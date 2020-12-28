18 человек, которые подметили в себе какую-то особенность и поспешили сообщить об этом миру
Внешность абсолютно каждого человека уникальна: известно, что нет одинаковых радужек глаз или отпечатков пальцев. Но некоторые люди обладают настолько своеобразными особенностями, что на них так и хочется взглянуть еще разок.
Мы в AdMe.ru просто не могли пройти мимо 18 человек, которые обнаружили в себе нечто особенное и поспешили поделиться этим с миром.
«Зеркало в ванной по-разному отражается в моих очках, поскольку у линз разные диоптрии»
«Вы можете видеть, как мои ногти останавливались и снова начинали расти между курсами химиотерапии»
«У меня частичная гетерохромия обоих глаз»
«На морозе у меня побелел только мизинец»
«Волосы у меня на ноге растут спиралью»
«Я могу необычайно широко расставить пальцы, чтобы показать знак „peace“»
«До и после операции по замене тазобедренного сустава»
«У моего 12-летнего ребенка аллергия практически на все»
«Я родился с редкой секторальной гетерохромией»
«Мне разрешили оставить себе старый кардиостимулятор после того, как его заменили»
«У меня есть вот такая полоска в глазу»
«Если я напрягу верхнюю губу, будет казаться, что у меня есть еще один крошечный рот»
«У моего коллеги колени выгибаются в обратную сторону»
«У меня в ухе есть лишняя дырочка»
«У моего мужа редкая генетическая мутация, из-за которой его ногти растут наверх»
«Складка на безымянном пальце исчезла за 4 месяца, в течение которых сустав не работал»
«У моего коллеги вместо загара появляются веснушки»
«Вот в таком состоянии сейчас находятся мои волосы»
А какие особенные черты вы замечали у себя или своих близких?
Фото на превью Nukemarine / Reddit