18 человек, которые хотели отдать вещи даром и ошалели от того, к чему это привело
Большинству из нас проще выбросить старые вещи, чем заморачиваться с их продажей, но некоторые пробуют раздать вещи бесплатно в надежде, что те еще кому-то послужат. Однако оказывается, что бескорыстно помочь людям тоже не так-то просто: порой за ними сначала нужно хорошенько побегать, а то и доплатить из собственного кармана.
Мы в AdMe. ru собрали истории от пользователей сети, которые теперь точно знают, что творить добро — занятие не для слабонервных. И если вы собираетесь отдавать вещи даром или помогать людям бесплатно, то будьте готовы к трудностям.
- Мой муж недавно захотел избавиться от своего старого велосипеда. Тот был целый, просто старый, и требовались новые тормоза. Позвонили в местную благотворительную организацию, но они сказали мне, что готовы принимать только те велосипеды, что были полностью переоборудованы в профессиональном веломагазине. Короче, намекнули на то, что ждут только что купленные велосипеды, а не подержанные. Поэтому мы оставили велосипед на вокзале без замка и с табличкой «Берите кто хочет», а на следующий день его не было. © Lisa M Byers / Quora
- Отдавала бесплатно чашки, тарелки и кружку. Написал один тип, что ему кружка очень-очень нужна. Ок, говорю, мол, приходи и забирай — он жил в соседнем доме. И вдруг началось! Стал писать какую-то ахинею, что мы знакомы и я должна ему кружку сама принести, потому что он не может подойти, он футбол смотрит. Потом начал подкатывать, фотки посылал. Я сначала писала, что не знакомлюсь, а потом вообще перестала отвечать. © ChessnutGuard / AdMe
- Месяц назад решили, что нам не нужно пианино. Оно старое, еще советское. Написала, что отдаю даром с самовывозом. Получила около 1 000 сообщений. Все требовали фото, хотя в объявлении оно было, а некоторые просили поиграть, чтобы звук услышать. Ох и намучились мы... Спустя месяц ребята приехали и без вопросов забрали — явно не себе, а на перепродажу. Но мне и это в радость. © Alexandra Klein / Facebook
- Мы пытались отдать бесплатно диван. Позвонили люди, они были очень заинтересованы. Только вот хотели, чтобы мы его им доставили. После этого мы его выкинули. © Peggy McHugh / Quora
- Отдавали коляску через соцсети. Всего мне написали 112 человек. Первому из которых я ответила, чтобы забирали. Один даже предлагал купить «за любую сумму, что вы назовете». Но самое ужасное случилось потом. Я рыдала. У меня тряслись руки и выпрыгивало сердце. Такой циничной я себя никогда не чувствовала. Дело в том, что мне прислали штук 5 фото «беременных» животов, 10 фото новорожденных лялечек в роддоме и море историй многодетных семей и мам-одиночек. © kadlk / Pikabu
- Пыталась я тут пристроить старые книги. Большинство из них были в отличном состоянии. Обзвонила библиотеки, школы. Все отказали, за исключением одной благотворительной организации. Сотрудники предложили притащить им книги, чтобы они могли решить, принимать их или нет. И сразу предупредили, что принимают очень мало и что я, вероятно, поеду домой с большинством из них, если не всеми. Никто даже не спросил меня, какие книги у меня есть. Так что все они оказались в мусорном ведре. Печально, но факт. © Mickie Southam / Quora
- Отдавала пакет б/у вещей, но с самовывозом. Чего только не наслушалась... «Привезите мне домой, у меня маленький ребенок», «Ой, а вещи б/у?», «А какие бренды? Вы не написали». В итоге пакет отдавала месяца 4, уже выбросить хотела, пока одна дама не забрала. Еще пыталась отдать утюг — от удара у него отломилась подошва, но при этом он отлично нагревался, и остальные функции сохранились. То есть мужик с руками и паяльной лампой легко мог бы это исправить, но мне пытались доказать, что это должна сделать я, а потом уже отдавать. © Natalia Korstin / Facebook
- Я стенку как-то отдавала бесплатно, лишь бы забрали и вывезли. В объявлении четко сказано, что б/у, фото есть и т. д. Позвонила какая-то бабушка, очень просила никому не отдавать и снять объявление с сайта. Пришла. Долго ходила, тыкала во все дверки, нашла где-то царапинку и говорит: «Ну не-е-е, она поцарапанная, я брать не буду». © Mustikas / Pikabu
- Моя соседка казалась мне одинокой: она редко покидала свою квартиру. Всякий раз, когда я видел ее, я здоровался и старался завести разговор. Я даже несколько раз заказывал ей еду из ресторана. Она говорила коротко: «Спасибо» — и тут же закрывала дверь, будто берет еду у курьера из службы доставки. © unknown author/ Quora
