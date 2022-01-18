18 человек, которые хотели сотворить шедевр своими руками, а получилось то, что получилось

Создавать что-то своими руками — процесс увлекательный, но сложный. Не имея опыта и навыков, трудно с первого раза сотворить что-то достойное. Именно с этим и столкнулись герои нашей статьи. Они попробовали себя в новом хобби, и результат получился плачевный. Но вместо того, чтобы расстраиваться, они просто посмеялись над этим.

Мы в AdMe.ru часто показываем вам шедевры, которые люди создают своими руками, а вот сегодня решили познакомить с другой стороной творческого процесса — с неудачными попытками.

«Попробовала связать шапку бини, но она подходит разве что для конусообразной головы. Нужно было считать стежки более тщательно»

«Муж чуть живот не надорвал от смеха, глядя на мой провал».

«Моя вторая неудачная попытка сшить платье. Дочь говорит, что в нем я выгляжу так, будто собралась петь в хоре»

«Это первое, что я сделал из глины. Покрасил по-дурацки, буду переделывать. Новая краска, еще не привык к ней»

Ожидание и реальность

«Вторая попытка поработать с глиной. Она даже не запеклась, но я старалась»

«Пытался залатать дыру в вельветовых штанах с помощью кусочка кожи и толстой нитки. Полный провал»

«Хотела сделать реалистичного корги, но не получилось»

«Неудачное вязание крючком. Я попыталась спасти своего дракона, но он стал похож на какой-то ужасный гибрид русалки»

«Моя вторая попытка что-нибудь сшить. В следующий раз попробую что-то попроще»

«Я пытался нарисовать свою девушку»

«Неудачная попытка связать милого малыша Йоду. Придется попробовать еще раз»

«Провальная ручная покраска. Хотел узнать, хорошо ли будет смотреться эффект стекающих капель, но не получилось. Век живи — век учись, верно?»

Неудачная шапка бини

«После многочисленных неудачных проектов — наконец-то успех. Тапочки, которые подойдут слону. Теперь осталось только приобрести слона»

«Ожидания против реальности. Не понимаю, почему получилось не так, как на картинке»

«Я пытался сделать рисунок реалистичным, но не получилось»

«Первое, что я связала крючком. Это должна была быть сова, но получилось ужасно»

«Повесила на стену этот кошмар, и теперь каждый раз, как я заканчиваю очередную работу, смотрю на эту сову и улыбаюсь тому, насколько лучше у меня теперь получается вязать».

«Впервые попробовала сшить брюки. Я явно где-то ошиблась, но то, что получилось, — это просто умора»