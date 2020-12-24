18 человек, которые хотели просто обзавестись хобби, а вышло нечто большее

Многие из нас хотели бы превратить хобби в полноценную работу, приносящую доход. Однако на деле это сделать не так просто, как в мечтах: нужно упорно трудиться, и важно не растерять задор. Ведь за каждой успешной историей стоит невообразимое трудолюбие и любовь к собственному делу.

AdMe.ru разыскал 18 человек, которые точно знают: все возможно, если захотеть.

1. «В 58 лет мама начала всерьез заниматься своим хобби (дизайн домов), а до этого без устали трудилась в офисе на нелюбимой работе»

2. «Скоро у меня будет целый набор кубиков для игры в кости. И я смогу их продавать»

3. «Делаю роботов в качестве хобби. Иногда продаю их»

4. «Изготавливаю книги из дерева. Эта сделана из дуба, а ее страницы пришиты к кожаным ремешкам»

5. «Я очень люблю камни, а моя работа — это мое хобби. Обожаю то, что делаю, и останавливаться не планирую»

6. «Я учитель в школе. В свободное время рисую и создаю скульптуры. Некоторые — на продажу»

7. «Несколько лет назад я начала делать книги „с секретом“, а потом это хобби превратилось в полноценную работу, приносящую доход»

8. «Год назад решила сделать из мыловарения не хобби, а бизнес — продавала родственникам и друзьям. Теперь открываю собственную фирму»

9. «Мой друг делает подставки для цветов»

10. «Превратила хобби по росписи обуви в бизнес»

11. «Мне удалось сделать из увлечения полноценную работу»

12. «Коллеге недавно пришлось усыпить собаку. Она хотела заказать у меня кольцо, но я сделала его бесплатно»

13. «Сделала собаке ошейник, и теперь все требуют, чтобы я смастерила еще и продала им»

14. «Мое любимое занятие — вырезать всякие штуки из косточек авокадо»

15. «Сделал подставку для телефона, чтобы каждый мог превратить свое устройство в уютнейший камин»

16. «Делаю мыло с октября 2019 года. То, что начиналось с ухода за чувствительной кожей и желания заботиться об экологии, превратилось в любимое хобби и работу»

17. «Из-за травмы бросила учебу и начала делать украшения из проволоки. Вот первые, а вот последние. Хобби в итоге превратилось в маленький бизнес»

18. «Недавно не стало моей подруги. Сделала для ее семьи печенье»