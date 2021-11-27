18 человек, которые остались до слез недовольны купленной едой
Сегодня мы уже не можем представить себе жизни без доставки еды прямо под дверь и приятного времяпрепровождения в кафе или ресторане, когда не нужно думать ни о готовке, ни о мытье посуды. Но не все так радужно, как кажется: иногда уютный вечер может испортить неудачный бургер, пицца с бедной начинкой или сырая курица в сэндвиче.
Мы в AdMe.ru советуем читать отзывы и перед походом в заведение, и перед оформлением доставки. Ну а если казус уже случился — стараться смотреть на все с юмором.
«Заказал суши в Пакистане»
«В хумусе оказалась куча плесени, хотя и упаковка была неповрежденной, и до окончания срока годности еще месяц»
«Я заказала бургер...»
«Ребрышки за $ 50!»
«Я заказал порцию картошки фри»
- Как в школе, когда страниц нужно больше, чем ты написал, и ты пытаешься выкрутиться. © hrhashley / Reddit
«В моем замороженном бурито вообще не оказалось начинки»
«Вот как выглядит „обед со стейком“ в моей столовой!»
«Я смотрю, в местном „Макдоналдсе“ даже перестали стараться»
«Вчера я заказал с собой сэндвич с жареной курицей. Еще думал, чего жевать так сложно. А теперь все понятно: она просто сырая!»
«Я заплатил за это почти ₽ 800!»
«Вы когда-нибудь заказывали французский луковый суп в аэропорту во время пересадки? Я вот да»
«Такое ощущение, что ту начинку, что мы видим на фото, они просто смешали в блендере»
Когда заказал на вечеринку торт в виде джойстика от PlayStation
«Осталось только найти брокколи и нут в готовом блюде»
«Решил попробовать новый веганский бургер в местном пабе»
«Друг заказал хот-дог без булки, и вот что ему принесли»
«Заказал карбонару из ресторана, у которого было 5 звезд по отзывам»
«Девчонки, я в шоке! Захотели с мамой в ночи круассанов с лососем...»
Расскажите нам про свой самый неудачный поход в кафе или ресторан.
Фото на превью TheOneWhOKnocks9 / Reddit
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