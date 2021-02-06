18 человек, которые любят свои растения больше, чем пирожки с повидлом
Теперь люди больше времени проводят дома и все чаще задумываются о том, чтобы привнести в него частичку природы. Именно поэтому небывалую популярность в инстаграме набирают сейчас хештеги #plantsofinstagram и #urbanjungle: пользователям со всего мира хочется похвастаться тем, как и какими растениями они украсили свое жилище.
Команда AdMe.ru с головой погрузилась в просмотр фотографий комнатных джунглей, и у нас даже голова закружилась от этих потрясающих кадров. Кстати, среди них есть и несколько снимков наших читателей. А в бонусе вы увидите эксцентричную реакцию одного растения на прикосновение к его стручкам с семенами.
«Кто помнит маленький бамбук из IKEA? Вот как он у меня вырос. Не знаю, каким образом, но он еще умудряется размножаться»
- Все супер, только это не бамбук. Это драцена Сандера. © Tanya Kirilenko / Facebook
«Мой потрясающий живой фейерверк»
Нужна комната побольше
«Мое любимое место в доме»
«Этот кактус был куплен мною в Таллине в 1976 году. За это время он подрос»
Когда-то это был небольшой подарок на свадьбу, а теперь вон какой гигант
Кот тоже хотел попасть в кадр
«Мой „малыш“. Купила его совсем маленьким в IKEA лет 7 назад за ₽ 99»
«Я все-таки впихнул все свои растения с улицы обратно в дом. До сих пор понятия не имею, как мне это удалось»
«Моя шеффлера. Скоро она дорастет до потолка, и я не знаю, что буду с этим делать»
«Я гордая хозяйка своих растений. Иногда меня просто ошеломляет их количество»
«Меня захватил сциндапсус»
«Моя подруга купила этот 30-летний филодендрон за $ 95. Думаю, вы его оцените»
«Я иногда забираю списанные, погибающие цветы. Это мой приемыш из METRO. 8 лет назад взяла маленький, засыхающий стебелек на кассе»
«Хотел бы я иметь потолок повыше»
«Орхидея моего дедушки растет как сумасшедшая»
«30-летняя драцена моей мамы. Она говорит, что не пересаживала ее уже лет 25, и иногда поливает ее кофе»
- Думаю, что ее следует считать членом семьи. © Baxtersdogmom / Reddit
«Наконец-то пересадил свою райскую птицу. Она находилась в одном горшке 2 года, и корни уже начали расти наверх. За новое кашпо заплатил больше, чем за само растение»
Бонус: у этого цветка стручки с семенами взрываются от прикосновения
Мы обожаем, когда вы присылаете свои фотографии. Если кто-то еще не успел похвалиться своими растениями — сейчас самое время.