18 человек, которые мечтали о стильной стрижке, а теперь обходят зеркала десятой дорогой

Говорят, волосы не зубы — отрастут, и хотя неудачная стрижка не такая уж страшная катастрофа в жизни, после некоторых походов в парикмахерскую или барбершоп не хочется даже из дома выходить. Обиднее всего, что эти горе-мастера могут даже не догадываться, как уродуют людей, ведь высказать в лоб все, что мы думаем о результате, зачастую осмеливаются лишь бесстрашные.



Мы в AdMe.ru убедились, что у некоторых парикмахеров нужно отбирать ножницы, как права у водителей, ведь они тоже в каком-то смысле опасны для общества. Впрочем, попытки освежить свой образ самостоятельно часто оборачиваются не менее бесподобным провалом.

1. «Сходил к „лучшему барберу в городе“, если верить отзывам в Google»

2. «Мой парень не стригся больше 3 лет, но перед отпуском решил „освежиться“. Мастер была так довольна собой, она не сомневалась, что он хотел именно это»

3. «Это определенно не то, о чем я просила»

4. «Мама долго уговаривала отца постричься. Он наконец сдался, и вот результат»

5. «Слева я перед тем, как решил слегка освежить стрижку, а справа — только из парикмахерской»

6. «К сожалению, это даже не я сам себя стриг»

7. «Пытался постричь волосы электрической бритвой, но потерпел фиаско уже спустя 2 минуты»

8. «Когда парикмахерские были закрыты, я решил, что и сам справлюсь»

9. «Зашел постричься, пока был в Китае»

10. «Машинка для стрижки сломалась в самый разгар процесса»

11. «Мой парень отдал за эту стрижку $ 5. Ну оно и видно»

12. «С челкой что-то пошло не так»

13. «А я в 16 ходил вот с этим на голове»

14. «Только взгляните, как обкорнали моего парня»

15. «Мой муж пытался постричься самостоятельно»

16. «Вот что со мной сотворили в салоне красоты. Они отказались вернуть мне деньги»

17. «Мой друг был доволен результатом, пока не увидел, что творится сзади»

18. «Мне здесь 16 лет, и девушка слева буквально ржет над моей стрижкой»