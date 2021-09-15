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18 человек, которые совершили маленькие открытия со словами «Теперь мой мир не будет прежним»

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Порой мы совсем забываем, насколько многообразен и увлекателен мир вокруг нас. А ведь для того, чтобы вновь и вновь делать маленькие открытия или обнаруживать любопытные вещи, не нужно далеко ходить — достаточно просто хорошенько присмотреться к тому, что день за днем происходит вокруг.

Мы в AdMe.ru с удовольствием это практикуем. А еще время от времени разглядываем фото, которые публикуют пользователи сети. И сегодня как раз такой день.

«По моему свежему пирожному прошлась маленькая плодовая мушка и оставила следы»

У этой скамейки есть солнечная батарея и USB-порты для зарядки

«Ехал на горном велосипеде 5 часов подряд. И вот как выглядят теперь мои ноги»

«Наткнулась сегодня на вот такой высоченный подсолнух. Мой рост — 178 см»

«В самолете, на котором я летел, был совсем крошечный подлокотник»

Судьба несчастной мухи, залетевшей на фабрику масок

«Разрезал яблоко и понял, что семечко внутри него уже проросло!»

Вот что случится, если распутать мочалку

Грузовик перевозит указатели, которые мы видим на автомагистралях

Темная туча как раз перед тем, как гроза обрушилась на город

«Утром накормил гусеницу морковкой. А когда вернулся, увидел, что гусеница вдруг стала оранжевой»

Так выглядит дорога с подогревом на стадии строительства

«Нашел настоящую собачью библиотеку с разными палками»

Так выглядит кубик, у которого 100 граней

  • Круто! Но в реальности наверняка не игра получается, а одни страдания. © ArizonaZia / Reddit

Бутылка швейцарской воды. На дне — Маттерхорн

«Во время уборки нашел эту древнюю клавиатуру»

Этот лимон собрал все оттенки желтого

В этом самолете есть отверстие для руки пилота!

  • Я не пилот, но видел, как через это отверстие передавали в кабину снаружи какие-то вещи. Возможно, что-то, что нужно было забрать в кабину в последние минуты. © -LordOfSalem- / Reddit

А когда вам в последний раз доводилось думать: «Ну надо же, теперь мой мир не будет прежним»?

Фото на превью jeansonnejordan / Reddit
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