лавочке у фонтана в парке, народу вокруг было много. Тут бежит собака, залезает на бортик фонтана, подгибая переднюю лапку (видно, болела), и пытается дотянуться до воды, но не может. К тому же еще и боится упасть в воду. Тогда молодой парень, сидящей на соседней лавочке, поднялся, тоже залез на бортик и руками начал зачерпывать воду из фонтана, а песик пил из его рук. © Подслушано / VK