18 эффектных фото, ради которых все звезды на небе сошлись
Можно долго спорить, что важнее в фотографии: ее техническое исполнение или умение поймать момент. Иногда самые эффектные снимки получаются абсолютно случайно — просто звезды сошлись весьма удачным образом.
Мы в AdMe.ru любим делиться фотографиями, на которых запечатлено что-то исключительное: эффектно упавший луч света, оригинальный второй план или занятное искажение перспективы. Все это делает такие снимки изюминками наших альбомов.
Поднимая луну
«Колонна разложила луч света на составляющие, и остался только синий цвет»
- Вероятно, за колонной находится источник луча, и там есть все цвета спектра. Но на снимке они, за исключением синего, заблокированы тенью. © Chilloutpls / Reddit
Маска на лице высохла неравномерно и теперь идеально подходит под футболку
Белые пятна у кота сливаются в идеальный узор, когда он сворачивается клубочком
«Спина моей собаки похожа на лицо усатого дедули»
Стрелка выглядит идеально
«Мой 2007-й и кот, который „сделал“ это фото»
«Собака подруги в своей лежанке. Попробуйте отыскать ее»
«Пришлось остановиться по дороге на работу, чтобы сфотографировать мост, уходящий в никуда»
«Муж попросил передать ему ручку и сделал это фото»
На поверхности воды остались пузырьки, повторяющие контуры ложки
Каждый раз, когда луч солнца попадает на постер в рамке, в стене открывается портал в другое измерение
«Это, может быть, лучшая фотография, которую я когда-либо делал»
Лед на тротуаре похож на старые ковры с замысловатым цветочным орнаментом
«Сделал, пожалуй, лучшее фото за эти выходные»
Это радужное облако похоже на мазок кисти
«Летом солнечный свет на закате проникает в спальню и образует сияющий ореол вокруг нашей свадебной фотографии»
А вам удавалось удачно поймать момент на фотографии?
Фото на превью Monsteradeliciosous / Reddit
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