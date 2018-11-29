18 человек, которые упорно шли к успеху и все-таки не дошли
Время от времени с каждым случаются неудачи, которые рушат все планы. Главное при этом — не отчаиваться, а попробовать посмотреть на ситуацию с юмором. Можно даже поделиться случившимся с интернетом, как это сделали герои нашей подборки.
AdMe.ru собрал фотографии, на которых запечатлены самые неожиданные и смешные провалы интернет-пользователей.
«Слева — уксус, справа — газировка моего мужа. Он понял свою ошибку слишком поздно»
А счастье было так близко
«Мама заказала пиццу, и я была уверена, что она большая. Мое разочарование так же огромно, как эта коробка»
Девушка крадет у бабули последний шанс
Когда впервые распечатал что-то на 3D-принтере. Это, кстати, кружка
Родительский провал года
Тень от головы быка похожа на цыпленка. Тот, кто оформлял стену, пожалуй, несколько разочарован
Классика жанра
«Налил кофе в чашку. Услышал хлопок. Кофе повсюду»
Да что там кассир — грустно стало даже нам
Развлекись по полной, говорили они
Бывает и такое
Слева — «классика». Справа — «попа».
Парень был так близок к успеху
Вот что значит молодо выглядеть
«Нашел старую фотографию моей сестры, наряженной в костюм арбуза»
«Блин» — это еще мягко сказано
Почему именно в День благодарения?
Опасно
А у вас случались такие провалы?
Фото на превью Подслушано