18 человек, которые могут выкинуть такой финт, что рядом с ними лучше не зевать

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У каждого найдется странная привычка или особенность характера, которая может быть не по душе окружающим. Кто-то волосы откидывает за спинку сиденья и мешает другим пассажирам, кто-то пишет такие объявления для коллег, что потом за голову хватается весь отдел, а кто-то просто слишком старается понравиться другим. У героев сегодняшней подборки тоже найдутся свои «тараканы» — да такие, что об этом знает весь интернет.

AdMe.ru отправился на поиски людей, которые озадачили всех вокруг своим поведением.

1. «Интересная передача, хоть время в полете скоротаю»

2. Как вам эти двое?

3. Сидя у аварийного выхода в экономклассе, парень сделал фото вытянутых ног с подписью: «Я выгляжу так, как будто лечу в экономе?»

4. Он знал, как ответить

5. Никаких домашних животных. Честно

6. Без соуса тартар, пожалуйста

7. Пикап с багажником, который перекрывает большую часть тротуара перед входом в больницу

8. «Моя девушка страдает от полной неспособности допивать свою воду»

9. «Тихонько шепчу: „Мне клизмы“. Аптекарша идет в подсобку. „А вам клизмы для взрослых или для детей?“ — зычным голосом кричит она. Чувствую взгляды. Приносит»

10. «Зашла вчера в тиндер. Поставила себе фильтр, чтобы видеть и женщин — посмотреть, как они оформили профиль. Поняла, что никаких у меня шансов нет в этом тиндере, когда такие Елены там обитают»

11. «Попросил я, значит, кетчуп и горчицу»

12. «В воскресенье уже будете купаться в новой ванне», — сказал подрядчик в среду. Прошлую

13. «Как мой парень ест сыр»

14. «Как мой сосед по комнате перевозит свои книжки»

15. Зрелище не для слабонервных

16. «Купил жене органайзер для кредитных карт. Говорит, ей нравится»

17. «Моя семья никогда не заканчивает рулон, прежде чем начать использовать новый»

18. «Как мой сосед по комнате хранит свою зубную пасту»