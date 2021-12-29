18 человек, которые покрываются огромными мурашками, вспоминая свой последний шопинг

Счастливцем может считать себя тот, кто ни разу не попадал впросак во время шопинга. Ведь всем известно, что результат в этом деле предугадать очень сложно: то, что окажется в заветной коробке, может и обрадовать, и расстроить, и повеселить, а иногда и порядком удивить. А если вспомнить еще и о том, какие сюрпризы преподносят работники доставки, то историй хватит на целую книгу.

Мы в AdMe.ru и сами не раз оказывались в подобных ситуациях. Поэтому хорошо понимаем пользователей сети, которые выложили в интернет неожиданный результат своих покупок.

«Итак, вот что я заказал и что получил сегодня по почте»

«Страшно подумать, что я заплатил за эту елку почти $ 600»

«Купил рулон ленты, чтобы упаковывать рождественские подарки. Оформил первый, и вот...»

«Жена наконец получила заказанный давно баннер для работы. Прекрасно»

«Изображение не найдено».

«Заказала мужу дорогущий подарок, хотела сделать крутой сюрприз. А его оставили на крыльце дома вот так!»

«Мой ноутбук стоил мне $ 2 200. Курьер просто оставил его почти на тротуаре... Даже до крыльца не донес»

«Пусть это будет мне напоминанием почитать отзывы, прежде чем заказывать что-то онлайн»

Внутри банки крема спрятана баночка поменьше

Думала, покупаю игрушку, а она оказалась плоская"

«Что заказал и что получил. Никогда больше, никогда»

«Впервые заказала знаменитую жаровню от Le Creuset. И вот несколько минут назад заказ прибыл»

«Заказывал себе набор гелей для душа, а магазин присылает мне масло! И что, по их мнению, мне с этим делать?»

«Хочу заказать в интернете масло. А приходят почему-то гели для душа»

«Пришел заказ с запчастями. Слева — те, что в рабочем состоянии. А справа — поломанные»

«Курьер доставил посылку и отошел, чтобы сделать фото. А на фото — я, пытающийся взять посылку и не испортить ее»

«Потому что курьер не придумал ничего лучше, чем прижать коробку вплотную к моей двери, оставив меня в ловушке».

«Итак, открываю коробку с посылкой и понимаю, что внутри еще одна коробка. Для чего?»

«Заказала онлайн товары для женской гигиены. А магазин решил вместо них отправить мне это — сдутые мячи для баскетбола»

«Жду доставку. Решил проверить, где она. Захожу на сайт и вижу: доставили, вот только не к дому, а прямиком в мусорные баки. Которые уже опустошила служба сервиса»