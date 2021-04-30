18 человек, которые нашли «подарочки» от предыдущих жильцов и нехило удивились

При выборе нового дома люди, как правило, осматривают его не досконально, а лишь поверхностно. И уже после заселения могут всплыть некоторые «сюрпризы» от предыдущих жильцов. Одни обнаруживаются сразу, а другие лишь по воле случая.

Мы в AdMe.ru убедились на примере некоторых пользователей сети, что даже стены дома могут хранить тайны.

1. «Въехал в новый дом и нашел на чердаке эту штуку. Кто-нибудь знает, что это такое?»

Это похоже на осиное гнездо. © TheMuskellunge2b2t / Reddit

2. «Наш квартиросъемщик любил жечь свечи. Нет, это не отмывается»

3. «Только что снял новое жилье. Предыдущий жилец оставил настенное зеркало... и грязный секрет!»

4. «Сломал стену в подвале, а за ней обнаружилась сауна и джакузи»

5. «В доме, который я снимаю на время учебы, есть люк на кухне, ведущий в душевую»

6. «Бывшие хозяева оставили это в доме. Мы живем рядом с крепостью, около которой проходила римская дорога»

7. «Среди документов на мой дом было завещание от 1782 года»

8. «Сегодня я узнал, как предыдущие жильцы крепили кухонный шкаф. Зубочистками»

9. «Сегодня была хорошая погода, поэтому я решил открыть окно в своем новом доме. Это муравьи»

10. Вы можете увидеть, где у предыдущих владельцев висела мишень для дартса

11. «Благодаря творческому подходу предыдущих владельцев дома, не осталось места под газон, и мне даже не нужна газонокосилка»

12. Предыдущие владельцы прекрасно оклеили рамки выключателей и розеток под общий стиль обоев и штор

13. «Купил старый дом, снес до цоколя. Все построили и уже готовились к заливке пола. Ударили ломом, а он провалился под бетон. В дыре обнаружили подвал»

«В момент находки даже не подозревали, что он там есть, и предыдущие хозяева ничего не говорили. После того как его обнаружили, сняли с него перекрытие, раскопали под вход в нужное место. Теперь у меня есть собственный бункер с лазом из кабинета».

14. «Купил дом 10 месяцев назад. А сегодня при работе в подвале нашел это»

15. «Что за штука висит у меня в подвале? Что-то вроде бусин в колготках. Все это здесь было еще до покупки дома»

Родители сказали мне, что это для впитывания влаги и запаха. Внутри может быть древесный уголь. © cindermouth / Reddit

16. «Недавно я переехала в дом. Заметила, что, когда включила отопление, почувствовался посторонний запах. Вот что обнаружилось под крышкой радиатора»

17. «Мои двоюродные братья купили новый дом и нашли этот рисунок на полу чердака»

18. «Сегодня нашел потайную комнату в моем новом доме. Здесь даже есть электричество»