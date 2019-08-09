18 человек, которые хотели обмануть интернет идеальным фото, но что-то пошло не так

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Интернет-пользователи приоткрыли занавес и показали закулисье того, как создаются их фото. Как выяснилось, кому-то достаточно сделать снимок лишь под правильным углом, чтобы выдать желаемое за действительное. А кто-то настолько заморачивается над идеальным кадром, что приходится звать всех друзей на помощь.

AdMe.ru надеется, что подобных обманных приемов в сети станет меньше или же они будут использоваться исключительно для увеселения и поднятия настроения.

1. «Сфотографируй, как будто в поле лежу»

2. «Это я люблю голубей, а они любят меня»

3. Нет девушки? Не проблема!

4. Для создания идеальной фотографии не бывает слишком много людей

5. Когда не определилась, хочешь ли ты, чтобы было красиво или все же удобно

6. Суперклей для суперпроблем

7. «Детка, перестань заставать меня врасплох фотками»

8. Возможности Facetune действительно впечатляют

9. Расслабляюсь на террасе

10. Умение позировать — один из способов поднять самооценку

11. Когда пытаешься сделать вид, что летишь на самолете, но сестра рушит все планы

12. «Работаю над новым шедевром»

13. Размер не имеет значения, если уметь правильно выставлять ракурс

14. «Спонтанная рабочая поездка на Каймановы острова»

15. «23 года, уже купил собственную квартиру»

16. Сначала ты наслаждаешься лежанием в гамаке, а уже через 5 минут укрываешься от бури

17. Сходили на концерт любимой группы

18. «Да, я купаюсь в море. Нет, это не лужа»

Есть ли у вас какие-то фишки, которыми вы пользуетесь при фотографировании? И правильно ли казаться в кадре лучше, чем в реальности?