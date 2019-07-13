18 человек, которые на 99,9 % состоят из самоиронии

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Уверенные в себе люди принимают себя такими, какие они есть: со всеми недостатками и достоинствами. Поэтому им не составляет никакого труда прилюдно отпустить шутку в свой адрес и посмеяться от души над собственными неудачами. Они знают, что это действенный способ, во-первых, расположить к себе собеседника, а во-вторых, справиться с трудностями в жизни. Да, у них опредленно есть чему поучиться.

AdMe.ru наткнулся на просторах интернета на 18 человек, чье ироничное отношение к себе подкупает с первой же секунды.

1. Новорожденные — они такие

«636 месяцев от роду. Люблю сладости и „Маргариту“. До сих пор ем каждые 2–3 часа».

2. Сильное признание

3. Разница налицо

«Что это за фильтр такой для ботанов в Snapchat...» «Хорошо, что в жизни я выгляжу иначе».

4. «Да, я устроила фотосессию со своей диccертацией. Самые долгие „роды“ в моей жизни»

5. Когда вывел новый закон подлости

6. «16 лет спустя мы поженились. Должно быть, он клюнул на мой кроп-топ, потому что вряд ли это были мои зубы»

7. Отличный браслет для экстренных случаев

«Удалите историю моего браузера».

8. Ну а как можно без него?

9. «Это 2010 год. Год, когда я открыла для себя Photoshop»

10. Вывел функцию замены лиц на новый уровень

11. Ждем научную статью на эту тему

12. «Мне сделали рентген грудной клетки перед операцией, и думаю, что этим стоит поделиться»

13. Пора прояснить один момент

14. Лайфхак, который мы заслужили

15. Мама: «Я люблю вас всех одинаково»

16. Мы все вспоминаем о нем со слезами на глазах

17. Ломая стереотипы

«Дорогие полицейские: я белая женщина».

18. Всем нам непросто смотреть на свои старые фото, даже Капитану Америке

Насколько хорошо у вас развита самоирония? Вам легко отпустить шутку в свой же адрес?