18 человек, которые получили от судьбы такой подарок, что чуть дара речи не лишились
Пожалуй, каждому человеку хоть раз в жизни улыбается удача. Это может быть что угодно: найденные под ногами деньги, приятный сюрприз от незнакомца или выигрыш в лотерее. Получать такие подарки судьбы, безусловно, приятно. И конечно, так и хочется рассказать об этом всему интернету.
Мы в AdMe.ru любим позитивные истории, поэтому с интересом прочитали откровения тех пользователей сети, которым повезло в самый неожиданный момент.
- Любит наше начальство оставлять на выходные «работу для Золушки», чтобы не дай бог ты не заскучала. Досталась в мою смену такая работенка. Сижу разбираю коробки с хламом за какие-то лохматые годы, пополняю мешки с мусором, что-то откладываю в архив — короче, тружусь. И вот в моих руках файл, и в нем ₽ 10 болтаются. Думаю, заберу — хоть какая-то оплата. Разворачиваю файл, а там отчет за две тысячи какой-то год фирмы, которой уже и нет. И в моих руках ₽ 5 210! © Подслушано / VK
- Мне очень были нужны зимние сапоги. Ноги проблемные: большая полнота и высокий подъем. За ту сумму, что у меня была, я ничего не подобрала в магазине. Вышла как-то утром и вижу: в подъезде на столике стоят зимние сапоги без следов носки, лишь на ремешке одного сапога украшение металлическое отсутствует. Подошли мне идеально. Я купила две одинаковые декоративные пуговицы, а муж их пришил вместо родных украшений. Сапоги эти были явно дорогие — натуральная кожа и мех, да еще и итальянские. © Татьяна Елекоева / Facebook
- Расскажу про свою находку в 2015 году. Гуляли мы с другом по улице, пошел сильный дождь, и мы решили переждать его на автобусной остановке. Когда я сел на лавочку, увидел рядом с собой странную монету, которая была вся в грязи. Монету отмыл, кинул в рюкзак и забыл. Спустя время решил погуглить и выяснил, что такая новая стоит от ₽ 36 000. На форумах по нумизматике писали, что это китайская подделка. Сходил к знакомому мужику, который владеет ломбардом. Тот подтвердил, что это золото 999-й пробы, и купил у меня ее за ₽ 20 000. © Lovve / Pikabu
- Мне было лет 13. Иду я с бидоном кваса домой и вдруг вижу: у дороги в травке лежит кошелек, толстенький такой. Поднимаю его, открываю, а там куча денег. Реально куча. Хватаю бидон и бегом домой. Дома мама и отчим, сую им трясущимися руками этот бумажник. Отчим пересчитывает: ₽ 800 (при маминой зарплате в ₽ 80), а еще талоны на бензин (помню, отчим восторгался: «Да тут на год бензина хватит!»). И все. Никаких вообще опознавательных знаков. Как хозяина искать? Я написала от руки пару объявлений, повесила на том месте. Месяц никто не откликался, родители решили пустить деньги в ход. Помню, мне купили сапоги, пальто, выделили деньги на поездку в Питер, сами себе чего-то там накупили. Жалко того, кто потерял, но не найти его было, честное слово. © Numida / Pikabu
- Один раз шла с ребенком в детский сад. Зарплату третий месяц задерживали, в холодильнике пусто, из денег — одна мелочь в кармане, да и той довольно мало. На пешеходном переходе автомобиль окатил слякотью из лужи, а на пальто помимо этой жижи приклеилась 5-тысячная купюра. С работы в тот же день ушла на другую, а на эти деньги как раз 2 недели до аванса протянули. © Александра Мышатина-Мышатина / Facebook
