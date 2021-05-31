18 человек, которые наконец-то приняли свою внешность со всеми ее изюминками

Пожалуй, каждому из нас хоть раз забредала в голову крамольная мысль что-нибудь в себе переделать: кольнуть губы, прооперировать нос, выпрямить кудрявые волосы или завить прямые. Чаще всего все эти «недостатки» мы придумываем себе сами, а на деле они являются теми особенностями, которые придают нам индивидуальность и шарм.

Мы в AdMe.ru уверены, что никаких недостатков внешности не существует. Герои нашей подборки полностью разделяют нашу позицию: они учатся принимать себя такими, какие они есть, и гордиться своими изюминками, а не стыдиться их.

«Я всю жизнь копила деньги на ринопластику. Теперь решила потратить их на жизнь и перевела в свои обычные сбережения»

«С моим носом я похожа на пеликана, но это мое любимое животное, так что все в порядке»

«На протяжении 2 лет я постоянно осветляла волосы. Сегодня я наконец их срезала. Привет моим новым, здоровым локонам»

«У меня андрогенная алопеция, поэтому я решила побриться налысо»

Андрогенная, или андрогенетическая алопеция — это истончение волос, которое у женщин ведет к поредению волос в области пробора с распространением на боковые стороны.

«Вот так выглядит мое веснушчатое лицо крупным планом»

«Пытаюсь сохранять позитивный настрой и видеть красоту в этой гигантской штуке на моем лице»

«К-к-комбо: мой нос одновременно курносый и с горбинкой. Я росла, мечтая об операции, но поняла, что она полностью изменит мое лицо. Любите то, что делает вас уникальными»

Роскошный римский нос с горбинкой

«Никогда не думала, что у меня большой нос, пока мне на это не указали. Теперь не могу об этом не думать. Кажется, с кем-то нужно провести беседы об индивидуальности»

«Со средней школы мечтала сделать пластику носа. Мой профиль смущает меня огромной горбинкой и ноздрями — никогда ни у кого не видела таких ноздрей, как мои»

«В прошлом году я решила выбрать свой естественный цвет волос. Это одно из лучших решений, которые я когда-либо принимала»

«Это мой огромный нос»

«Я всегда очень стеснялась своей прически, носила шляпы и капюшоны. А сегодня поняла: это то, чем нужно гордиться, а не то, что надо скрывать»

«Мне сказали, что я не должна носить большие очки, потому что они подчеркивают мой нос. Купила самые огромные, какие смогла найти»

«Фото без фильтров и макияжа. Только я и мои недостатки, к которым не относятся веснушки — их я обожаю»

«Долго страдала из-за выпадения волос и наконец решилась побриться налысо. Девушки с такой же проблемой, вы все прекрасны»

«Пытаюсь любить свой нос чуть больше каждый день»

«Унаследовала нос от мамы, и она постоянно извинялась передо мной за него»