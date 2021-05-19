18 человек, которые не смогли удержаться и рассказали о своих маленьких открытиях

«Век живи — век учись» — эту истину слышим мы с самого детства и регулярно повторяем. А ведь так и есть. На протяжении всей жизни нам доводится сталкиваться с большими и маленькими открытиями. Живешь-живешь, и вдруг узнаешь, например, чем для черепах является панцирь, как плавают нетопыри и есть ли у белок материнский инстинкт.

Наблюдательность некоторых не знает границ, и AdMe.ru решил узнать, о каких своих персональных сенсациях эти любознательные люди поведали всему Интернету.

«Оказывается, в XVIII веке король Людовик XIV и другие мужчины начали носить высокие каблуки, показывая свой статус»

«Но вскоре популярность и состязание в высоте каблуков привели к тому, что потребовалось регулировать этот вопрос: 1,27 см для недворян, 2,5 см для буржуазии, 3,8 см для рыцарей, 5 см для дворян, а для монархов — 6,35 см».

Черепахи не «внутри» своих панцирей. Они и есть эти панцири

«Я сегодня узнала, что нетопыри — это такие рыбы, которые по сути не плавают. Вместо этого они „ходят“ по дну, используя плавники»

А в Эфиопии сейчас 2013 год

Пузырчатая пленка изначально изобреталась как обои, а не как упаковка. Идею заменили, когда не смогли осуществить

«Лучшее, что мне довелось узнать, это то, что белки усыновляют брошенных маленьких бельчат»

«Существует „эффект Бэтмена“: использование своего альтер эго как крайней формы самодистанцирования»

«Он включает в себя отчуждение от своих чувств, чтобы взглянуть на ситуацию более беспристрастно. Это помогает справиться с тревогой и не отвлекаться от поставленной цели».

«Я сегодня узнала, что Ray Ban — это не человек. Это то, что эти очки делают: ban rays дословно — блокировать лучи. Теперь я чувствую себя в высшей степени глупой»

«Я обнаружила, что на стеблях картошки растут маленькие ягодки, похожие на помидорки. Но они ядовитые»

«В мультике „Мулан“ девушка постоянно трогает свои волосы»

«А все потому, что аниматоры заметили, как Минг-На Вен, которая озвучивала Мулан, во время записи гладила волосы. Вот и было решено добавить это героине».

«Оказывается, крокодилы могут обходиться без еды 3 года. Они умеют эффективно накапливать энергию и оставаться практически неподвижными очень долгое время»

«Сегодня я узнал, что вдохновением для дизайна голенища на кроссовках Air Jordan 5 послужили мускулы на костюме Бэтмена из фильма 1989 года»

«Порой дизайнеры обуви черпают вдохновение в необычных местах. Роспись носа этого истребителя стала основой дизайна подошвы новых баскетбольных кроссовок Air Jordan. А для очертания голенища послужили примером мускулы Бэтмена».

«А кто-нибудь еще замечал вообще, что Аманда Сейфрид так похожа на Мадонну?»

«А вы знали, что общее экранное время Драко Малфоя составляет 31 минуту? За все части фильмов!»

«Почему-то я никогда раньше не замечал, что в фильме „Джанго освобожденный“, когда Джанго наконец-то получает возмездие, он одет в костюм Кэлвина Кэнди»

«На появление Винни-Пуха автора вдохновила медведица из Лондонского зоопарка»

«Медведицу Винни там оставил канадский военный Гарри Колборн перед тем, как на некоторое время уехал во Францию».

«Я узнала, что большинство татуировок не проявлялось на старых снимках. Поэтому вы не увидите тату на фото своих прародителей»

«Сегодня я открыла для себя, как правильно наливать напитки из коробки»