- Когда моя тетя выходила замуж за своего мужчину, бабушка подарила им на свадьбу лотерейный билет со словами: «А я дарю вам машину!» Все поулыбались и забыли. А через месяц выяснилось, что они в самом деле выиграли машину. Вот так подарок от души! © Подслушано / VK
- Мой брат работал мусорщиком. Однажды он на своем грузовике приехал загружать хлам к дому, где когда-то жил старик, а теперь его внуки решили избавиться от всего ненужного. Брата просто выбесило то, что часть мусора пришлось загружать в машину вручную, в частности две сумки для боулинга. Они показались ему подозрительно тяжелыми, поэтому он открыл их и увидел, что внутри были серебряные столовые приборы. В итоге брат продал их ювелиру по цене лома и получил $ 3 000. © Jedimasterony / Reddit
- Мы живем в Сингапуре. Мой сын захотел переночевать в культовом районе города в отеле Marina Bay Sands в свой 13-й день рождения, и я забронировала 2 самых дешевых номера с односпальными кроватями для меня и детей. Когда мы пришли регистрироваться, администратор предложила нам номер со сдвоенными кроватями, но я отказалась, потому что дети уже взрослые и это неудобно. Тогда администратор кому-то позвонила и таким голосом сказала в трубку «точно», что у меня по спине побежали мурашки. Потом она отметила: «Ваш номер на 51-м этаже, он вам понравится!» Нам дали 3-й лучший люкс во всем отеле! В нем был тренажерный зал, массажный кабинет, гардеробная, кладовая для дворецких, 2 большие спальни, 3 душа, 4 туалета, 2 джакузи, кухня, комната для караоке, панорамные окна с видом на город и даже рояль. Это была такая потрясающая комната, что нам не хотелось выходить из нее даже на ужин! Поэтому мы заказали доставку пиццы. Этот номер должен был стоить $ 7 500 за ночь! Нам очень-очень повезло. © Alison Lovejoy / Quora
- Задерживается электричка минут на 20. На перроне все замерзшие и злые, после работы, домой хочется, ждем. Наконец-то электричка приезжает, все угрюмо грузятся. И тут влетает в вагон запыхавшийся румяный парень с тортом, перевязанным ленточкой, и кричит в телефон: «Ты представляешь, сегодня самый фантастический день в жизни! Я бежал уже просто по инерции, в отчаянии, я опаздывал страшно! А она стоит ждет меня! Я еду! Я к тебе успеваю! Ура же?» И мы все такие заулыбались, расслабились, как будто мы все специально ждали на перроне, чтобы он успел к ней со своим тортом. Едем вот, улыбаемся, торт везем. © akoulev / Pikabu
- В прошлом году отмечали Новый год в ресторане. Муж жутко туда не хотел, говорил, что лучше бы дома спать лег, поругались вдрызг. Сидели как мыши обиженные, никакого настроения. А ресторан проводил розыгрыш призов в зависимости от номера места, на котором сидишь. Мужу достались AirPods и еще какая-то мелочь. Потом говорил довольный: «Хорошо, что пошли-таки». © Бутербродик / AdMe
- Однажды в начале 2000-х я, сестра и племянники пошли в банк. Пока сестра заполняла квитанции, племяш попросил купить ему билет лотерейный. Стоил он тогда ₽ 20–25. Выбрал из пачки, стирает защитный слой — выигрыш ₽ 50. Берет еще один — снова выигрыш. И так 10 билетов подряд. Получилось на руках у него около ₽ 500 (за минусом потраченных денег на билеты). Он довольный вышел из банка. Прошлись по магазинам, и племяш говорит, мол, давайте еще купим билетиков. Зашли в банк, он к окну: «А дайте еще билетов».
— Нет ничего. После вашего ухода очередь раскупила все билеты! Брали по 10–20 штук.
— У-у-у! Много денег выиграли?
