18 человек, которые хотели вкусно поесть, но смогли только облизнуться
Заказывая еду, мы переплачиваем, но кто откажет себе в удовольствии сэкономить время и отвлечься от рутины? Человек, решивший пообедать дома в компании любимого кота, и посетитель кафе с красиво оформленным меню — все они имеют равные шансы пожалеть о своем решении. Фото, которыми поделились пользователи интернета, лишний раз этот факт подтверждают: разочарование может постигнуть каждого.
AdMe.ru уверен, что у каждого случались странные ситуации при покупке, заказе или приготовлении еды. А наш бонус докажет, что иногда реальность превосходит ожидания и радует.
«Мы с женой были в Доминикане и заказали салат цезарь»
«Любимый сказал, что хочет поесть, как в дорогом ресторане. Вуаля»
«Заказал яйца бенедикт в кафе, и мне принесли этих монстров»
«На картинке все красивое. Заказал блинчики. Ожидание и реальность»
Когда просил принести бутерброды с сыром и ветчиной, а получил набор «Собери сам»
«Я заказала макароны с сыром в серьезном итальянском ресторане. Кажется, тут имело место преступление на почве ненависти»
Обратите внимание на количество моркови и красной капусты в этом овощном наборе
Когда заказываешь лепешку с начинкой, меньше всего ожидаешь увидеть блин с 2 г бекона сверху
Когда приходишь в ресторан, ожидаешь чего угодно, но явно не консервную банку с куском хлеба
«Заказал мороженое-сэндвич в Таиланде»
Когда стремление к экологичности не совпало с практичностью столовых приборов
Такая вот «фруктовая чашка», состоящая из одного неочищенного апельсина
«Живу в Нидерландах. Заказал пиццу и салат»
«Завтрак в моей школе, который стоит $ 15»
«Ой, девочки, сварила огромный китайский пельмень, делюсь очень простым рецептом: 1) пачка пельменей; 2) плохо работающий холодильник»
«На корпоративной рождественской вечеринке нам подали картофельное пюре с мясом и зеленым горошком в бокалах для мартини»
Так себе подставка под горячее
Кот понюхал еду хозяина и стал загребать лапой воздух, как будто тарелка — это кошачий лоток. Не самое лучше пожелание приятного аппетита
Бонус: когда реальность круче ожиданий
«Прихожу в кафе, беру большой кофе. Бариста говорит: „Самый большой стакан у нас — 680 мл, вас устроит?“ Я не понимал, о чем он, пока не увидел своими глазами».
Какую историю о еде вы смело можете добавить в нашу подборку?
Фото на превью Faust87 / imgur