18 человек, которые нашли чужие деньги и встали перед выбором: возвращать или промолчать в тряпочку
Каждый человек хоть раз думал, что неплохо было бы найти чемодан с деньгами. Но как только люди обнаруживают бесхозные купюры, в душе разворачивается нешуточная борьба добра и зла. В голове тут же всплывают все наставления родителей, и найденное хочется вернуть владельцу. Однако хозяина не всегда удается найти, а если получилось, не факт, что он будет рад.
Мы в AdMe.ru начитались историй о людях, которым в руки попали чужие средства, но дальше их ждала абсолютно непредсказуемая развязка ситуации.
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Лет 5–7 назад дело было. Сижу в банке, очередь в разные окошки человек 20. Передо мной обслуживался мужичок с папочкой, закончил и пошел. А из папочки красивым салютом вылетела куча 5-тысячных купюр. Ну окликаю его, говорю: «Мужик, ты потерял, собирай». А он оборачивается, пытается понять, где его обманывают, и говорит, что ничего не терял. Степень моего офигевания, возможно, была отражена на лице, поскольку сам был студентом и испытал немалое желание кинуться это собирать самостоятельно. Но, правда, уже секунд через 20 до него доперло, и он стал собирать свое добро. © Yakut1917 / Pikabu
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Раньше все проще было. Лет 20 назад стою на кассе, смотрю, полтинник лежит. Я, как честный человек, поднял его и молча сунул в карман. Купил билет, пошел на электричку, в переходе девчонки идут и что-то обсуждают в стиле «Ну как же так?». Я поравнялся, спрашиваю: «Что случилось?» Одна говорит, что полтинник потеряла. Вынул, отдал, дальше пошел. © VylfGor / Pikabu
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Мне лет 12–13. Я качусь на роликах. Вижу, из магазина выходит парочка. Парень убирает бумажку в задний карман джинсов, но промахивается. Подъезжаю к месту, а там 1 000 рублей. Решил деньги вернуть. Догнал их, дотронулся до локтя парня и сказал: «Извините...» Он резко ко мне повернулся, схватил меня за грудки и злобно прошипел: «Катись отсюда, пока не вломил». Сильно оттолкнул меня, и я отлетел на асфальт. Ролики мешают удержать баланс, из глаз тут же брызнули слезы от страха и обиды. Он надменно произнес: «Баба» — и, повернувшись к своей пассии, начал движение в закат. На следующий день мы с другом устроили себе пир из чипсов, рулетов и газировки. © DefectiveThief / Pikabu
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Как-то ехала на электричке домой и нашла в конверте $ 800. На нем не было никаких контактных данных. Я позвонила на вокзал и сообщила, что нашла конверт с деньгами. Я не уточнила сумму. Оставила им свой номер телефона. Я надеялась, что кто-нибудь свяжется со мной, но этого не произошло. Я купила себе бас-гитару на эти деньги. © CEEEEEEBS / Reddit
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Мне было 12, и в парке развлечений я нашла кошелек. В нем было больше $ 1 000 наличными. Я попросил парня объявить о моей находке по громкой связи, и человек нашелся — мать-одиночка. Это были ее деньги на аренду жилья. Я никогда не вспоминала об этом случае до этого дня. Теперь я мать-одиночка, и кто-то украл мой кошелек с деньгами на аренду квартиры. Я чувствую ее боль. © ***mepumps / Reddit
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Нашел кошелек бабушки моей одноклассницы. Их семья была одной из самых богатых в городе. В кошельке была куча золотых карт и налички тысяч 80 — для 2005 года очень большие деньги. Сам пришел к ним, вернул, послушал благодарности и наставление выбрать себе любой подарок, который только придет в голову. Сказано — сделано! Хочу велосипед (Stels тогда тысяч 5 стоили). Надо мной посмеялись и купили мне пластиковый пистолет с пульками. Я, конечно, был рад и благодарен, кошелек возвращал из благих побуждений, а не из корысти. Но зачем было формировать в голове ребенка завышенные ожидания, а потом не оправдывать их, до сих пор не понимаю. © Alsofinder / Pikabu
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Мне было 7 или 8 лет, мы с отцом зашли в кафе. Пока он заказывал кофе, я бродил по залу и заметил на полу аккуратно сложенный лист зеленой бумаги. Я поднял его, а это оказалась банкнота в $ 100. Безумные деньги! Я с гордостью подошел к отцу с широкой улыбкой на лице и показал найденное сокровище. К моему ужасу, он отдал их кассиру со словами: «Должно быть, кто-то из покупателей потерял». Я был очень расстроен, что не мог оставить деньги себе. Думаю, они стали отличными чаевыми для кассира. © Ike Husemann / Quora
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Учился в 6-м классе. Возвращаясь домой из школы, нашел небольшую пачку денег, рядом с машиной лежали. С малых лет меня учили, что чужое брать нельзя, и я около 5–6 часов простоял там, дожидаясь хозяина машины. Когда он все-таки пришел, я отдал ему эти деньги, он на меня посмотрел, улыбнулся и сказал: «Дарю, оставь себе». Я пошел домой и никому об этом не рассказал, все себе оставил. © Подслушано / Vk
