18 человек, которые подметили в себе какую-то особенность и поспешили сообщить об этом миру

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Внешность абсолютно каждого человека уникальна: известно, что нет одинаковых радужек глаз или отпечатков пальцев. Но некоторые люди обладают настолько своеобразными особенностями, что на них так и хочется взглянуть еще разок.

Мы в AdMe.ru просто не могли пройти мимо 18 человек, которые обнаружили в себе нечто особенное и поспешили поделиться этим с миром.

«Зеркало в ванной по-разному отражается в моих очках, поскольку у линз разные диоптрии»

«Вы можете видеть, как мои ногти останавливались и снова начинали расти между курсами химиотерапии»

«У меня частичная гетерохромия обоих глаз»

«На морозе у меня побелел только мизинец»

«Волосы у меня на ноге растут спиралью»

«Я могу необычайно широко расставить пальцы, чтобы показать знак „peace“»

«До и после операции по замене тазобедренного сустава»

«У моего 12-летнего ребенка аллергия практически на все»

«Я родился с редкой секторальной гетерохромией»

«Мне разрешили оставить себе старый кардиостимулятор после того, как его заменили»

«У меня есть вот такая полоска в глазу»

«Если я напрягу верхнюю губу, будет казаться, что у меня есть еще один крошечный рот»

«У моего коллеги колени выгибаются в обратную сторону»

«У меня в ухе есть лишняя дырочка»

«У моего мужа редкая генетическая мутация, из-за которой его ногти растут наверх»

«Складка на безымянном пальце исчезла за 4 месяца, в течение которых сустав не работал»

«У моего коллеги вместо загара появляются веснушки»

«Вот в таком состоянии сейчас находятся мои волосы»