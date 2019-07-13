18 человек, которые на 99,9 % состоят из самоиронии
Уверенные в себе люди принимают себя такими, какие они есть: со всеми недостатками и достоинствами. Поэтому им не составляет никакого труда прилюдно отпустить шутку в свой адрес и посмеяться от души над собственными неудачами. Они знают, что это действенный способ, во-первых, расположить к себе собеседника, а во-вторых, справиться с трудностями в жизни. Да, у них опредленно есть чему поучиться.
AdMe.ru наткнулся на просторах интернета на 18 человек, чье ироничное отношение к себе подкупает с первой же секунды.
1. Новорожденные — они такие
«636 месяцев от роду. Люблю сладости и „Маргариту“. До сих пор ем каждые 2–3 часа».
2. Сильное признание
3. Разница налицо
«Что это за фильтр такой для ботанов в Snapchat...» «Хорошо, что в жизни я выгляжу иначе».
4. «Да, я устроила фотосессию со своей диccертацией. Самые долгие „роды“ в моей жизни»
5. Когда вывел новый закон подлости
6. «16 лет спустя мы поженились. Должно быть, он клюнул на мой кроп-топ, потому что вряд ли это были мои зубы»
7. Отличный браслет для экстренных случаев
«Удалите историю моего браузера».
8. Ну а как можно без него?
9. «Это 2010 год. Год, когда я открыла для себя Photoshop»
10. Вывел функцию замены лиц на новый уровень
11. Ждем научную статью на эту тему
12. «Мне сделали рентген грудной клетки перед операцией, и думаю, что этим стоит поделиться»
13. Пора прояснить один момент
14. Лайфхак, который мы заслужили
15. Мама: «Я люблю вас всех одинаково»
16. Мы все вспоминаем о нем со слезами на глазах
17. Ломая стереотипы
«Дорогие полицейские: я белая женщина».
18. Всем нам непросто смотреть на свои старые фото, даже Капитану Америке
Насколько хорошо у вас развита самоирония? Вам легко отпустить шутку в свой же адрес?
Фото на превью Nafig7 / Pikabu