18 человек, которые совершили маленькие открытия со словами «Теперь мой мир не будет прежним»
Порой мы совсем забываем, насколько многообразен и увлекателен мир вокруг нас. А ведь для того, чтобы вновь и вновь делать маленькие открытия или обнаруживать любопытные вещи, не нужно далеко ходить — достаточно просто хорошенько присмотреться к тому, что день за днем происходит вокруг.
Мы в AdMe.ru с удовольствием это практикуем. А еще время от времени разглядываем фото, которые публикуют пользователи сети. И сегодня как раз такой день.
«По моему свежему пирожному прошлась маленькая плодовая мушка и оставила следы»
У этой скамейки есть солнечная батарея и USB-порты для зарядки
«Ехал на горном велосипеде 5 часов подряд. И вот как выглядят теперь мои ноги»
«Наткнулась сегодня на вот такой высоченный подсолнух. Мой рост — 178 см»
«В самолете, на котором я летел, был совсем крошечный подлокотник»
Судьба несчастной мухи, залетевшей на фабрику масок
«Разрезал яблоко и понял, что семечко внутри него уже проросло!»
Вот что случится, если распутать мочалку
Грузовик перевозит указатели, которые мы видим на автомагистралях
- Какие же они огромные! © PotaTribune / Reddit
Темная туча как раз перед тем, как гроза обрушилась на город
«Утром накормил гусеницу морковкой. А когда вернулся, увидел, что гусеница вдруг стала оранжевой»
Так выглядит дорога с подогревом на стадии строительства
«Нашел настоящую собачью библиотеку с разными палками»
Так выглядит кубик, у которого 100 граней
- Круто! Но в реальности наверняка не игра получается, а одни страдания. © ArizonaZia / Reddit
Бутылка швейцарской воды. На дне — Маттерхорн
«Во время уборки нашел эту древнюю клавиатуру»
- Ох уж эти 90-е! © StinkyEttin / Reddit
Этот лимон собрал все оттенки желтого
В этом самолете есть отверстие для руки пилота!
- Я не пилот, но видел, как через это отверстие передавали в кабину снаружи какие-то вещи. Возможно, что-то, что нужно было забрать в кабину в последние минуты. © -LordOfSalem- / Reddit
А когда вам в последний раз доводилось думать: «Ну надо же, теперь мой мир не будет прежним»?
Фото на превью jeansonnejordan / Reddit
Поделиться этой статьёй