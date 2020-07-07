18 человек, которые назвали своих питомцев так, что встречу с теми не забудет ни один ветеринар

Во дворе жила собака Спин, а в нашей семье — кот Квант. Ну вы поняли, что это семьи ученых-физиков. Когда мы рассказывали знакомым, тоже физикам: «Спин как погонится за Квантом. А Квант — на дерево», — они плакали от хохота. © Ирина Кулакова / Facebook

У нас было 2 кошки — Килька и Котлетка. Мы их нашли в подвале совсем крохами. Одна ела только рыбу, а вторая — только котлеты. Если на кухне рыба, одна кошка орала не своим голосом, а если жарила колеты, вторая карабкалась по мне, стоящей у плиты, пытаясь добраться до них. В итоге в холодильнике всегда было и то и другое. Надо сказать, что кошки были совершенно одинаковые — белые с серыми одинаково расположенными пятнами. Их можно было отличить только по выбору еды. © Ирина Русановская / Facebook

Моего обожаемого кавказца звали Пиня Кофман Король Подтяжек. Имя давал папа. © Натали Минченко / Facebook

У меня не было выбора: сын сказал мне, что мы заведем черную кошку с белыми лапами. Кроме того, он настаивал на том, что, в отличие от других кошек, названных Носочками или Варежками, наш кот будет белым в черном пончо. И действительно, мы назвали его Пончо. © Claude Galinsky / Quora