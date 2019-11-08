18 человек, которые могут одной фразой превратить любое фото в шедевр
Сколько фото вы успеваете увидеть в интернете в течение дня? А сколько из них откровенно скучные и ничем не примечательные? Но ситуация меняется в корне, когда к такому снимку острые на язык люди добавляют буквально одно предложение, провоцируя в нашем мозгу настоящий взрыв, будоража фантазию и заставляя смеяться до слез.
Мы в AdMe.ru давно пришли к выводу, что сети просто необходима премия «Лучший мастер подписей к фото», и первым делом на нее номинировали бы людей, чьи шедевры вошли в эту подборку.
«Когда нужны деньги, чтобы выпить за любовь»
«Когда пришел с девушкой на свидание и вы встретили ее бывшего, с которым они теперь просто друзья»
«Появился третий всадник Жрапокалипсиса»
«Ричард Гир после недельного проживания в казахском ауле по системе all inclusive»
«Когда выбираешься из родных трущоб в Питер или Москву»
«Господи, еще чуть-чуть, и она сможет вести курсы по саморазвитию и фитнесу»
«Когда включил фронталку»
«Когда объясняешь стажеру, чем вы тут вообще занимаетесь»
«Вход в мир стройных людей»
«Четверо Синдбадов усмиряют ковры-самолеты»
«Ну и кто из нас петух гамбургский?»
«Когда жена обиделась, но мужа кормить все равно надо»
«Мобильная клиника пластической хирургии»
«Когда вы думаете, что злодей в конце фильма побежден»
«В инструкции было четко сказано: „Не кормить его после полуночи“»
«Адам Сэндлер выглядит так, будто ему принадлежит 4 стриптиз-клуба»
«Как начать войну с Японией и Италией одновременно»
«Когда возвращаешься от бабушки»
Кому из авторов вы уверенно отдали бы пальму первенства?
Фото на превью venic / pikabu