18 человек, которые нашли приключения на свою голову, не выходя из дома

Пожалуй, каждый человек рано или поздно сталкивается с бытовыми проблемами: то молоко убежало, то мясо пригорело, то трубу прорвало. Иногда такие неприятности просто выбивают из колеи, ведь происходят они чаще всего в совершенно неподходящий момент.

Мы в AdMe.ru искренне посочувствовали героям нашей статьи, которые встретились с серьезными трудностями прямо у себя дома и, кажется, проиграли им в битве за уют.

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