18 человек, которые любят свои растения больше, чем пирожки с повидлом

Теперь люди больше времени проводят дома и все чаще задумываются о том, чтобы привнести в него частичку природы. Именно поэтому небывалую популярность в инстаграме набирают сейчас хештеги #plantsofinstagram и #urbanjungle: пользователям со всего мира хочется похвастаться тем, как и какими растениями они украсили свое жилище.

Команда AdMe.ru с головой погрузилась в просмотр фотографий комнатных джунглей, и у нас даже голова закружилась от этих потрясающих кадров. Кстати, среди них есть и несколько снимков наших читателей. А в бонусе вы увидите эксцентричную реакцию одного растения на прикосновение к его стручкам с семенами.

«Кто помнит маленький бамбук из IKEA? Вот как он у меня вырос. Не знаю, каким образом, но он еще умудряется размножаться»

Все супер, только это не бамбук. Это драцена Сандера. © Tanya Kirilenko / Facebook

«Мой потрясающий живой фейерверк»

Нужна комната побольше

«Мое любимое место в доме»

«Этот кактус был куплен мною в Таллине в 1976 году. За это время он подрос»

Когда-то это был небольшой подарок на свадьбу, а теперь вон какой гигант

Кот тоже хотел попасть в кадр

«Мой „малыш“. Купила его совсем маленьким в IKEA лет 7 назад за ₽ 99»

«Я все-таки впихнул все свои растения с улицы обратно в дом. До сих пор понятия не имею, как мне это удалось»

«Моя шеффлера. Скоро она дорастет до потолка, и я не знаю, что буду с этим делать»

«Я гордая хозяйка своих растений. Иногда меня просто ошеломляет их количество»

«Меня захватил сциндапсус»

«Моя подруга купила этот 30-летний филодендрон за $ 95. Думаю, вы его оцените»

«Я иногда забираю списанные, погибающие цветы. Это мой приемыш из METRO. 8 лет назад взяла маленький, засыхающий стебелек на кассе»

«Хотел бы я иметь потолок повыше»

«Орхидея моего дедушки растет как сумасшедшая»

«30-летняя драцена моей мамы. Она говорит, что не пересаживала ее уже лет 25, и иногда поливает ее кофе»

Думаю, что ее следует считать членом семьи. © Baxtersdogmom / Reddit

«Наконец-то пересадил свою райскую птицу. Она находилась в одном горшке 2 года, и корни уже начали расти наверх. За новое кашпо заплатил больше, чем за само растение»

Бонус: у этого цветка стручки с семенами взрываются от прикосновения