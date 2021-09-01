18 человек, которые нашли приключения на свою голову, не выходя из дома
Пожалуй, каждый человек рано или поздно сталкивается с бытовыми проблемами: то молоко убежало, то мясо пригорело, то трубу прорвало. Иногда такие неприятности просто выбивают из колеи, ведь происходят они чаще всего в совершенно неподходящий момент.
Мы в AdMe.ru искренне посочувствовали героям нашей статьи, которые встретились с серьезными трудностями прямо у себя дома и, кажется, проиграли им в битве за уют.
Двухлетка положил мелки в посудомоечную машину. Это нельзя исправить
«Крышка из закаленного стекла пошла трещинами, и теперь у меня есть жареная смесь Шредингера»
Этот разгром в туалете напоминает фильм «Пункт назначения»
«Вернулся домой после 2 недель отпуска и обнаружил, что газировка, которую я оставил в морозильной камере, взорвалась, и морозилка была открытой все 2 недели»
«Сварила яичко, решила остудить... Эх, хорошая была кастрюлька»
«Купил новую алюминиевую сковородку. При первом же использовании она просто расплавилась»
«Готовлю салат к ужину. Вместо петрушки решила взять орегано. Все хорошо, только у петрушки есть дозатор, а у орегано — нет»
«Мы хотели собрать мебель самостоятельно»
«Хотел я тут перекусить... Намек понят»
Одна ножка стола внезапно подкосилась во время обеда
«Вернулся домой с работы в дождливый день и обнаружил протечку в крыше прямо над моим ноутбуком»
«Пыталась приготовить милые пироженки в виде свинок, а в результате получилось вот это»
«Мы с моей половинкой впервые решили снять квартиру вместе. 8 дней спустя»
«Купила вчера мороженое. Решила увеличить мощность морозилки, чтобы оно не растаяло. Сегодня пошла за мороженым и увидела это»
Угадайте, у кого закончилась краска
Стиральная машинка следит, чтобы хозяева долго на унитазе не засиживались
«Мои носки перешли в „компактный режим“ после первой стирки»
«Мой парень с пиццей против лестницы. Счет 0:1»
С какими бытовыми трудностями чаще всего приходится сталкиваться вам? Как вы решаете эти проблемы?
Фото на превью CharmingTuber / Reddit
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