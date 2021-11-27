18 человек, которые перешагнули порог 30-летия и обнаружили там кое-что ну крайне неожиданное

Считается, что после 30 лет безбашенные юношеские отрывы резко сменяются постоянными походами в аптеку да причитаниями: «А вот в наше время...» И мы действительно уже покупаем пуховики не покороче, а потеплее, еще и про скидочные карты не забываем. Но на самом деле это все — опыт с мудростью, жить с которыми стало гораздо проще. А в отрыв при желании тоже уйти можно.

Мы в AdMe.ru вместе с интернет-пользователями решили взглянуть на молодежь с высоты прожитых лет и перечислить вещи, из которых состоит жизнь того самого взрослого человека. А в бонусе вас ждет доказательство того, что народу помладше тоже еще как достается.

В 32 года отправлялась учиться в другую страну. Можно сказать, начинала жизнь заново. Уезжала насовсем. Так моя знакомая и одногодка прокомментировала, что в 32 поздновато уезжать и глобально что-то менять, мол, семью нужно строить и все такое. Я уехала, а спустя 1,5 года и семьей обзавелась. У знакомой же уже много лет ни изменений, ни семьи. Пока еще ни разу не переживала из-за возраста. © Vitaliya Chervova / Facebook

Было тогда дочке лет 12, а мне 32. И вот зашли мы с ней в автобус, она бесится, подпрыгивает. Ну водитель нам и говорит: «Девочки, будете плохо себя вести, я вашей маме расскажу». Я отвечаю: «Я мама». А он на это выдает: «Теперь понятно, почему она такая невоспитанная». © Татьяна Новицкий / Facebook

В черную пятницу хочу купить сковородку, увлажнитель воздуха и отпариватель... Я официально взрослая? © Livotovas / Twitter

Вообще-то правда в том, что после 30 жизнь только расцветает. В свои 20 с копейками я долго встречался с одной девушкой, а потом выяснилось, что она меня обманывала. Естественно, самооценка разбилась в хлам, но я решил, что нужно как-то жизнь налаживать. Занялся хип-хопом, начал рисовать. В общем, инвестировал в себя, и это нормально так окупилось, в том числе финансово. © Steven Loehndorf / Quora

Одна моя подруга родила сына в 17 лет. Когда ему было 10, он все время прогуливал школу. Учительница спрашивает: «Почему?» А он ей: «У меня очень старая мама, и я ее все время вожу по поликлиникам, сама она уже не может ходить». Учительница звонит Алке и говорит: «Женщина, если вы родили так поздно, не отвлекайте ребенка». И пришла Алка в школу. © Татьяна Новицкий / Facebook

Дочка только что подошла и выдала: «Дай мне порыться в твоих вещах: у нас завтра в школе тематика 2000-х». © jentrification / Twitter

Мне 30 лет, у меня хорошая работа, машина, квартира, загородный дом, приятная внешность. Но почему-то мужчины менее успешные, чем я, считают, что в этом возрасте я должна быть готовой на все, только бы услышать заветное: «Ты выйдешь за меня?» Один с виду нормальный парень после месяца отношений высокомерно заявил: «Я почти готов на тебе жениться. Сделай мне чего-нибудь вкусненького, и тогда я решу». С чего бы вдруг кадр с копеечной зарплатой и неоконченным ПТУ — это то, чего мне в жизни не хватает?! © Подслушано / Ideer

Познакомился с девушкой намного младше себя. И состоялся с ней такой диалог. Девушка такая: «Зачем ты все время в конце ставишь нелепые скобочки?» Ну я и отвечаю: «Атавизм со времен аськи». А она на это выдает: «Поняла только слово „времен“». И я просто: «Э-э-э...» © gluk27 / Pikabu

Вообще жизнь — это то, что ты сам с ней делаешь. В 30 лет ты спокойно можешь ходить, бегать, ездить куда-то, как любой 20-летний. Возможны ведь вообще любые беззаботные развлечения. © Manoj Katragadda / Quora

Да я в свои 30 лет был просто счастливой и свободной птицей, ехал в поезде, болтал с попутчиком. Еще не знал, что в месте своего назначения встречу шикарную девушку, которая станет для меня по-настоящему идеальной. И вот прошло 16 лет, я все так же абсолютно доволен жизнью, а у нас с той девушкой впереди отпуск. Ты никогда не можешь быть слишком стар! © David Barry / Quora

«Проверка на возраст. Если замена грязной губки на чистую поднимает вам настроение, то вам точно больше 30 лет».

Работала с парнем, почти 30 лет ему было. Он очень искренне удивлялся, даже негодовал по поводу того, что все вокруг покупают соль. Говорил: «Зачем? Вот у меня дома она стоит и никуда не исчезает!» А жил он с мамой. Всем женским коллективом открыли ему глаза на то, что на самом деле соль досыпает мама... Задумался. © Подслушано / Ideer

Да что вы знаете о хорошем тоне? Помню, что нужно было отматывать на начало фильм на кассете VHS, когда возвращаешь ее хозяину. © Rossignol / Pikabu

30-летие я встречала с бабочками в животе от волнения. Теперь я гораздо умнее, но выгляжу при этом еще как молодо. А еще я наконец-то знаю, что мне нравится, и делаю это! Ведь в 20 все было совсем по-другому: я часто творила то, чего мне, собственно-то, совсем не хотелось. © Faraha Khanam / Quora

«Еще буквально года 2 назад я заносил вечером в дом пакет разных вредных вкуснях... Но мне в феврале будет 30, и теперь пакет выглядит так».

Бонус: у тех, кто помладше, тоже бывают свои незабываемые случаи

Так получилось, что всем психологам в нашем социальном центре не больше 30. Бывает, что кто-то из клиенток возмущается при виде молодого лица и требует, чтобы с ней работала сама заведующая. Мы в таком случае мило улыбаемся и зовем заведующую, которая в свои 26 выглядит на 17. © Подслушано / Ideer