20 случаев, когда подарок из-за границы запомнился больше, чем сама поездка

Нет лучшего способа получить новые знания и впечатления, чем отправиться в путешествие. Не столь важно, куда оно будет — в соседнее село или на другой конец света: везде и всегда есть шанс столкнуться с чем-то новым и еще не изведанным. Сохранить частичку первоначальных эмоций из этих мест помогают сувениры, которые порой оказываются даже интереснее, чем сама поездка.

Мы в AdMe.ru любим находить оригинальные мелочи из разных уголков мира, а потому решили поделиться с вами необычными штучками, которые привезли домой опытные (и не очень) путешественники.

«В Австралии я нашел какое-то непонятное яйцо... Это яйцо птицы эму или какого-то хищника?»

Чьим бы оно ни было, я бы на твоем месте постарался убежать оттуда раньше, чем меня бы обнаружила его мать. © Ryaquaza1 / Reddit

Нет, это не багет. Это ручка из Франции

«Мой друг приехал из Мексики и подарил мне этот леденец со скорпионом внутри. Оказалось, что он полностью съедобен»

«Во время поездок всегда покупайте знак „Осторожно, собака“ на местном языке в подарок вашему псу. Вот, например, коллекция моего Сеппо»

«Эти математические часы я купил в Хорватии»

«А у меня есть 10 зимбабвийских триллионов долларов»

«Акульи зубы, которые моя мама привезла из Флориды. Все они с острова Маленькая Гаспарилла»

«Повеяло прохладой, и это означает, что пришло время достать мою любимую кружку, которую я купил в Диснейленде»

«Моему папе удалось собрать песок из 200 мест со всего мира»

«Шахматы ручной работы, которые я купил на рынке в Зимбабве»

«Эту корову-пчелу я привез в качестве сувенира из Японии»

«Мое подношение из поездки»

«Моя семья привезла мне камень с вулкана Везувия!»

«Этот мускатный орех, который я купил во Франции, шел в придачу с собственной крошечной теркой»

«Летом я работаю экскурсоводом. Сказала своей группе, что в Кетчикане на Аляске нет лосей, на что один милый парень купил мне вот это в качестве подарка со словами о том, что я ошибаюсь. Люблю свою работу»

«Друг привез эту шляпу из Мексики»

«Мой друг, который только что уехал во Францию на месяц, привез мне вот этот чай из Страсбурга»

Германия выпускает банкноту в ноль евро. Сувенир стоимостью € 2,5. Вы даете 2,5 и получаете взамен ноль. Это бизнес века

«Внезапно осознала, что единственным несъедобным сувениром из Варшавы, который я привезла за целых 3 визита в этот замечательный город, было ЭТО»

«Друг привез магнитик из Турции... Говорит, так его еще не разводили»