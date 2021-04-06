18 человек, которые не ждали от жизни чудес, а они взяли и произошли

Пришла на допускной экзамен по физиотерапии. Врач — принципиальная бой-баба. Обычно я все учила сама, но тут поняла, что это провал. Я не сдам. Захожу первая. Она на меня смотрит и говорит: «Ах, это вы? Нда-а...» Я молчу и молюсь. Она: «Сегодня тоже с ночи?» Я работала на скорой ночами. Я ей отвечаю, мол, нет, так как знали, что экзамен. Она начинает копаться в каких-то бумагах и потом говорит: «Вы ходили на все мои лекции, были на всех лабораторных, сдавали все коллоквиумы, у вас не было ни одного незачета. Поэтому я вам ставлю „9“ просто так. Идите и отдыхайте! И готовьтесь к госэкзаменам». Немая сцена. Всех остальных моих одногруппников она экзаменовала строго и троих завалила. © Somebody / AdMe

Мне года 4. Приехали с родителями в Екатеринбург (живем в пригороде), они решили навестить друзей и заодно поздравить их ребенка с днем рождения. Купили в подарок классную девочку-мишку: она ярких цветов, мягкая, больше половины моего роста. Божечки! Как она мне понравилась, как я хотела такую же! Но ни слова не сказала, все понимала: в гости надо с подарком. Подобных игрушек у меня не было, всю дорогу с ней обнималась. Приходим, а их — о, чудо! — не было дома. И мы просто решаем вернуться домой, и игрушка достается мне. Я была на седьмом небе от счастья. © natalicium / Pikabu