18 человек, которые хранят вещи своих предков как зеницу ока

У многих из нас есть пара-другая вещей, которые напоминают о бабушках или даже прабабушках. Кольца, книги, исписанные тетради и многое другое. Но мало кому удается сохранить одеяло, которое принадлежало еще прапрапрапрапрабабушке, или платье, которое было сшито родственницей аж в XIX веке.

AdMe.ru с удовольствием посмотрел на семейные реликвии людей, для которых слово «наследие» и правда не пустой звук.

1. «Моя прапрапрапрапрабабушка (5 раз „пра“) сделала это одеяло, и мы до сих пор им пользуемся»

2. «Моя бабушка сделала это украшение для своих бабушки и дедушки 58 лет назад. Теперь оно висит в моем доме»

3. «Это террариум, который моя бабушка сделала где-то в 1969-1970 годах»

4. «Это платье сшила бабушка в 1959 году на свою годовщину свадьбы. Я надела его на ее 100-летний юбилей»

5. «120 лет одеяльцу. Моя прапрапрабабушка сделала его в 1900 году»

6. «Папа каждый вечер готовит молочные коктейли в старом бабушкином блендере»

7. «Швейцарские часы Piaget 50-х годов, завещанные мне бабушкой»

8. «Бабушки не стало весной. Нашли у нее такую керамическую елку. Ее прабабушка сделала»

9. «Надела на свою свадьбу бабушкино платье, в котором она выходила замуж за деда»

10. «Одеяло, которое бабушка сшила из лоскутов, мама простегала вручную. А я исправила только испортившиеся швы»

11. «Бабушка связала мне одеяло, когда я была совсем маленькой. Сейчас я выросла и сделала из него кардиган. Согревает меня десятилетия спустя»

12. «Эта фарфоровая посуда начала ХХ века — наследство от моей двоюродной бабушки. Использовали ее вчера на маленьком семейном обеде»

13. «Горжусь тем, что надела на свою свадьбу диадему своей бабушки, которую та носила еще в 50-х»

14. «Стул возрастом примерно 100 лет. Покрыт резным изображением животных — я верю, что это единороги. Мама купила его еще в 1970 году»

15. «Посуда моей бабушки. 1920-е годы»

16. «Открыла коробку с рождественскими подарками и нашла тигренка моей бабушки. Игрушка 50-х годов. Так боялась, что он потерялся!»

17. «Бабушка в детстве надевала платье своей прабабушки — теперь оно мое. Подумать только: его носила моя прапрапрабабушка, которая родилась в далеком 1841 году!»

18. «Это обручальное кольцо моей прабабушки. Передается из поколения в поколение. Оно не в лучшем состоянии, но очень многое значит для меня»