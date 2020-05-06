18 человек, которые очень любят готовить, но это не взаимно

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Первыми кулинарными книгами считаются вавилонские таблички, которым более 3 500 лет. С тех пор культура приготовления пищи сильно изменилась, но интерес к ней только растет. Ведь многие из нас засматривались на рецепты Гордона Рамзи или других поваров и пробовали приготовить мудреное блюдо. И уж точно каждого настигала неудача. Хотя бы однажды.

Мы в AdMe.ru считаем, что без поражений не бывает побед, и надеемся, что эти 18 человек не бросят заниматься кулинарией. А в конце вас ждет бонус, который доказывает: то, что для одного провал, для другого — шедевр.

1. «Моя мама готовит. Сегодня нам не повезло. Да, это картофель фри»

2. «Вчера хотел приготовить из 2 кг сахара напиток. Пока он варился, я прилег на диван с телефоном и уснул. Вот что вышло: выглядит как Веном»

3. «Я хотел испечь хлеб. Но с ним что-то не так»

4. «Даже рыба не хочет иметь со мной никаких дел»

5. «Все отлично, просто мой холодильник решил заморозить яйца»

6. «Я пыталась испечь торт на день рождения дочери, но он похож на что-то совсем другое»

7. «Моя сестра хотела испечь мацу, но в итоге мы получили „Некрономикон“»

8. «Никогда не варите курицу в той же кастрюле, что и фасолевый суп»

9. «Хотел сделать на моем омлете улыбку, но получилось наоборот»

10. «„Испеки хлеб, это очень полезное хобби, — говорили они. — И поставь тесто на ночь в холодильник — оно лучше поднимется“»

11. «Я готовила „Мраморный“ торт, но вместо 4 ложек сахара положила 4 чашки. Теперь он похож на спущенную шину»

12. «Я очень хотел есть. Но еще больше хотел спать»

13. «Всегда смеялась над неудачами других. А теперь и не знаю, смеяться или плакать»

14. «Вот что происходит, когда делаешь карамель из сгущенки, не опустив банку до конца в воду»

15. «Мой тортик выглядит жутковато»

16. «Мой парень целый час удивлялся, почему рис так долго готовится. Дело в том, что вместо риса он положил в рисоварку соль»

17. Кажется, он в шоке

18. «Вообще я готовлю шоколадный торт. К сожалению, это больше похоже на мозг»

Бонус: «Мой 3-летний сын хочет быть поваром. Он сделал суп „Цезарь“ из молока, курицы и листьев салата. Съел всю тарелку и сказал, что это великолепно»

Какие кулинарные провалы случались с вами?