18 человек, которые получили от судьбы такой подарок, что чуть дара речи не лишились

Пожалуй, каждому человеку хоть раз в жизни улыбается удача. Это может быть что угодно: найденные под ногами деньги, приятный сюрприз от незнакомца или выигрыш в лотерее. Получать такие подарки судьбы, безусловно, приятно. И конечно, так и хочется рассказать об этом всему интернету.