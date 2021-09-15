18 человек, которые совершили маленькие открытия со словами «Теперь мой мир не будет прежним»

Поделиться на Facebook Рассказать ВКонтакте Поделиться на ok.ru

Порой мы совсем забываем, насколько многообразен и увлекателен мир вокруг нас. А ведь для того, чтобы вновь и вновь делать маленькие открытия или обнаруживать любопытные вещи, не нужно далеко ходить — достаточно просто хорошенько присмотреться к тому, что день за днем происходит вокруг.

Мы в AdMe.ru с удовольствием это практикуем. А еще время от времени разглядываем фото, которые публикуют пользователи сети. И сегодня как раз такой день.

«По моему свежему пирожному прошлась маленькая плодовая мушка и оставила следы»

У этой скамейки есть солнечная батарея и USB-порты для зарядки

«Ехал на горном велосипеде 5 часов подряд. И вот как выглядят теперь мои ноги»

«Наткнулась сегодня на вот такой высоченный подсолнух. Мой рост — 178 см»

«В самолете, на котором я летел, был совсем крошечный подлокотник»

Судьба несчастной мухи, залетевшей на фабрику масок

«Разрезал яблоко и понял, что семечко внутри него уже проросло!»

Вот что случится, если распутать мочалку

Грузовик перевозит указатели, которые мы видим на автомагистралях

Какие же они огромные! © PotaTribune / Reddit

Темная туча как раз перед тем, как гроза обрушилась на город

«Утром накормил гусеницу морковкой. А когда вернулся, увидел, что гусеница вдруг стала оранжевой»

Так выглядит дорога с подогревом на стадии строительства

«Нашел настоящую собачью библиотеку с разными палками»

Так выглядит кубик, у которого 100 граней

Круто! Но в реальности наверняка не игра получается, а одни страдания. © ArizonaZia / Reddit

Бутылка швейцарской воды. На дне — Маттерхорн

«Во время уборки нашел эту древнюю клавиатуру»

Ох уж эти 90-е! © StinkyEttin / Reddit

Этот лимон собрал все оттенки желтого

В этом самолете есть отверстие для руки пилота!

Я не пилот, но видел, как через это отверстие передавали в кабину снаружи какие-то вещи. Возможно, что-то, что нужно было забрать в кабину в последние минуты. © -LordOfSalem- / Reddit