18 человек, которые мечтали о новой прическе, но сели в калошу

Поделиться на Facebook Рассказать ВКонтакте Поделиться на ok.ru

В год волосы вырастают примерно на 15 см. Получается, что за 70 лет жизни у человека может отрасти 10-метровая шевелюра. Так что грех не поэкспериментировать с прической, ведь даже в случае неудачи относительно быстро появятся новые волосы.

Мы в AdMe.ru надеемся, что эти 18 человек не теряют оптимизма, несмотря на провальные попытки поменять стиль.

Цвет на упаковке и результат

«Не получилось даже намека на тот цвет, который на упаковке».

«Я просил маму постричь меня, а не побрить»

«Заплатила кучу денег за стрижку»

«Я просто хотела косую челку и показала стилисту целую кучу фотографий Риз Уизерспун».

«Сегодня у меня ужин с семьей моей девушки. Я успел побрить полголовы, прежде чем бритва сломалась»

«Попробовал дома постричься под горшок»

«Попросила своего стилиста окрасить волосы по всей длине. А получилось вот так»

«Парикмахер сделал мне „плавный переход“, как он сказал»

Когда попросил брутальную стрижку

«3 года отращивал волосы, а потом взял и постригся»

«Начала стричь сына, забыв надеть на бритву защитную насадку»

«Попросил маму просто убрать волосы вокруг ушей, но теперь я абсолютно лысый»

«Мне зачем-то сделали прическу Юлия Цезаря»

«Что я хотела и что получила»

Они дополняют друг друга, как инь и ян

Девушка хотела покраситься в розовый

«Папа попросил постричь его. Думаю, у меня есть все шансы стать парикмахером»

«Мама сказала: „Ты не будешь тратить деньги на то, что я и сама могу сделать“»

«Это меня так в 2017 году постригли. Чтобы скрыть результат, завили кудри»