18 человек, которые делают все по-своему, а другие только смотрят и думают: «А что, так можно было?»

Идти проторенной дорожкой легче, чем прокладывать свой собственный путь. Однако второе зачастую увлекательнее. Те люди, которые способны мыслить вне шаблонов, умеют находить нетривиальные решения привычных задач, и за некоторые из них им хочется аплодировать стоя.

Мы в AdMe.ru очень уважаем людей, которые не пасуют перед трудностями и умудряются выжать максимум пользы из ситуаций и вещей, в которых другие не видят ничего особенного.

«На балконе лежали пельмени, а тут вдруг потеплело, и они слиплись в один комок. Ну не выбрасывать же. И вместо того, чтобы сварить их, пришлось их пожарить»

«В общем, так: было вкусно, мы все съели!»

«Сделала толстовки из старых одеял»

При таком нетривиальном подходе есть шанс избежать ссор с соседями

«Уважаемые соседи! К сожалению, в субботу утром нам будут устанавливать кондиционер, и мы можем вас разбудить. Извините, если так получится. Это вам. Ваши соседи».

Умение делать нестандартные подарки всегда пригодится

Я в 18 лет подарил камень своей девушке. Она хотела новый телефон, а я был нищим студентом. Поэтому, чтобы просто так не дарить деньги, я взял с улицы булыжник, нацарапал на нем поздравления, под него положил деньги и все это завернул в красивую бумагу... Как итог — 5-й год женаты. © yakyak / Pikabu

Оригинальный способ распространять свое творчество

«Недалеко от Академии художеств у стены одиноко стоит картина. Сзади портрета прикреплена записка, а на ней написано: „Я картинка, и я ищу дом. Если я тебе нравлюсь, пожалуйста, позаботься обо мне. Ты можешь отблагодарить художницу и скинуть ей деньги на карту по номеру телефона (указан номер). Если у тебя нет такой возможности, просто позволь мне обрести дом“».

«Заказала знакомая набор капкейков для своего дяди. Говорит, нужно что-то интересное. Не вопрос, давно хотел сделать такой набор»

«Зашел в библиотеку и увидел у них вот такую оригинальную елочку. Создает вполне новогоднее настроение!»

Когда предприимчивость и изобретательность просыпаются от безысходности

В моем детстве мама работала на кондитерской фабрике. Выдали ей как-то часть зарплаты конфетами — дали несколько ящиков. Что с ними в таком количестве делать — непонятно. Мы с братом на них уже смотреть не могли. И тут брату пришла гениальная мысль: продать! Где продать? Ну ясное дело — в школе! В общем, он успел реализовать 2/3 ящика, пока его родителей не захотел увидеть директор. Продавал он их по цене от 20 до 50 копеек за штуку. Это во времена, когда нам в школу давали ₽ 2 на обед. Мама потом из любопытства посчитала количество конфет в килограмме — получалось, что братец продавал их почти в 5 раз дороже весовой магазинной стоимости. © CatOfCthulhu / Pikabu

«Нашли более приличную замену старому холодильнику на даче, а этот выставили на веранду. Все вокруг уже красивое, а он такой страшный, ну совсем тут не к месту»

«Можно было, конечно, его просто перекрасить, но это было бы банально и дорого. А вот сделать его в тон окружающей обстановке — это да. У меня оставалась евровагонка после монтажа потолка на веранде. Именно ею я и облицевал холодильник. Теперь он не досадное недоразумение, а кайфовая фишка нашей дачи. И все, кто его видел вживую, говорили, что такой холодильник тоже хотели бы иметь».

Класть в зоне ожидания автомойки мужские журналы про машины и рыбалку — вчерашний день. Вот что значит настоящая современная клиентоориентированность

«Большая раскраска. Единороги».

«Дочери запрещено трогать чужое мороженое. Но иногда очень хочется. И она нашла честное решение»

«Я съела мороженку, но вот деньги за нее».

Когда нестандартный подход к жизни — это путь к семейному счастью

У моего лучшего друга (8 лет дружим) слегка нестандартные идеи, и на вопрос «Зачем?» ответ был всегда один: «По приколу». Вот так «по приколу» мы объехали автостопом и практически без копейки в кармане пол-России, набили одинаковые татуировки, прыгали с парашютом и так далее. А когда меня бросил парень, в этот же день друг затащил меня в загс, и мы «по приколу» подали заявление. Через полгода сыграли свадьбу. Додружились... Вся родня в шоке, а мы че? Мы по приколу! Но я люблю его. © Подслушано / VK

«Я была в глубокой депрессии. В те дни, когда мне удавалось встать с постели, я немного красила свой забор»

«Для меня этот забор служит напоминанием о том, что вы можете сделать радугу сами даже в самые темные дни».

«Пришла в голову идея установить дома турник. На турнике можно подтягиваться, качать пресс, да и просто иногда повисеть и расслабить спину»

«Вечером обсудил этот вопрос с супругой, так как перекладина испортит „весь дизайн“ (до мелочей продуманный супругой пару лет назад). И был крайне удивлен ее согласием: она сказала, что турник ей тоже очень нужен. Выбрал, заказал, установил. Прошло 2 недели — супруга начала его использовать по полной».

Когда приближается День святого Валентина, а твоей жене временно нельзя сладкое

Это «конфеты» из мясных деликатесов.

Как одним махом замотивировать сразу двоих детей

5 лет назад, когда я готовилась к сдаче ЕГЭ, родители, вместо того чтобы грузить меня физически и морально, решили проблему гениально! Они пообещали старшему брату купить хорошую машину, если я сдам экзамен на отлично и поступлю в институт на бюджет. Брат не стал долго теряться, созвал всех своих бывших одноклассниц-отличниц, друзей из вуза, и каждый день со мной занимались разные люди. Уж не знаю, чем он оплачивал им их труды, но одно могу сказать точно: они были не напрасны. Было безумно интересно! Каждый учебный день я видела своих одноклассников, которые проклинали все и вся, ненавидя своих репетиторов, а я наслаждалась этим временем. Экзамен сдан на отлично, сейчас оканчиваю обучение в престижном институте и уже устроилась на замечательную работу! А брат все-таки получил свою первую новую машину. © Подслушано / VK

«Решила связать одеяло из остатков пряжи. Но просто вязать скучно, и я кинула в интернете клич: „Давайте сделаем одеяло мира из остатков пряжи из разных городов!“»

«Суть была именно в идее — объединить и географию, и творчество, и душевное тепло. И люди откликнулись. Отписалось гораздо больше, чем отправило на самом деле. Присланного хватило на всю работу, и еще немного осталось!»

«Когда я училась в 10-м классе, мама оставила мне фарш и попросила приготовить суп с фрикадельками. Вечером, придя с работы, она обнаружила суп с котлетами»

«Уже и не помню, что пошло не по плану, но в супе плавали огромные мясные шарики, которые даже разрезанные пополам не помещались в рот. Мама и бабушка часто говорили, что мужа такая хозяйка, как я, себе не найдет — или найдет, но рыжего и конопатого (до сих пор не понимаю, чем бабуле не угодили рыжие люди). Стоит ли говорить, что этот суп стал просто легендарным доказательством моей лени и припоминался мне при каждом случае. Прошло много лет, мы с мужем (не рыжий) готовили драники. Я отошла на пару минут поговорить по телефону, попросила его меня сменить, возвращаюсь на кухню, а там муж берет здоровенный комок картошки и раскатывает по всей сковороде. На мой немой вопрос отвечает: „Так вкуснее“ — и с удовольствием раскатывает его дальше».