- Новое платье отдавала даром, а потенциальная хозяйка платья попросила, чтобы я ей выслала за свой счет. Аргумент: платье же бесплатное, так почему доставка должна быть платной? © Adelya Bikulova / Facebook
- Я как-то старый советский холодильник так отдавал. Позвонила женщина, требовала привезти его на другой конец города. Потом еще звонок: допытывались, точно ли холодильник рабочий и неворованный. А еще угрожали родственником из ФСБ. Я плюнул на это дело и кинул на «Авито» за 500 рублей. На следующий день его купили какие-то мужички, сказали, что строители и в бытовке поставят. © MOHTuPOBKA / Pikabu
- На прошлой неделе ко мне подошел бездомный и похвалил мое пальто. Я поблагодарил его и собрался уйти, но он последовал за мной, пытаясь завязать разговор. Тогда я спросил его, не нужна ли ему работа, он ответил: «Конечно, я очень хочу ее найти». Я вытащил визитку, протянул ему и сказал, чтобы он на следующий день пришел ко мне в офис. Он взял карточку и сразу же спросил меня, не могу ли я одолжить ему пару долларов. Я сказал ему, что у меня нет наличных денег, но я точно мог бы устроить его на какую-нибудь работу. Этот парень с тех пор так и не объявлялся и даже не звонил. © Lakshay Behl / Quora
- Отдавала даром сломанный холодильник. Пришли мужики, долго парили мозги, заряжали телефон, с кем-то созванивались. Потом вынесли холодильник и поставили в подъезде, между входными дверями. Видимо, хотели его продать сразу, но сделка сорвалась. Так и стоял он, бедный, дня 3. Было неудобно перед соседями. Позвонила конторе, которая ремонтирует технику, тихо приехали и забрали. © Dedee / AdMe
- Работаю в фирме по ремонту электроники. Решил отдать старый ноут бесплатно. Сразу же нашелся клиент — приехал, посмотрел, забрал. Говорит, мол, отдам детям на растерзание. Через месяц снова приходит и жалуется на штекер от зарядки — дескать, плохо держится, а еще тормозит комп при выходе в интернет. Объясняю, что с тормозами ничего не сделаю, а шнур к зарядке могу новый припаять, 300 рублей. Клиент: «Что?! Какие 300 рублей, он сам столько не стоит!» Я говорю: «Конечно, не стоит, я его потому и отдал бесплатно». Он мне: «А как же гарантия? Вы мне даже документов никаких не дали, мошенники!» © bznsk / Pikabu
- Разместила объявление в группе «Отдам даром». Отдавала я автоматический распылитель для освежителя воздуха, без баллона и батареек. Была фотография, а также описание. Пишет мне женщина с вопросами, где забрать, когда, не отдали ли еще. При встрече ее вопрос сразил наповал: «А что это и как им пользоваться?» До чего же некоторые люди жадные до халявы! Даже не знают, что берут и надо ли оно им, главное — забрать, ведь бесплатно! © Палата № 6 / VK
- Несколько лет назад на детской площадке одна мама попросила вещи на дочку, потому что у нее 4 мальчика, а вот дочке младшей купить одежду не на что. Люди принесли ей 5 пакетов вещей, а она начала их перебирать. Но не по размеру, а сортировать по брендам: «О, Gap я возьму». То, что она не взяла, так и осталось на площадке. Больше на такие просьбы я никому не отвечаю. © Maria Schall / Facebook
- У нас есть программа, в рамках которой людям бесплатно раздают рюкзаки, набитые школьными принадлежностями. Так вот, недавно раздали несколько сотен рюкзаков. Знаете, кто за ними пришел? Люди, которым реально нужна помощь, а также подтянулись состоятельные семьи из блатных районов. Какая мораль? Даром все берут даже люди, которые могут позволить себе снабжать своего ребенка школьными принадлежностями: они не парятся и пользуются программами, разработанными для помощи нуждающимся. © Victoria Duvall / Quora
- У нас соседи кресло в подъезд выставили, я его на «Авито» добавила. Цирк с конями был. Одна женщина с 2 номеров звонила, завтраками кормила, что заберет, фотосессию креслу просила сделать. Потом с третьего номера позвонила, сказала, что едет. И действительно забрала. На следующий день звонок опять с первого номера: «Еду, пиши адрес». Я говорю, мол, вы же вчера его забрали. Она утверждала, что это не она была, обматерила меня. Сделала, блин, доброе дело. © Nadya Yılmaz Gusmanova / Facebook
А вы пробовали отдавать вещи даром? Расскажите нам о том, как все прошло.
Фото на превью Палата № 6 / VK
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