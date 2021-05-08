AdMe
НовоеПопулярное
Творчество
Свобода
Жизнь

18 человек, которые любую ситуацию повернут в свою сторону

8513
2k

Что может быть лучше оптимистичного настроя? Только позитивная ирония. А когда эти понятия объединяются, получается улетное комбо, и вот именно такие твиты мы отобрали для нашей статьи. Здорово, когда люди с юмором относятся к жизни, стараясь встречать любые жизненные невзгоды с улыбкой.

AdMe.ru целиком и полностью за поднятие настроения, и наша редакция старается выполнить свою миссию по выработке серотонина как можно лучше. Так что если и вы сочинили остроумные твиты, скидывайте в комментарии.

18.

17.

16.

15.

14.

13.

12.

11.

10.

9.

8.

7.

6.

5.

4.

3.

2.

1.

А вы считаете, что стакан наполовину полон или пуст?

Фото на превью *** / Twitter
8513
2k
Поделиться этой статьёй