18 человек сделали случайные кадры, которые теперь не стыдно и в рамочку повесить

Сделать красивый, а главное, удачный кадр — дело не из легких. Иногда и в сотне фотографий не будет ни одной достойной. Но это правило не касается тех фото, которые были сделаны на скорую руку, они буквально запечатлели тот самый момент. Да так, что порой не знаешь, как реагировать: то ли восторгаться, то ли сочувствовать.

Мы в AdMe.ru тоже заядлые фотографы, но такие кадры нам пока не посчастливилось поймать.

«Собирая собаку, точно следуйте инструкциям, чтобы избежать подобной катастрофы»

Попробуйте сбросить настройки с помощью фразы «Гулять!» Система перезагрузится и будет собираться у входной двери. © TheRealFakePmoney / Reddit

«Я проиграл забег по песку своему брату»

«Бутылка воды лопнула и замерзла в моем холодильнике»

«У меня на холодильнике есть шкала от 1 до 10, и я не знала, как ее отрегулировать, чтобы сделать температуру приемлемой. Вот что происходит, когда вы доходите до 10».

«Моя кошка и проходивший мимо олень встретились глазами и смотрели друг на друга около 5 минут»

«Я думаю, что это был самый яркий момент в жизни моей кошки».

Вот он, идеально пойманный момент

«Голубь, который испортил фотографию»

«Это случайное фото, которое я сделал на телефон»

«Собирался сфотографировать радугу, как в ту же секунду ударила молния»

«Флорентийская классика: восход солнца перед базиликой Санта-Мария-дель-Фьоре»

«Прошел месяц после моего одиночного путешествия по Исландии, а я уже скучаю по ней»

С такой идеальной моделью можно путешествовать где угодно

«Такие облака были с утра над моим университетом»

Кажется, этой кошечке очень нравится позировать

Очаровательный нежданный гость

Улыбочку, пожалуйста

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Молния над заповедником Ред-Рок-Каньон в Неваде

А этот котик явно что-то задумал