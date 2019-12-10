18 человек, которые хотели вкусно поесть, но смогли только облизнуться

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Заказывая еду, мы переплачиваем, но кто откажет себе в удовольствии сэкономить время и отвлечься от рутины? Человек, решивший пообедать дома в компании любимого кота, и посетитель кафе с красиво оформленным меню — все они имеют равные шансы пожалеть о своем решении. Фото, которыми поделились пользователи интернета, лишний раз этот факт подтверждают: разочарование может постигнуть каждого.

AdMe.ru уверен, что у каждого случались странные ситуации при покупке, заказе или приготовлении еды. А наш бонус докажет, что иногда реальность превосходит ожидания и радует.

«Мы с женой были в Доминикане и заказали салат цезарь»

«Любимый сказал, что хочет поесть, как в дорогом ресторане. Вуаля»

«Заказал яйца бенедикт в кафе, и мне принесли этих монстров»

«На картинке все красивое. Заказал блинчики. Ожидание и реальность»

Когда просил принести бутерброды с сыром и ветчиной, а получил набор «Собери сам»

«Я заказала макароны с сыром в серьезном итальянском ресторане. Кажется, тут имело место преступление на почве ненависти»

Обратите внимание на количество моркови и красной капусты в этом овощном наборе

Когда заказываешь лепешку с начинкой, меньше всего ожидаешь увидеть блин с 2 г бекона сверху

Когда приходишь в ресторан, ожидаешь чего угодно, но явно не консервную банку с куском хлеба

«Заказал мороженое-сэндвич в Таиланде»

Когда стремление к экологичности не совпало с практичностью столовых приборов

Такая вот «фруктовая чашка», состоящая из одного неочищенного апельсина

«Живу в Нидерландах. Заказал пиццу и салат»

«Завтрак в моей школе, который стоит $ 15»

«Ой, девочки, сварила огромный китайский пельмень, делюсь очень простым рецептом: 1) пачка пельменей; 2) плохо работающий холодильник»

«На корпоративной рождественской вечеринке нам подали картофельное пюре с мясом и зеленым горошком в бокалах для мартини»

Так себе подставка под горячее

Кот понюхал еду хозяина и стал загребать лапой воздух, как будто тарелка — это кошачий лоток. Не самое лучше пожелание приятного аппетита

Бонус: когда реальность круче ожиданий

«Прихожу в кафе, беру большой кофе. Бариста говорит: „Самый большой стакан у нас — 680 мл, вас устроит?“ Я не понимал, о чем он, пока не увидел своими глазами».

Какую историю о еде вы смело можете добавить в нашу подборку?