18 человек, которые набрались смелости и привели в порядок то, на что другие бы и смотреть не стали

Специалисты лаборатории по уборке Good Housekeeping Institute создали специальный график-рекомендацию, демонстрирующий, как часто следует убираться дома. Например, каждый день нужно мыть кофемашину и дезинфицировать раковины на кухне и в ванной. Каждую неделю — протирать зеркала и пыль, каждые 3–6 месяцев — мыть холодильник внутри и снаружи. А вот героям нашей статьи пришлось отмывать места и вещи, которые уже давно никто не приводил в порядок. И они блестяще с этим справились.

AdMe.ru уверен в том, что отчистить и отмыть можно все, главное — желание. А в бонусе вас ждет безнадежно испорченная вещь, которую удалось спасти.

«Я почти в обмороке от восторга. Использовали чистящую пасту и средство для мытья окон»

«Как следует убрались за заброшенной печкой»

«Очиститель для латуни стоит потраченных на него денег»

«На ковре появилось пятно от маркера. Я была в отчаянии, так как через пару недель мы переезжаем. Мне помогла капелька жидкости для снятия лака»

«Отчистила ручки смесителя в ванной. Не так уж это было и сложно»

«А теперь пора приняться за следующую комнату»

«Отдраил раковину. Не идеально, конечно, но тоже неплохо»

«Пришлось как следует попотеть, но все-таки я отмыла эту многолетнюю грязь»

«Хардкорно почистила духовку. Никогда не чувствовала себя такой довольной»

«Я остановилась в квартире своего парня, пока его не было. Не думаю, что эту насадку для душа хоть раз мыли»

«Несколько раз почистила чайник с порошком и губкой — и он как новенький»

«Убрались под раковиной»

«Отчистили мойкой высокого давления»

«Отмыл пол заброшенного склада»

«Когда этот котелок ко мне попал, он выглядел очень неприятно. Но сейчас он как новенький»

«Розетка до и после мытья»

«Преобразил свою темницу депрессии. А вот моей собаке больше нравилось, когда кругом лежали кучи одежды»

Моментальная чистка серебра

Бонус: «Это обручальное кольцо попало в измельчитель мусора. Я починил его за день»