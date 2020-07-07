18 человек, которые назвали своих питомцев так, что встречу с теми не забудет ни один ветеринар
Иногда смотришь на красивого, грациозного кота, пытаешься придумать ему имя, думаешь: «Выглядит как Джордж». А потом видишь, какой у него отменный аппетит, и вот уже пролетает мысль: «Ан нет, типичный Жора». Нелегко бывает выбрать подходящее прозвище, но хозяева из этой подборки точно могут поспорить друг с другом за звание лучшего выдумщика клички для своего питомца.
Мы в AdMe.ru зачитались историями пользователей о том, какие имена люди придумывают для домашних любимцев. В конце статьи можно найти бонус от автора — случай из далекого прошлого, за который до сих пор немножечко стыдно.
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У знакомых был кот. Когда его принесли домой, оказалось, что он умеет просачиваться под дверь. Назвали Сквозняк. © Елена Бердникова / Facebook
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Одно из лучших прозвищ, которое я когда-либо слышал, было у фьордской лошади, которую звали Харрисон Фьорд. © Bindi_342 / Reddit
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Мне показали кота, которого зовут Котлета. Почему Котлета? Потому что он родился летом. КОТ ЛЕТА. © Ñ. ‡ ŠH. / Twitter
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Я ветеринар. У меня был клиент — бодибилдер-любитель, парень ростом под 2 метра и весом около 140 кг. Его пса звали Костедробилка, и это был крошечный чихуахуа. Забавная ситуация. © YouMightKnowOfMe / Reddit
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Когда-то давным-давно моей дочке подарили красноухую черепашку. Она звала ее Мадам Годзилла. Однажды я поинтересовалась, уверена ли она, что это не месье. Дочка ответила: «Тогда он из африканского племени и Мадам — это его имя!» © Ольга Апрелева / Facebook
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Я зову своего кота Мясной Рулет. © poop_stains / Reddit
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А у нас во дворе когда-то жила собачка Шиза. Кличку дал ребенок детсадовского возраста. Семья пыталась приучить собаку к другой кличке, но та отзывалась только на Шизу. Ее выпускали погулять во двор. А потом — картина маслом: приятная молодая женщина ходит по двору и зовет: «Шиза! Ши-за!» Ухахатывался весь двор. © Ирина Кулакова / Facebook
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Мне было очень трудно придумать имя для нового щенка. Но однажды, когда я была совершенно измотана и сидела на полу в гостиной, наблюдая, как он мечется по комнате, скачет по мебели и жует все подряд, я со вздохом поражения простонала: «Собака, неужели ты никогда не отдыхаешь?!» (по-английски: «Dog, don’t you EVER REST?!») Вот и все. С тех пор его зовут Эверест. Люди знают его как мем «хаски-шутник». © Leah Alissa Bayer / Quora
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У приятелей сенбернар по кличке Счастье. Недавно друг делился планами по благоустройству двора: «Вот тут будет забор, отделю зону барбекю от хоздвора, а то по всему двору натыкаешься на „кусочки“ Счастья». © нина каретникова / Facebook
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Принесла кошку сестры на стерилизацию. Там мне пришлось, глядя им в глаза, сказать, что эту крошечную дрожащую девочку зовут Бэтмен. Дама за стойкой ответила: «У нас была еще пара домашних животных с такой кличкой, но никто из них не был самкой». Что же касается того, почему ее так назвали: моя сестра, которой в то время было за 30, просто-напросто неоднократно настаивала на том, что «Бэтмен — классное имя для девушки». © AndoraAnaheim / Reddit
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Когда я была маленькой, у моего дяди был сиамский кот, и звали его Мебельный. Он любил в шкафу спать. Так вот, по-моему, все последующие коты у них были с той же кличкой. © Катерина-Евгений Зубковы / Facebook
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Мы с моим парнем однажды ночью гуляли по студгородку. Слышим злобный лай поблизости, а затем строгий мужской голос говорит: «Тише, Бисквит!» © dannixxphantom / Reddit
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Во дворе жила собака Спин, а в нашей семье — кот Квант. Ну вы поняли, что это семьи ученых-физиков. Когда мы рассказывали знакомым, тоже физикам: «Спин как погонится за Квантом. А Квант — на дерево», — они плакали от хохота. © Ирина Кулакова / Facebook
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У нас было 2 кошки — Килька и Котлетка. Мы их нашли в подвале совсем крохами. Одна ела только рыбу, а вторая — только котлеты. Если на кухне рыба, одна кошка орала не своим голосом, а если жарила колеты, вторая карабкалась по мне, стоящей у плиты, пытаясь добраться до них. В итоге в холодильнике всегда было и то и другое. Надо сказать, что кошки были совершенно одинаковые — белые с серыми одинаково расположенными пятнами. Их можно было отличить только по выбору еды. © Ирина Русановская / Facebook
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Моего обожаемого кавказца звали Пиня Кофман Король Подтяжек. Имя давал папа. © Натали Минченко / Facebook
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У меня не было выбора: сын сказал мне, что мы заведем черную кошку с белыми лапами. Кроме того, он настаивал на том, что, в отличие от других кошек, названных Носочками или Варежками, наш кот будет белым в черном пончо. И действительно, мы назвали его Пончо. © Claude Galinsky / Quora
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Муж работает в больнице. На территории бродит рыжий котяра. Спокойный, как танк. Кличка — Пропофол. © Руконожка Ай-Ай / AdMe
Бонус: история от автора
У тети была собака, которая часто гуляла во дворе. Когда я была маленькая, то постоянно бегала за ней, громко выкрикивая ее кличку. Слышно было на всю округу. Соседи оборачивались и как-то странно смотрели вслед. Только повзрослев, я поняла, что значила эта кличка. Пса звали Кабысдох.
Какие необычные клички питомцев вы слышали? А как зовут ваших любимцев? Поделитесь их фотографиями в комментариях.