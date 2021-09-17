18 человек, которые хотели отдать вещи даром и ошалели от того, к чему это привело

Большинству из нас проще выбросить старые вещи, чем заморачиваться с их продажей, но некоторые пробуют раздать вещи бесплатно в надежде, что те еще кому-то послужат. Однако оказывается, что бескорыстно помочь людям тоже не так-то просто: порой за ними сначала нужно хорошенько побегать, а то и доплатить из собственного кармана.