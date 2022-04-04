18 человек, которые не поддаются стереотипному мышлению и все делают не так, как остальные

Многие повседневные действия люди привыкли совершать именно так и никак иначе. Например, есть бутерброд с колбасой, находящейся сверху. Но среди нас живут бунтари, которые не хотят следовать стереотипам и какие-то вещи делают по-другому. И, конечно, тем самым привлекают внимание близких, коллег и просто незнакомцев.

Мы в AdMe.ru считаем, что такие люди потому и живут ярко, что не следуют общепринятым нормам. Ну хочет человек грызть огурец, словно початок кукурузы, пусть ест, если ему так нравится. Главное, чтобы окружающим это не доставляло какого-либо дискомфорта.

1. «Мой коллега ест огурцы словно сумасшедший»

2. Зачем заказывать услуги грузоперевозок, если можно самому все вот так перевезти?

«Это вы еще не видели, что находится внутри машины. Там все сложено еще более креативно, но я не сфотографировал».

3. «Мой брат не ест середину пончиков»

4. «Я делаю так каждый день»

5. В этом магазине одежды вот так повесили футболки

6. «Так мой сосед ест свой сэндвич»

7. Выпученные глаза делают вещи интереснее

8. «А еще я просто ем хлопья, а потом пью молоко»

9. «Сосиски, которые едят нормальные люди, и сосиски, которые любит моя теща»

10. «Я делаю тройной бутерброд»

11. «Так моя племянница пьет сок в упаковке»

12. «Моя девушка так ест авокадо»

13. «Я горжусь своим 6-летним ребенком»

14. Для кого-то это было проще, чем легонько надавить на носик

«Удобный носик для насыпания».

15. «Я добавляю соус для салата цезарь в салат из шпината и руколы»

16. «На меня правила не распространяются»

17. «Так моя жена макает свое печенье»

18. «Вот так моя дочь ест хот-дог»