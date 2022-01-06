18 человек, которые ошиблись в текстах знакомых нам с детства песен и сочинили хит
Бывает так, что всю жизнь напеваешь под нос любимую песню, а потом случайно узнаешь, что все это время слышал и повторял совсем не правильный текст. И виноваты в этом ослышки, которые еще называют мондегринами. Именно из-за них многим поклонникам фильма «Д’Артаньян и три мушкетера», например, слышится некая «красавица Икуку», которой там отродясь не было.
Мы в AdMe.ru узнали, в каких еще известных песнях люди слышали диковинные и уморительные вещи.
- Я с детства и лет до 25 думала, что поется: «Потому, потому что мы пилоты, Небанаш, Небанаш — родимый дом». Думала, Небанаш — это город такой. © Оксана / AdMe
- «Птица счастья завтрашнего дня, прилетела с крыльями свинья», — пел мой младший брат. © Гульнара Саидова / Facebook
- Лет 30 назад, когда только появились видеоплееры, у нас было несколько кассет с музыкой MTV. Однажды маленький сын наших друзей попросил включить ему песенку про коняжек. Мы перебрали все детские песни. Даже про «Кони в яблоках» вспомнили. Но ребенок, уже начиная хныкать, говорил, что не то. Мы попросили его напеть хотя бы что- то. Он нам спел: «Но, но, но, но, но, но». Только после пятого «но» я поняла, что за песня! Это была группа 2 Unlimited. (песня «No Limit». — Прим. AdMe.ru). © Marina Treschuk Belyaeva / Facebook
- Мой муж до недавнего думал, что в песне «33 коровы» из «Мэри Поппинс» поется: «33 коровы, 33 коровы — из них родился новый, как стакан парного молока!» Когда я сквозь слезы спросила, кто, мол, родился из них, он ответил: «Ну-у-у теленок». © Алена Калимбет / AdMe
- В возрасте примерно 10–12 лет (это начало 90-х) играла с подружкой в города и на букву С назвала город Стиледиско:
— Какой-какой?
— Ну Стиледиско!
— Нет такого города!
— Есть! Еще «Кар-мэн» поет: «Это Сан-Франциско, город Стиледиско»! © Виктория Седакова / AdMe
- Соседский мальчик пел: «Мои мысли, мои какуны...» © Nadezhdazh Oiih / Facebook
- Песню группы «Корни» я всегда слышала так: «Ты узнаешь ее из тысячи по словам, по глазам, по голосу. Ее образ на сердце высечен ароматами, гладь ее усы» ([должно быть] «ароматами гладиолуса»). Я всегда не могла понять: как? откуда у нее усы? © Светлана-Владимир Забун / Facebook
- С супругом пару лет назад выяснили, что в детстве заставку к диснеевскому «Винни-Пуху» он слышал так: «Навек мы друзья, мой сладенький свинигодяй» — вместо «Винни и я». Более того, его старшая сестра так слышала и вполне логично объяснила, что в мультике есть Пятачок, он свинья и лучший друг Винни, поэтому у них [с братом] все сошлось, и это странное слово вопросов не вызывало. © Варвара Король / AdMe
- Помните, были такие мультики от [мультжурнала] «Веселая карусель». Мне всегда слышалось: «Карусель, карусель выпекает для вас сладкие гантели карусели». Каково было мое удивление, когда я как-то увидела субтитры к этой песне! © tvoyalysychka / Twitter
- Знакомые студенты-болгары знали фильм о мушкетерах. Обожали песни, знали их наизусть. Русский тоже знали. Говорят: «Никак не можем понять, кто такой Муклинок». Я в недоумении. Они поют: «Красавице и кубку, счастливо Муклинку!» © Marina Galanova / Facebook
- У Земфиры в одной из песен есть строка: «Она читает в метро Набокова». Мне всегда слышалось: «Она, читая, в ведро напукала». Как правильно, я узнала, прочитав текст песни в интернете, так как сильно сомневалась, что поется так, как я слышу. © Анна Некрашевич / AdMe
- Я в детстве думал, что «Дед Мороз — борода и зваты». Кто такие зваты, зачем они Деду — было тайной, а спросить я стеснялся. © Reptilionavt / Pikabu
- Мой сын в детстве пел: «Ли Са Ун, Ли Са Ун, что ж ты бросил коня?» В смысле «есаул». Я его поправляла, говорила, что речь идет не о китайце. Не помогало. Все равно это был Ли Са Ун. © Лидия Бойко / Facebook
- В песне Пугачевой «Позови меня с собой» всегда слышала: «Снова от меня ветер злых перемен тебя уносит, не оставив мне даже денег взамен...» Когда выросла, стало даже стыдно за такую детскую меркантильность. © Яна Бойко / VK
- Пересматривала фильмы из детства, в частности «Приключения Электроника». И вот в одной из песен слышу фразу: «Никто не проявляет интереса к моей навек загугленной судьбе, попался я на удочку прогресса и этим страшно навредил себе». Я аж встрепенулась: что я только что услышала? какой гугл в то время? Потом поняла — «загубленной». © Ольга Кожевникова / VK
- В детстве в песне группы «ВИА Гра» «Полнолуние» вместо «Я готова быть ведомой тобой» пела: «Я готова быть цветною вдовой». Это вообще что? © areuworthyofme / Twitter
- В детстве пела песню «Золотая свадьба» и не понимала, почему дома все смеются. Слова у меня были следующие: «Бабушка рядышком дед с душком, столько лет, столько лет вместе...» © Стася Зайцева / Facebook
- У меня муж-американец как-то сказал, что ему одна наша песня нравится, называется «Какалин». Я в непонятках, несколько раз переспросила, а потом наконец попросила напеть. И он запел так душевно, даже пританцовывая: «Ка-калин, ка-калин, ка-калин, ка-моя!» © Anna Smith / Facebook
А какие слова слышатся вам в популярных песнях?
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