18 человек, которые ошиблись в текстах знакомых нам с детства песен и сочинили хит

Бывает так, что всю жизнь напеваешь под нос любимую песню, а потом случайно узнаешь, что все это время слышал и повторял совсем не правильный текст. И виноваты в этом ослышки, которые еще называют мондегринами. Именно из-за них многим поклонникам фильма «Д’Артаньян и три мушкетера», например, слышится некая «красавица Икуку», которой там отродясь не было.