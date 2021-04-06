18 человек, которые не ждали от жизни чудес, а они взяли и произошли
Люди делятся на два типа: одним все достается тяжким трудом, а другим благоволит удача в любом деле, за какое бы они ни взялись. Но даже если человек не относит себя к разряду везунчиков, хотя бы раз в жизни практически с каждым из нас происходит нечто такое, что иначе как улыбкой фортуны и не назовешь.
Мы в AdMe.ru любим нетривиальные истории, поэтому с удовольствием собрали рассказы пользователей сети, которым повезло в самый неожиданный момент.
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Пришла на допускной экзамен по физиотерапии. Врач — принципиальная бой-баба. Обычно я все учила сама, но тут поняла, что это провал. Я не сдам. Захожу первая. Она на меня смотрит и говорит: «Ах, это вы? Нда-а...» Я молчу и молюсь. Она: «Сегодня тоже с ночи?» Я работала на скорой ночами. Я ей отвечаю, мол, нет, так как знали, что экзамен. Она начинает копаться в каких-то бумагах и потом говорит: «Вы ходили на все мои лекции, были на всех лабораторных, сдавали все коллоквиумы, у вас не было ни одного незачета. Поэтому я вам ставлю „9“ просто так. Идите и отдыхайте! И готовьтесь к госэкзаменам». Немая сцена. Всех остальных моих одногруппников она экзаменовала строго и троих завалила. © Somebody / AdMe
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Мне года 4. Приехали с родителями в Екатеринбург (живем в пригороде), они решили навестить друзей и заодно поздравить их ребенка с днем рождения. Купили в подарок классную девочку-мишку: она ярких цветов, мягкая, больше половины моего роста. Божечки! Как она мне понравилась, как я хотела такую же! Но ни слова не сказала, все понимала: в гости надо с подарком. Подобных игрушек у меня не было, всю дорогу с ней обнималась. Приходим, а их — о, чудо! — не было дома. И мы просто решаем вернуться домой, и игрушка достается мне. Я была на седьмом небе от счастья. © natalicium / Pikabu
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Моя тетя Света шла со своим кавалером мимо загса. «А давай, — говорит, — распишемся, прямо сейчас заявление подадим». Тот отвечает: «Давай, но ведь у нас с собой денег нет, чтобы госпошлину оплатить». Развернулись, только отошли на 2 шага, как в ноги тетке моей свернутые бумажки летят — ровненько ₽ 250, как раз размер госпошлины за подачу заявления. Деваться уже было некуда жениху. В этом году будет 10 лет их супружеской жизни. © Polanta / Pikabu
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В детстве занимался фотоделом. Для полного счастья мне не хватало фотоглянцевателя. Стоил он где-то ₽ 11–12, и я целыми днями клянчил его у родителей. Глянцеватель мне не покупали, мотивируя тем, что фотки и так нормальные получаются. Иду как-то из школы домой и вижу: на дороге лежит коробка, все через нее переступают, переступил и я. Потом подумал: «Может, не пустая?» Ударил ее ногой — полная. Принес домой, и там — о, чудо! — лежал новый глянцеватель. Родители не поверили, решили, что украл. Был допрос, но все закончилось хорошо. © Periskop71 / Pikabu
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Года 2 мечтала о японских чашечках для чая, а они дорогущие — примерно $ 18 за чашку, если не больше. Возвращаюсь на днях домой, а кто-то из соседей выставил свои старые вещи, мол, берите бесплатно, кому надо. А там чашечки. Японские! Я аж пищала от удовольствия, когда их забирала. Такое мое маленькое счастье. © Nastya_Swiss / AdMe
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После 3 выкидышей мои родители записались на усыновление в 2001 году. Они искали ребенка от нескольких месяцев до года. Однажды, год спустя, им позвонили и сказали, что есть 11-месячная девочка, которая ищет семью. Родители надеялись взять ребенка помладше, но устали ждать и решили попробовать. Они приехали в детский дом и не задумываясь забрали малышку. Если вы еще не поняли, этим ребенком была я. Встреча с этими людьми похожа для меня на выигрыш в лотерею. Пусть они и не родные мне по крови, но это единственные мама и папа, которых я знаю, и я очень им благодарна. Это прекрасные и бескорыстные люди, которые всегда давали мне все самое лучшее. © Ritika Srivatsan / Quora
