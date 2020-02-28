18 человек, которые добились того, о чем даже мечтать боялись
Мы все к чему-то стремимся, постоянно ставим перед собой простые и не очень задачи и пытаемся добиться своего несмотря ни на что. Одни люди, к примеру, мечтают собрать коллекцию эксклюзивных кроссовок, другие — исполнить национальный гимн в финале Супербоула, а третьи решают в свои 45 лет наплевать на все и податься в модели. Всех их объединяет одно: на своем примере они доказывают, что нет ничего недостижимого, главное — никогда не опускать руки.
AdMe.ru не смог пройти мимо 18 человек, которые проигнорировали любые препятствия на пути к своей цели.
1. «Мой папа в 45 решил начать модельную карьеру, и я никогда еще не видел его счастливее»
2. «Мы с женой не можем иметь детей, зато мы получили возможность усыновить ребенка. Знакомьтесь, это Джошуа»
3. Звезды тоже о чем-то мечтают
И достигают своих целей, даже если на это требуется 10 лет
4. «В 2014 году я представить не мог, что когда-нибудь повстречаюсь со своим извечным напарником по видеоигре Halo. 13 декабря 2019 года мы поженились. Мечты действительно сбываются»
5. «Когда я был моложе, я мечтал иметь 25 тарелок и барабанов. Теперь у меня есть такой вот набор. Вы бы только знали, как они звучат!»
6. «После 11 лет, проведенных в США, я наконец-таки получил гражданство. Всегда мечтал пойти на выборы, и теперь я могу это сделать»
7. «Я всегда мечтал иметь дома игровой автомат. На протяжении целых 10 лет! И каждый раз мне не хватало сил, чтобы закончить его. Но я это сделал»
8. «Год назад в этот день моя мама задалась целью похудеть. Результат: минус 38 кг и куча радости по этому поводу»
9. Порой с нами происходит то, о чем мы даже не могли мечтать
И мы даже по прошествии времени не можем в это поверить
10. «Мы с женой сбросили почти 135 кг за последний год. Можете нами гордиться!»
11. «Это все пары кроссовок, которые я мечтал собрать, когда только начал коллекционировать их. Никогда не думал, что мне удастся заполучить их все»
12. «2 года назад я купил камеру, потому что всегда мечтал снимать звезды. Верхний кадр был сделан при моей первой попытке. Нижнее фото я получил 2 недели назад»
13. «Знаю, что это не так уж и много, но с апреля 2019-го по январь 2020 года я сбросила 19 кг. Никогда не чувствовала себя лучше. Но на этом я не остановлюсь»
14. «Мне 46, и я наконец-то отправился в отпуск моей мечты»
«Национальный музей воздухоплавания и астронавтики Смитсоновского института».
15. Мечта сбылась. И неоднократно
16. «Нам с женой твердили, что мы никогда не сможем иметь детей. 2 дня назад у нас родилась дочь. Я никогда не был так счастлив и не испытывал такой любви! Я папа!»
17. «Я мечтал посетить Йосемитский национальный парк с самого детства. Сегодня, в мой 57-й день рождения, я добрался до этого места. Мечты и вправду сбываются»
18. Когда думала, что это недостижимая цель
А уже через год ситуация кардинально изменилась
А у вас есть своя вдохновляющая история, которой хочется поделиться с остальным миром?
Фото на превью coolcat_collin / Twitter