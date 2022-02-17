18 эффектных фото, ради которых все звезды на небе сошлись

Поделиться на Facebook Рассказать ВКонтакте Поделиться на ok.ru

Можно долго спорить, что важнее в фотографии: ее техническое исполнение или умение поймать момент. Иногда самые эффектные снимки получаются абсолютно случайно — просто звезды сошлись весьма удачным образом.

Мы в AdMe.ru любим делиться фотографиями, на которых запечатлено что-то исключительное: эффектно упавший луч света, оригинальный второй план или занятное искажение перспективы. Все это делает такие снимки изюминками наших альбомов.

Поднимая луну

«Колонна разложила луч света на составляющие, и остался только синий цвет»

Вероятно, за колонной находится источник луча, и там есть все цвета спектра. Но на снимке они, за исключением синего, заблокированы тенью. © Chilloutpls / Reddit

Маска на лице высохла неравномерно и теперь идеально подходит под футболку

Белые пятна у кота сливаются в идеальный узор, когда он сворачивается клубочком

«Спина моей собаки похожа на лицо усатого дедули»

Стрелка выглядит идеально

«Мой 2007-й и кот, который „сделал“ это фото»

«Собака подруги в своей лежанке. Попробуйте отыскать ее»

«Пришлось остановиться по дороге на работу, чтобы сфотографировать мост, уходящий в никуда»

«Муж попросил передать ему ручку и сделал это фото»

На поверхности воды остались пузырьки, повторяющие контуры ложки

Каждый раз, когда луч солнца попадает на постер в рамке, в стене открывается портал в другое измерение

«Это, может быть, лучшая фотография, которую я когда-либо делал»

Лед на тротуаре похож на старые ковры с замысловатым цветочным орнаментом

«Сделал, пожалуй, лучшее фото за эти выходные»

Это радужное облако похоже на мазок кисти

«Летом солнечный свет на закате проникает в спальню и образует сияющий ореол вокруг нашей свадебной фотографии»