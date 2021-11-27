18 человек, которые остались до слез недовольны купленной едой

Сегодня мы уже не можем представить себе жизни без доставки еды прямо под дверь и приятного времяпрепровождения в кафе или ресторане, когда не нужно думать ни о готовке, ни о мытье посуды. Но не все так радужно, как кажется: иногда уютный вечер может испортить неудачный бургер, пицца с бедной начинкой или сырая курица в сэндвиче.

Мы в AdMe.ru советуем читать отзывы и перед походом в заведение, и перед оформлением доставки. Ну а если казус уже случился — стараться смотреть на все с юмором.

«Заказал суши в Пакистане»

«В хумусе оказалась куча плесени, хотя и упаковка была неповрежденной, и до окончания срока годности еще месяц»

«Я заказала бургер...»

«Ребрышки за $ 50!»

«Я заказал порцию картошки фри»

Как в школе, когда страниц нужно больше, чем ты написал, и ты пытаешься выкрутиться. © hrhashley / Reddit

«В моем замороженном бурито вообще не оказалось начинки»

«Вот как выглядит „обед со стейком“ в моей столовой!»

«Я смотрю, в местном „Макдоналдсе“ даже перестали стараться»

«Вчера я заказал с собой сэндвич с жареной курицей. Еще думал, чего жевать так сложно. А теперь все понятно: она просто сырая!»

«Я заплатил за это почти ₽ 800!»

«Вы когда-нибудь заказывали французский луковый суп в аэропорту во время пересадки? Я вот да»

«Такое ощущение, что ту начинку, что мы видим на фото, они просто смешали в блендере»

Когда заказал на вечеринку торт в виде джойстика от PlayStation

«Осталось только найти брокколи и нут в готовом блюде»

«Решил попробовать новый веганский бургер в местном пабе»

«Друг заказал хот-дог без булки, и вот что ему принесли»

«Заказал карбонару из ресторана, у которого было 5 звезд по отзывам»

«Девчонки, я в шоке! Захотели с мамой в ночи круассанов с лососем...»