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Моя мама появилась на свет на Дальнем Востоке. До того как ее родители поженились, у ее отца был роман с медсестрой. Та родила девочку. Дед общался со своей внебрачной дочерью и даже несколько раз брал мою маму на встречи с ней. А потом они всей семьей переехали на другой конец страны, и связь со старшей дочерью у деда оборвалась. 17 лет спустя моя мама ехала в московском метро и обратила внимание на женщину, которая сидела напротив. Мама потом говорила, что просто почувствовала притяжение к ней. Она долго пыталась вспомнить, почему это лицо кажется ей знакомым, и вдруг ее осенило! Она подошла к женщине, схватила ее за руку и спросила: «Вы дочь такого-то человека? Пойдемте со мной!» Она не ошиблась! Вот так мама воссоединилась со своей давно потерянной сестрой. © AnotherRusskiPianist / Reddit
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Меня уволили за 2 дня до Рождества, на моем банковском счете было $ 10. Я послал все к черту и купил 6 билетов моментальной лотереи. Выиграл $ 1 200. © babiesonacid / Reddit
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В 2005 году я мечтала стать стюардессой, но меня никуда не брали. Однажды подруга попросила сходить с ней на собеседование в авиакомпанию в качестве поддержки. Я на всякий случай оделась поприличнее и захватила резюме. Кандидатов было несколько. Все по очереди входили в комнату для беседы с рекрутером, и я тоже пошла. Красивая дама с короткой стрижкой спросила, как меня зовут, и, не найдя моего резюме в своих бумагах, очень удивилась. Я объяснила, что пришла сюда за компанию, но у меня есть с собой портфолио и все нужные документы. Мне пришлось выложиться на полную на этом собеседовании, и в итоге меня взяли! Я стала бортпроводницей. До сих пор чувствую себя счастливой, когда думаю об этом дне. © Sushan Sharma / Quora
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Конец 70-х, времена дефицита, в ЦУМе «выбросили» в продажу маленькие разборные дорожные утюжки. Я часто путешествовала, и мне просто необходима была эта вещь. Стоил утюжок ₽ 6, а у меня было только ₽ 3,25. Отложить могут на час, но съездить домой и вернуться не успею. Рядом книжный магазин, и в нем была моментальная лотерея за 25 копеек. Подхожу и говорю, что я должна выиграть ₽ 3. Это очень крупная сумма в той лотерее. Вытягиваю билет — ₽ 3! Но выигрыш деньгами не дают, только книгу можно взять. Продавцы в шоке. Попросили какого-то мужчину, покупающего книгу, выкупить мой билет: «Видимо, вам этот утюжок на самом деле очень нужен». Столько потом с ним ездили и я, и мама, и мои знакомые... © Галина Долгих / Facebook
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Моя сестра лежала в больнице после аппендицита, ей было 5 лет. Раньше дети в больнице лежали отдельно, без мамы. Корпус, где находилась палата сестры, был старый, с отдельным входом. Мама каждый раз рвалась к сестре, но ее не пускали. И тогда мама от отчаяния решила попробовать вставить ключ от дома в замок на входной двери корпуса. И он подошел! Мама каждый день навещала сестру, пока ее не выписали. © Татьяна Дунаевская / Facebook
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В деревню нужен был пылесос, но купить жаба душила. Так и жили на даче без него. Спустя полгода подъезжаю к многоэтажке родителей бывшей жены. Смотрю, а около баков чистенький современный пылесос со шлангом. И народ ходит. Как-то стремно было брать что-то с помойки. Походил около него, как кот вокруг сметаны. Плюнул, подошел, взял и быстро спрятал в багажник. Приехал в деревню, включил. Работает, но не всасывает. Думал, фильтр забит. Весь шланг разобрал и нашел в нем кусок пенопласта. Вытащил. Пылесос заработал как новый. С тех пор прошло лет 6, так на даче и работает. © Sasha.smak / Pikabu
