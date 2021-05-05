18 человек, которые откопали диковинные штуки и теперь счастливы как дети

В каждом взрослом живет маленький ребенок, которому для счастья срочно необходимо приобрести неполезную, но очень крутую вещь. Чаще всего мы осаждаем себя в подобных желаниях, но когда все же детское «хочу» вырывается наружу — наше внутреннее дите получает свою дозу магии. Это может быть ночник в виде яркого гриба, потешные носки или вообще шалаш для детей.

У нас в AdMe.ru точно есть пара таких хотелок, и мы искренне рады за героев нашей подборки, которые позволили себе потешить своего внутреннего ребенка суперскими приобретениями.

«Смотрите, какую штуку купила»

Теперь можно сдавать квартиру подороже и говорить, что она в 10 секундах ходьбы от метро. © artem_mezh / Twitter

«В Токио я нашел держатель для ручки в виде краба»

«Я взрослая самостоятельная женщина. Я приобрела себе слайма»

«Пожалуйста, зацените этот хорошенький ночничок, который приехал ко мне с AliExpress»

«Я долго ждала этого момента»

«Я впервые купил себе две фигурки Рор»

«Угадайте, кто раздобыл себе сегодня носочки со смешными пухлыми шпицами»

«Ребята, я купила себе этот кардиган 89-го года, и я в восторге»

«Пожалуйста, посмотрите на тарелочку в виде редиски, которую я себе нашла»

«Купила это сегодня чисто импульсивно»

«Мама: „Я тебе носки с зомби купила!“ Носки с зомби...»

«Приобрела прищепки для носков»

«Снимаю носки, беру прищепку из кучи, скрепляю, кидаю в грязное, так стираю, так сушу, так кладу в шкаф. Надевая носки, кидаю прищепку в ту же кучу».

«Мне пришла беспроводная зарядка, да, что-то по типу реактора Железного человека. Светится, когда включаешь в розетку»

«Смотрите, какие мне мама наушники купила. Котики-и-и!»

«Я такую милоту урвала, что просто в восторге»

«Купил Джорджи этот комбинезон»

«Мне 36 лет, и вот что я купила, чтобы это отпраздновать. Ведь я взрослая и могу делать что захочу»

«А мне 48 лет, и я купила себе машину для создания мыльных пузырей, потому что работа стрессовая и я люблю пузырьки»