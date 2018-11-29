18 человек, которые упорно шли к успеху и все-таки не дошли

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Время от времени с каждым случаются неудачи, которые рушат все планы. Главное при этом — не отчаиваться, а попробовать посмотреть на ситуацию с юмором. Можно даже поделиться случившимся с интернетом, как это сделали герои нашей подборки.

AdMe.ru собрал фотографии, на которых запечатлены самые неожиданные и смешные провалы интернет-пользователей.

«Слева — уксус, справа — газировка моего мужа. Он понял свою ошибку слишком поздно»

А счастье было так близко

«Мама заказала пиццу, и я была уверена, что она большая. Мое разочарование так же огромно, как эта коробка»

Девушка крадет у бабули последний шанс

Когда впервые распечатал что-то на 3D-принтере. Это, кстати, кружка

Родительский провал года

Тень от головы быка похожа на цыпленка. Тот, кто оформлял стену, пожалуй, несколько разочарован

Классика жанра

«Налил кофе в чашку. Услышал хлопок. Кофе повсюду»

Да что там кассир — грустно стало даже нам

Развлекись по полной, говорили они

Бывает и такое

Слева — «классика». Справа — «попа».

Парень был так близок к успеху

Вот что значит молодо выглядеть

«Нашел старую фотографию моей сестры, наряженной в костюм арбуза»

«Блин» — это еще мягко сказано

Почему именно в День благодарения?

Опасно

А у вас случались такие провалы?