20 случаев, когда подарок из-за границы запомнился больше, чем сама поездка
Нет лучшего способа получить новые знания и впечатления, чем отправиться в путешествие. Не столь важно, куда оно будет — в соседнее село или на другой конец света: везде и всегда есть шанс столкнуться с чем-то новым и еще не изведанным. Сохранить частичку первоначальных эмоций из этих мест помогают сувениры, которые порой оказываются даже интереснее, чем сама поездка.
Мы в AdMe.ru любим находить оригинальные мелочи из разных уголков мира, а потому решили поделиться с вами необычными штучками, которые привезли домой опытные (и не очень) путешественники.
«В Австралии я нашел какое-то непонятное яйцо... Это яйцо птицы эму или какого-то хищника?»
Чьим бы оно ни было, я бы на твоем месте постарался убежать оттуда раньше, чем меня бы обнаружила его мать. © Ryaquaza1 / Reddit
Нет, это не багет. Это ручка из Франции
«Мой друг приехал из Мексики и подарил мне этот леденец со скорпионом внутри. Оказалось, что он полностью съедобен»
«Во время поездок всегда покупайте знак „Осторожно, собака“ на местном языке в подарок вашему псу. Вот, например, коллекция моего Сеппо»
«Эти математические часы я купил в Хорватии»
«А у меня есть 10 зимбабвийских триллионов долларов»
«Акульи зубы, которые моя мама привезла из Флориды. Все они с острова Маленькая Гаспарилла»
«Повеяло прохладой, и это означает, что пришло время достать мою любимую кружку, которую я купил в Диснейленде»
«Моему папе удалось собрать песок из 200 мест со всего мира»
«Шахматы ручной работы, которые я купил на рынке в Зимбабве»
«Эту корову-пчелу я привез в качестве сувенира из Японии»
«Мое подношение из поездки»
«Моя семья привезла мне камень с вулкана Везувия!»
«Этот мускатный орех, который я купил во Франции, шел в придачу с собственной крошечной теркой»
«Летом я работаю экскурсоводом. Сказала своей группе, что в Кетчикане на Аляске нет лосей, на что один милый парень купил мне вот это в качестве подарка со словами о том, что я ошибаюсь. Люблю свою работу»
«Друг привез эту шляпу из Мексики»
«Мой друг, который только что уехал во Францию на месяц, привез мне вот этот чай из Страсбурга»
Германия выпускает банкноту в ноль евро. Сувенир стоимостью € 2,5. Вы даете 2,5 и получаете взамен ноль. Это бизнес века
«Внезапно осознала, что единственным несъедобным сувениром из Варшавы, который я привезла за целых 3 визита в этот замечательный город, было ЭТО»
«Друг привез магнитик из Турции... Говорит, так его еще не разводили»
А какие необычные сувениры есть у вас?
Фото на превью Danielhrs / twitter