18 человек, которые могут одной фразой превратить любое фото в шедевр

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Сколько фото вы успеваете увидеть в интернете в течение дня? А сколько из них откровенно скучные и ничем не примечательные? Но ситуация меняется в корне, когда к такому снимку острые на язык люди добавляют буквально одно предложение, провоцируя в нашем мозгу настоящий взрыв, будоража фантазию и заставляя смеяться до слез.

Мы в AdMe.ru давно пришли к выводу, что сети просто необходима премия «Лучший мастер подписей к фото», и первым делом на нее номинировали бы людей, чьи шедевры вошли в эту подборку.

«Когда нужны деньги, чтобы выпить за любовь»

«Когда пришел с девушкой на свидание и вы встретили ее бывшего, с которым они теперь просто друзья»

«Появился третий всадник Жрапокалипсиса»

«Ричард Гир после недельного проживания в казахском ауле по системе all inclusive»

«Когда выбираешься из родных трущоб в Питер или Москву»

«Господи, еще чуть-чуть, и она сможет вести курсы по саморазвитию и фитнесу»

«Когда включил фронталку»

«Когда объясняешь стажеру, чем вы тут вообще занимаетесь»

«Вход в мир стройных людей»

«Четверо Синдбадов усмиряют ковры-самолеты»

«Ну и кто из нас петух гамбургский?»

«Когда жена обиделась, но мужа кормить все равно надо»

«Мобильная клиника пластической хирургии»

«Когда вы думаете, что злодей в конце фильма побежден»

«В инструкции было четко сказано: „Не кормить его после полуночи“»

«Адам Сэндлер выглядит так, будто ему принадлежит 4 стриптиз-клуба»

«Как начать войну с Японией и Италией одновременно»

«Когда возвращаешься от бабушки»

Кому из авторов вы уверенно отдали бы пальму первенства?