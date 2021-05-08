18 человек, которые любую ситуацию повернут в свою сторону

Что может быть лучше оптимистичного настроя? Только позитивная ирония. А когда эти понятия объединяются, получается улетное комбо, и вот именно такие твиты мы отобрали для нашей статьи. Здорово, когда люди с юмором относятся к жизни, стараясь встречать любые жизненные невзгоды с улыбкой.