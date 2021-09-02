18 человек, которые готовы на все ради близких. Даже достать с неба звезду, если придется
Одно доброе дело способно изменить мир. И даже если не весь мир, то вселенную отдельного человека точно. В этом на собственном примере убедились пользователи, поделившиеся кадрами из личных архивов. Они сами или родные им люди, как рыцари света, несутся на конях взаимопомощи и заботы, чтобы принести близким порцию радости.
AdMe.ru не прерывает цепочку добра, а продолжает распространять позитив по миру. Герои сегодняшней подборки как раз нам в этом помогают. А тех, кто дочитает статью до конца, ждет маленький бонус.
«Одеяло в стиле сериала „Мандалорец“, которое тетя подарила моему отцу. Как круто!»
«Моя младшая сестра занимается гончарным делом, поэтому я построила для нее гончарную мастерскую»
«Если бы я знала, что после свадьбы муж будет готовить мне такие завтраки, то вышла бы замуж еще 5 лет назад!»
«Забота мамы о нас, криворуких»
Когда средняя сестра заботится о правильном рационе старшей
«Моя младшая сестра сделала это для меня. Я не заслуживаю ее!»
Чего только не сделаешь ради дорогих людей
«Эту дверь я вырезал специально для дома моих друзей»
Муж приготовил обед для жены
«Моя невестка гуляет с моей 92-летней мамой во время семейной встречи. Это так здорово, когда другая женщина любит твою маму так же, как ты»
Теперь руки жены в безопасности
Сколько бы тебе ни было лет, где бы ты ни жил, мама все равно напишет
«Полки, которые я сам сделал для прачечной моей сестры, хоть я и сварщик»
«Я сплела гобелен с изображением кошки моей сестры и подарила ей»
«Это мой подарок для мамы — плед. Я делала его безумно долго из-за приступов лени. У него есть пуговка и самодельная брошка»
«Сделал доброе дело. Заменил маме смеситель на кухне»
«Посмотрите, какую я красоту для мамы на день рождения испекла»
Бонус
- Мой старший сын — замечательный 4-летний ребенок. Уже 2 дня у младшего сына режутся зубки: он хнычет, капризничает, почти не спит. Я вымоталась и физически, и морально. Сегодня забираю старшего из сада, а он обнимает меня и говорит: «Мамочка, ты так устала, давай мы сейчас придем домой, я возьму Мишку (младшего) и буду с ним играть, а ты закроешься в комнате и поспишь». Кажется, у меня растет идеальный мужчина. © Lory077 / Pikabu
А когда последний раз вы радовали своих близких без повода?
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