— Ни одного выигрышного больше не было! © Екатерина / AdMe
- Было это году в 1985-м или 1986-м. Все тогда собирали марки, ну и я, естественно. Зимой учился во вторую смену, уходил из школы в темноте. Однажды зашел, как всегда, в киоск «Союзпечать» посмотреть на марки. А там — чудо! — набор марок 100 штук за ₽ 3! Я не хочу ничего больше этого, но понимаю, что мамка не даст денег. Огорченный, захожу за угол киоска, чтобы идти домой, а там лежит трешка! Естественно, покупаю марки и бегу домой счастливый! Запомнил на всю жизнь. Больше такой удачи и ощущения всепоглощающего счастья никогда не испытывал. © strebit / Pikabu
- Купили подержанную машину. Барахлила приборная панель. Муж нехотя решил починить. Снимает панель, а там сверток. В свертке ₽ 10 000 и мелочь. Остальные части машины разбирались уже с большим энтузиазмом. © Подслушано / VK
- Около 6 лет назад я был в депрессии, потому что меня не брали на работу из-за судимости. Однажды я увидел новый магазин мужской одежды и зашел посмотреть. За грязным столом в окружении вещей сидел старик. Я сказал ему, что рубашки лучше выставить на витрину, чтобы люди их видели, и предложил пораздавать листовки, пока у меня есть свободное время. Я рассказал старику, что ищу работу, и объяснил, почему меня не берут. Он ответил, что им не нужны сотрудники. Но я все равно написал ему свой номер на всякий случай. Неделю спустя он позвонил и предложил мне должность управляющего магазином. Оказалось, что этот чувак — миллионер, владеет огромной европейской дистрибьюторской компанией и сотрудничает с крутыми брендами. Самый удачный день в моей жизни! © Lou Lint / Quora
- Это произошло почти 30 лет назад. Мы купили цветной телевизор. Вместе с телевизором нам дали форму, которую надо было заполнить и отправить по указанному адресу. В конце формы оставалось пустое место, и там нужно было написать слоган о производителе техники, а победителю был обещан приз — поездка в Сингапур. Я никогда не верила таким предложениям, но вместе с мужем и детьми сочинила слоган и отправила форму. Через 15 дней нам пришло письмо о том, что мы выиграли приз. Это было похоже на сон! © Rukmini Hindupur / Quora
- Давно это было. Сын был еще маленьким, любил, чтобы в кармане были копеечки. Сама история: только открыли магазин «Копейка», и мы с сынулей пошли за продуктами. Через неделю наступал Новый год — понятно, что затарились прилично. Уже на кассе слышим объявление кассира: «У кого есть ровно копейка, все товары в корзинке оцениваются в 1 копейку». Сколько поцелуев заработал сын — можете себе представить. Кричал от радости, слышно было аж на улице! © Наташа Омельченко / Facebook
- Мне было лет 10. Поехали с мамой в Москву на рынок купить одежду к школе. Вышли из метро, глядь, — а сумка-то у мамы порезана, кошелька нет! Я сразу в слезы — раскатала губу на столичные обновки. Мама стоит чертыхается. И тут я вижу — возле урны что-то блестит. Наклонилась, а это обалденные золотые сережки с голубыми камушками (с топазами, как потом выяснилось). Протягиваю маме, вот, мол, компенсация нам за нашу потерю, а она так с хитрецой: «Больно жирно за дерматиновый кошелек. А денег в нем отродясь не было! Кто ж, на рынок едучи, деньги в кошелек кладет?! В бюстгальтере все припрятано, так надежнее. Сумку вот жалко, почти новая». И пошли мы с ней на рынок, накупили всего к школе и сумку новую, а сережки в ломбард сдали, и мне на них плеер кассетный взяли.
- Самая эпичная ситуация с невероятным везением случилась со мной 2 года назад. Мы отмечали день рождения друга в ресторане грузинской кухни. 4 пары, вкусная еда — вечер и так был хорошим. В тот период в ресторане была акция для посетителей: всем приносили пару игральных костей; если кому-то удавалось выбросить 2 шестерки, то в подарок этому столику приносили целый кувшин напитка с фруктами. Решили рискнуть, и кости почему-то достались мне... И я выбрасываю те самые 2 шестерки! Нам приносят кувшин. Но это еще не конец. Через время официантка подходит к нам и говорит, что победителям дается еще один шанс выиграть еще один кувшин. И что вы думаете? Я снова выбрасываю 2 шестерки! Больше она к нам с этими костями не подходила. © Катя Евграфова / Facebook
Вам часто везет или вы из тех, кому всего приходится добиваться тяжелым трудом?
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