18 человек, которые кое-что изменили в своем доме и сделали его в миллион раз уютнее

Многие люди стремятся обустроить свое гнездышко так, чтобы оно было максимально уютным. Кто-то делает ради этого ремонт всей квартиры или всего дома с нуля, кому-то достаточно обновить стены краской, а некоторым и вовсе не хватает лишь незначительной детали.

Мы в AdMe.ru не отказались бы взять мастер-класс у этих людей с золотыми руками, которые смогли самостоятельно преобразить свое жилье. Было бы здорово, например, научиться так же уютно обставлять балкон.

«Украсили нашу маленькую лестничную площадку, нарисовав „обои“ в полосочку своими руками»

«Моя укромная библиотека, сделанная своими руками»

«Мы построили крошечный домик-палатку»

«Недавно покрасила стену в комнате дочери, и теперь тут особенно уютно»

«Я повесил картину в гостиную, и она стала еще уютнее»

«Только что закончил с сооружением качелей на веранде»

«Мои апартаменты в мансарде с самодельным витражным окном»

«Установила тент в гостиной»

«Всегда хотел такое подвесное кресло-яйцо»

«Украсила свою спальню, веет уютом»

«Сделала книжный шкаф из старого пекарского стеллажа»

«Попытался добавить немного джунглей сюда»

«Добавили книжный шкаф, чтобы сделать нашу гостиную менее открытой»

«Сделал своему внуку уютное место для чтения под его высокой кроватью»

Можно я буду твоим внуком? © PM_ME_***Y_MONSTERS2 / Reddit

«Сделал мини-домик для своих пальм»

«Только покрасила стену в своей спальне»

«Комфортно обставил свой балкон»

«Мы организовали более уютный спальный уголок для нашей собаки»