18 человек, которые мечтали о новой прическе, но сели в калошу
В год волосы вырастают примерно на 15 см. Получается, что за 70 лет жизни у человека может отрасти 10-метровая шевелюра. Так что грех не поэкспериментировать с прической, ведь даже в случае неудачи относительно быстро появятся новые волосы.
Мы в AdMe.ru надеемся, что эти 18 человек не теряют оптимизма, несмотря на провальные попытки поменять стиль.
Цвет на упаковке и результат
«Не получилось даже намека на тот цвет, который на упаковке».
«Я просил маму постричь меня, а не побрить»
«Заплатила кучу денег за стрижку»
«Я просто хотела косую челку и показала стилисту целую кучу фотографий Риз Уизерспун».
«Сегодня у меня ужин с семьей моей девушки. Я успел побрить полголовы, прежде чем бритва сломалась»
«Попробовал дома постричься под горшок»
«Попросила своего стилиста окрасить волосы по всей длине. А получилось вот так»
«Парикмахер сделал мне „плавный переход“, как он сказал»
Когда попросил брутальную стрижку
«3 года отращивал волосы, а потом взял и постригся»
«Начала стричь сына, забыв надеть на бритву защитную насадку»
«Попросил маму просто убрать волосы вокруг ушей, но теперь я абсолютно лысый»
«Мне зачем-то сделали прическу Юлия Цезаря»
«Что я хотела и что получила»
Они дополняют друг друга, как инь и ян
Девушка хотела покраситься в розовый
«Папа попросил постричь его. Думаю, у меня есть все шансы стать парикмахером»
«Мама сказала: „Ты не будешь тратить деньги на то, что я и сама могу сделать“»
«Это меня так в 2017 году постригли. Чтобы скрыть результат, завили кудри»
Какие неудачные эксперименты с прической были у вас?
Фото на превью sagelface / Reddit, abiwoods101 / Reddit
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