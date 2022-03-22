18 человек, которые не стесняются своих неуклюжих детских фото, а угорают над ними со всем интернетом

Сегодня с огромным количеством снимков на смартфоне и фоторедакторов мы можем выбрать наиболее удачные кадры, а остальное просто удалить, если что-то не нравится. Но в детстве и юности такой благодати не было. Пересматривая старые альбомы, мы еле сдерживаемся от хохота. Ведь тогда мы казались себе невероятно крутыми.

Чтобы окунуться в ностальгические воспоминания, мы в AdMe.ru решили порыться в снимках, которые разместили пользователи сети. Да и в своих тоже.

«Мама плакала, когда я подстриглась и покрасила волосы в черный. Она думала, что меня будут дразнить из-за того, что я — „эму“»

«Мы с сестрой увидели, что другие дети пугались то ли клоуна, то ли собаки, поэтому усердно делаем вид, что уж мы-то смелые»

«Мама подбирала одежду так, чтобы меня можно было легко заметить, когда ей понадобится взять меня на руки»

«Так я оделся в школу, вдохновленный „Матрицей“»

«Я взял кусок тряпки и решил заняться вышивкой. Но почти сразу плюнул и просто нарисовал картинку. „И так норм“, — подумал я»

«Чуть позже в гости приехала сестра, и мы сделали это фото на память».

«Вот так меня изобразила местная газета»

«Угадайте, где я»

«Одна из моих аватарок, одобренная мамой. Она всегда говорила: „Это ярко показывает всю твою личность“»

«Я все еще не знаю, что означает этот жест, но в 2012 году я пихала его в каждое фото»

«1996 год, иду в школу. Все еще имею привычку таскать с собой слишком много вещей, но хотя бы отказалась от челки и джинсовой жилетки»

Все мы в детстве развлекались как могли

«Даже не знаю, кто выглядит страшнее»

«12-летняя я лечу с Джеком»

«В 12 лет мне пришлось записать фейковое видеоинтервью с историческим персонажем. И я полностью себя посвятила этому. Да, я девушка»

«В 8 лет я смело решила быть женщиной эпохи Ренессанса»

«Я не миленький котик и даже не повар. Я — бутерброд»

«В 4 года я возомнила себя великим парикмахером и отстригла себе челку. Родители припоминают и по сей день»

«И нет, история меня ничему не научила, так что через год или два я повторила свой прекрасный опыт».

«Я в 1994-м. Дамочки, держитесь!»