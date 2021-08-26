18 человек, которые могли бы сделать свою работу качественно, но не эту и не сегодня

Людей, которые никогда не совершают ошибок, пожалуй, не существует. Причем не так обидно, когда оплошность произошла потому, что человек работал спустя рукава. Гораздо досаднее, когда мастер старался, но что-то пошло не так. Но и в том и в другом случае есть простой способ снизить градус расстройства от произошедшего: сфотографировать результат и посмеяться над ним вместе со всем интернетом.

Мы в AdMe.ru уверены, что гораздо приятнее учиться на чужих ошибках, чем на собственных, поэтому с интересом ознакомились с провалами других мастеров и сделали выводы. А в конце вас ждет оригинальный бонус о том, что оценить произведение искусства крайне непросто.

«Я постирала пиджак мужа, и он уменьшился. Муж для масштаба»

«Я втайне мечтала о таком пиджаке. Теперь единственный член семьи, который может в него влезть, — это наш кот, и он не любит офисную одежду».

Вероятно, производитель пытался сделать сыр, обогащенный железом

«Этот медведь будет сниться нам в кошмарах»

«Медведь без лица».

«Теперь я знаю, где живет Карлсон»

«Моя мама хотела, чтобы ей в пиццу добавили брокколи, и вот что ей принесли за $ 13»

Вот так положили плитку для слабовидящих в отделении почты

«Поставили кондиционер. Электрики сказали, что подключат сами... Спустя год я случайно попал в этот кабинет»

И от солнца, и от дождя спасет такая крыша. Все для детей!

«Снял номер в отеле. Уединиться в туалете не получится, потому что дверь упирается в унитаз и не закрывается»

«Когда делали ремонт, я как-то не обратила внимание на лампочки. Как переделать потолок с минимальными затратами, а?»

«Одну из моих вилок просто не разрезали»

Вот такие оригинальные светильники установлены на железнодорожном вокзале. И так сойдет

Наверное, тот, кто делал этот туалет, не очень знаком с женской физиологией

«Ходил тут в гости, и хозяева похвастались новым высококлассным ремонтом в подъезде»

«Новая лестница в моей школе»

Зачем делать двери, если можно использовать окна

«Да, босс, я избавился от бесполезного выключателя, как вы и просили»

Приз за самую наплевательскую доставку достается этому почтальону

Бонус: «Подозреваю, что питерцы не просто так держат это на цепи»