18 человек, которые любую ситуацию повернут в свою сторону
Что может быть лучше оптимистичного настроя? Только позитивная ирония. А когда эти понятия объединяются, получается улетное комбо, и вот именно такие твиты мы отобрали для нашей статьи. Здорово, когда люди с юмором относятся к жизни, стараясь встречать любые жизненные невзгоды с улыбкой.
AdMe.ru целиком и полностью за поднятие настроения, и наша редакция старается выполнить свою миссию по выработке серотонина как можно лучше. Так что если и вы сочинили остроумные твиты, скидывайте в комментарии.
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А вы считаете, что стакан наполовину полон или пуст?
Фото на превью *** / Twitter
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