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Сегодня на улице нашел кошелек. Открываю — там 5-тысячные купюры в количестве 10 штук. «Легкие деньги должны легко уйти», — подумал я, пошел и оформил себе путевку в Турцию на сентябрь. © Подслушано / Vk
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Знакомый, снимая деньги в банкомате, нашел пластиковую карту рядом, на которой был написан ПИН-код. Он отнес эту карту в банк, объяснил все. Его попросили подождать. Через 10 минут приехала полиция и его забрали в отделение. Сутки там продержали, несколько раз просили «честно сознаться», что деньги сам снял, а принес карту в банк из-за проснувшейся совести... На следующий день, получив записи с камеры банкомата, его отпустили. © Подслушано / VK
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Студент, 3-й курс. Нашел кошелек. Так как не жадный, позвонил. Ответила женщина, договорились о встрече. В назначенное время я стою. Вдруг подъезжает Land Rover, из него выходит бородатый мужик и говорит садиться в машину. Я испугался, но пошел. Мы сели. У меня сердце в пятки ушло. Вдруг он улыбнулся, сказал спасибо и дал мне половину налички из найденного мной кошелька (примерно 12 тыс.). Вот так добро возвращается. © Подслушано / Ideer
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На днях решила сдать использованные батарейки в магазин. Иду к выходу. Тут у мужика выпадает 500 рублей прямо мне под ноги. Борюсь с искушением, но белый волк побеждает: «Мужчина! Вы деньги обронили!» Он смотрит прозорливо-прищуренно, оглядывает меня — дурацкая шапка, толстовка, жилет — и выдает: «Я ничего не терял». Мол, ха, не на того напала! Ну что ж, как говорится, merci. © Onnndatra / Pikabu
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Нашел мужской кошелек на берегу залива, а в нем $ 1 000. В бумажнике также была записка: «Если этот идиот снова потеряет свой кошелек, позвоните по этому номеру». Так я и сделал. Муж и жена были очень счастливы, а я получил свое вознаграждение. © Scripttease / Reddit
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Когда мне было 20 лет, я нашел $ 10 000 в театре. Я был на свидании, мы вышли из зала, и тут я понял, что в кармане нет кошелька. Я вернулся в зал, мой кошелек лежал на полу. Но когда я поднял его, бумажник казался куда толще, чем должен быть. Я открыл его, но там оказались не мои документы. Из любопытства пересчитал наличные. К моему шоку, там было 10 купюр по $ 1 000. Это единственный раз в жизни, когда я видел купюру в $ 1 000! Как этот парень вообще получил такие купюры? Я отнес его администратору и сказал, что в бумажнике много денег. Надеюсь, он поступил честно. А свой кошелек я обнаружил через 2 места, внутри было около $ 5. © Peter-Wade-5 / Quora
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Мне было 11 лет. По дороге из школы я нашла конверт с деньгами и отнесла папе. Там было около $ 800 и водительские права. Оказалось, что люди жили в соседнем квартале! Мы нашли их, они оказались пожилыми, и это были их деньги на ближайший месяц. Они сказали, что ужасно расстроились, когда потеряли конверт, а потом бросили «спасибо» и закрыли дверь. Папе было обидно, что меня никак не вознаградили за мою честность. Позже он добавил $ 2 к моим карманным деньгам за этот поступок. Я по сей день удивляюсь, насколько неблагодарными могут быть люди. Они по крайней мере могли предложить вознаграждение. Я могла бы отказаться, но считаю, что это было необходимо. © B-J-Carrol / Quora
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Мне было около 12 лет, и я нашла $ 10 в магазине. Недолго думая, я отдала их администратору. Он спросил мое имя и номер телефона. Когда я пришла домой, я не сказала своим родителям об этом — мне не казалось, что я сделала что-то особенное. Прошла пара недель, и однажды, когда я пришла из школы, мама ждала меня со свежеиспеченной партией печенья с арахисовым маслом. Я заметила, что глаза мамы наполнены слезами умиления. Она сказала, ей позвонили из магазина и сообщили, что я нашла $ 10. Оказалось, что никто не пришел за ними, поэтому в качестве награды за мою честность они решили отдать их мне. Я была в восторге! Честность — это круто! © Barbara-Tope-Mathews / Quora
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Нашел вчера 5 000 рублей в грязи. На крыльях радости я понесся в ближайший магазин это отметить. Но, когда я пошел расплачиваться найденными деньгами, кассирша отказалась принимать их, потому что «они ворованные». Когда я спросил, с чего она сделала такой вывод, она выдала, что видела, как я их поднял, и что эти деньги ей нужнее. Начала отбирать у меня эти деньги с жуткими криками. А я отдал, потому что там же и увидел, что в углу написано «Банк приколов». © Подслушано / Vk
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Поезд Калуга — Москва. Захожу в туалет (чистый, современный) после молодой девушки. На полу лежат 100 рублей. Подбираю. Отдавать не думала. Но смотрю на девушку — студентка. Думаю, вдруг у нее последние, потом у метро спрашивать на билет будет. Говорю ей: «Вы деньги в туалете обронили!» А она в ответ: «Ах, оставьте! Я не стала поднимать, они грязные». © Onnndatra / Pikabu
А вы когда-нибудь находили или теряли деньги? Поделитесь своей историей в комментариях.