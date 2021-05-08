18 человек, которые нашли чужие деньги и встали перед выбором: возвращать или промолчать в тряпочку

Мне было 11 лет. По дороге из школы я нашла конверт с деньгами и отнесла папе. Там было около $ 800 и водительские права. Оказалось, что люди жили в соседнем квартале! Мы нашли их, они оказались пожилыми, и это были их деньги на ближайший месяц. Они сказали, что ужасно расстроились, когда потеряли конверт, а потом бросили «спасибо» и закрыли дверь. Папе было обидно, что меня никак не вознаградили за мою честность. Позже он добавил $ 2 к моим карманным деньгам за этот поступок. Я по сей день удивляюсь, насколько неблагодарными могут быть люди. Они по крайней мере могли предложить вознаграждение. Я могла бы отказаться, но считаю, что это было необходимо. © B-J-Carrol / Quora

Мне было около 12 лет, и я нашла $ 10 в магазине. Недолго думая, я отдала их администратору. Он спросил мое имя и номер телефона. Когда я пришла домой, я не сказала своим родителям об этом — мне не казалось, что я сделала что-то особенное. Прошла пара недель, и однажды, когда я пришла из школы, мама ждала меня со свежеиспеченной партией печенья с арахисовым маслом. Я заметила, что глаза мамы наполнены слезами умиления. Она сказала, ей позвонили из магазина и сообщили, что я нашла $ 10. Оказалось, что никто не пришел за ними, поэтому в качестве награды за мою ​​честность они решили отдать их мне. Я была в восторге! Честность — это круто! © Barbara-Tope-Mathews / Quora