18 человек, которые готовы на все ради близких. Даже достать с неба звезду, если придется

Одно доброе дело способно изменить мир. И даже если не весь мир, то вселенную отдельного человека точно. В этом на собственном примере убедились пользователи, поделившиеся кадрами из личных архивов. Они сами или родные им люди, как рыцари света, несутся на конях взаимопомощи и заботы, чтобы принести близким порцию радости.

AdMe.ru не прерывает цепочку добра, а продолжает распространять позитив по миру. Герои сегодняшней подборки как раз нам в этом помогают. А тех, кто дочитает статью до конца, ждет маленький бонус.

«Одеяло в стиле сериала „Мандалорец“, которое тетя подарила моему отцу. Как круто!»

«Моя младшая сестра занимается гончарным делом, поэтому я построила для нее гончарную мастерскую»

«Если бы я знала, что после свадьбы муж будет готовить мне такие завтраки, то вышла бы замуж еще 5 лет назад!»

«Забота мамы о нас, криворуких»

Когда средняя сестра заботится о правильном рационе старшей

«Моя младшая сестра сделала это для меня. Я не заслуживаю ее!»

Чего только не сделаешь ради дорогих людей

«Эту дверь я вырезал специально для дома моих друзей»

Муж приготовил обед для жены

«Моя невестка гуляет с моей 92-летней мамой во время семейной встречи. Это так здорово, когда другая женщина любит твою маму так же, как ты»

Теперь руки жены в безопасности

Сколько бы тебе ни было лет, где бы ты ни жил, мама все равно напишет

«Полки, которые я сам сделал для прачечной моей сестры, хоть я и сварщик»

«Я сплела гобелен с изображением кошки моей сестры и подарила ей»

«Это мой подарок для мамы — плед. Я делала его безумно долго из-за приступов лени. У него есть пуговка и самодельная брошка»

«Сделал доброе дело. Заменил маме смеситель на кухне»

«Посмотрите, какую я красоту для мамы на день рождения испекла»

Бонус

Мой старший сын — замечательный 4-летний ребенок. Уже 2 дня у младшего сына режутся зубки: он хнычет, капризничает, почти не спит. Я вымоталась и физически, и морально. Сегодня забираю старшего из сада, а он обнимает меня и говорит: «Мамочка, ты так устала, давай мы сейчас придем домой, я возьму Мишку (младшего) и буду с ним играть, а ты закроешься в комнате и поспишь». Кажется, у меня растет идеальный мужчина. © Lory077 / Pikabu