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Середина 80-х, мне лет 5 было. Полузакрытый город, магазины пустые, продукты по талонам. Маменька размораживала пустой (буквально!) холодильник и нашла кусочек фарша с кулак размером — ни уму ни сердцу. Вечером после садика шли домой через рыночек, где бабульки продавали плоды из своих садов. Рядом со входом на рынок огромная лужа, а в ней — рубль! А я в резиновых сапогах! Купили у бабулек 4 болгарских перца за 20 копеек, намешали мясо с рисом, нафаршировали перцы, и до конца недели на хлеб-молоко еще осталось. До сих пор люблю фаршированные перцы. © squirrel / AdMe
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После физико-математического класса решила поступать на филфак. Математики у нас было 10 уроков в неделю, а литературы — 2 урока, поэтому к концу 11-го класса мы только начали проходить ХХ век. А на экзамене по литературе в университете большая часть билетов оказалась именно по ХХ веку. И я понимаю, что на пятерку могу рассказать только о Цветаевой и Есенине, так как люблю их нежно и могу цитировать часами, да и биографии их знаю отлично. Тяну билет, а там... Есенин! Поступила. © Мария Лакомкина / Facebook
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Однажды я дозвонилась в утреннее шоу на радио, где разыгрывали сертификат на $ 2 000 в магазин горнолыжного снаряжения. Претендентов на приз было 12, поэтому, когда один из диджеев вынул из шляпы бумажку с моим именем, я была потрясена и смогла только ахнуть: «Боже мой!» На выходных я поехала в этот магазин, и оказалось, что они как раз меняют весь зимний инвентарь и скидка на него составляет 75 %. Я купила сноуборд, ботинки, шлем и очки, но не набрала даже на $ 500! Попросила продавца, и он помог мне выбрать самую дорогую зимнюю одежду, которую я все еще надеваю 15 лет спустя. © Davina Becker / Quora
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Когда мне было 8 или 9 лет, я бродил по маленькой стоянке, пока мама разговаривала с мастером по ремонту газонокосилок. На парковке у дороги я нашел потертый кожаный футляр для часов. Внутри было бриллиантовое кольцо с ободком из белого золота. Я взял его и позже показал маме. Она сдала кольцо в ювелирный магазин за $ 8 000 и положила деньги на сберегательный счет. Эти деньги я потратил на первые 2 года обучения в колледже. © Wiffle_Snuff / Reddit
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Мой младший брат занимается уборкой мусора. Однажды он помогал клиенту разбирать подвал. Все вещи шли на выброс, поэтому хозяин дома сказал, что брат может взять все, что захочет. Ему приглянулся симпатичный велосипед, и он его забрал. Оказалось, что это выпущенный ограниченным тиражом очень редкий экземпляр. Судя по тому, что пишут в интернете, он стоит более $ 4 000. © PsychedelicWeaselGun / Reddit
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Мы с моим парнем стояли в очереди в Аквариум Шедда в Чикаго. Перед нами были сотни человек, а наши финансы позволяли купить только самые дешевые билеты, которые дают возможность осмотреть лишь часть экспозиции. Но мы были счастливы от того, что нам предстояло провести это время вместе. Вдруг к нам подошел мужчина и спросил: «Вы вдвоем?» Мы ответили: «Да». И затем этот мужчина быстро протянул нам 2 буклета CityPASS и ушел. Эти буклеты стоят около $ 100 каждый и дают право без очереди получить VIP-доступ к лучшим достопримечательностям Чикаго. Наш день был потрясающе веселым, потому что мы могли делать все, что хотели, причем бесплатно. Спасибо, великодушный незнакомец, за то, что выбрал меня и моего парня в тот день и сделал нашу поездку еще более особенной! © Sullmeister / Reddit
А в вашей жизни происходили подобные счастливые случаи?