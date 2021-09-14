18 человек, которые мечтали о стильной стрижке, а теперь обходят зеркала десятой дорогой
Говорят, волосы не зубы — отрастут, и хотя неудачная стрижка не такая уж страшная катастрофа в жизни, после некоторых походов в парикмахерскую или барбершоп не хочется даже из дома выходить. Обиднее всего, что эти горе-мастера могут даже не догадываться, как уродуют людей, ведь высказать в лоб все, что мы думаем о результате, зачастую осмеливаются лишь бесстрашные.
Мы в AdMe.ru убедились, что у некоторых парикмахеров нужно отбирать ножницы, как права у водителей, ведь они тоже в каком-то смысле опасны для общества. Впрочем, попытки освежить свой образ самостоятельно часто оборачиваются не менее бесподобным провалом.
1. «Сходил к „лучшему барберу в городе“, если верить отзывам в Google»
2. «Мой парень не стригся больше 3 лет, но перед отпуском решил „освежиться“. Мастер была так довольна собой, она не сомневалась, что он хотел именно это»
3. «Это определенно не то, о чем я просила»
4. «Мама долго уговаривала отца постричься. Он наконец сдался, и вот результат»
5. «Слева я перед тем, как решил слегка освежить стрижку, а справа — только из парикмахерской»
6. «К сожалению, это даже не я сам себя стриг»
7. «Пытался постричь волосы электрической бритвой, но потерпел фиаско уже спустя 2 минуты»
8. «Когда парикмахерские были закрыты, я решил, что и сам справлюсь»
9. «Зашел постричься, пока был в Китае»
- В духе «Пятого элемента». © budgie0507 / Reddit
10. «Машинка для стрижки сломалась в самый разгар процесса»
11. «Мой парень отдал за эту стрижку $ 5. Ну оно и видно»
12. «С челкой что-то пошло не так»
13. «А я в 16 ходил вот с этим на голове»
14. «Только взгляните, как обкорнали моего парня»
15. «Мой муж пытался постричься самостоятельно»
16. «Вот что со мной сотворили в салоне красоты. Они отказались вернуть мне деньги»
17. «Мой друг был доволен результатом, пока не увидел, что творится сзади»
18. «Мне здесь 16 лет, и девушка слева буквально ржет над моей стрижкой»
А у вас есть неудачный опыт похода в парикмахерскую или попытки постричься самостоятельно?
Фото на превью tayylorlyynn / Reddit
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