18 человек, которые действуют вопреки любым стереотипам
Есть вещи, которые многими воспринимаются как норма по умолчанию: бабушки не играют в видеоигры и не набивают тату, папы редко выбирают вечер с женой, если коллеги позвали выпить. Но многие люди плевать хотели на такие нормы, поэтому они и становятся героями жизненных, ироничных и даже странных историй.
Мы в AdMe.ru поражаемся, насколько нетипичным может быть поведение пользователей сети, и демонстрируем впечатлившие нас примеры.
Трофей «Адекват»: этот парень не встал, когда самолет приземлился
Этот парень делает предложение и ОДНОВРЕМЕННО снимает это на камеру?!
«Примерно с такими мы и работаем»
Кто-то припарковал свой велотренажер на парковке для велосипедов
У парней своя система ассоциаций
«Моя сестра работает флористом. Сегодня она подарила мне букет из наггетсов»
Лучшая команда поддержки в лице бабули
Наконец-то косметические бренды стали демонстрировать продукты на моделях с акне, не улучшая в фотошопе результат после нанесения
Как говорят, японцы знают секрет долголетия
Пицца со вкусом Нового года
Уникальная школа для собак
Мужчины тоже плачут
«Реклама, которую я хочу видеть: крутая девушка-инженер прижимает красавчика к стене и обещает ему, что защитит его спокойную и размеренную жизнь во что бы то ни стало»
Вот это поворот!
Ведь главное не фигура, а настроение
Есть еще романтика в этом мире
«Моя 9-летняя дочь поместила сыр в старую упаковку от гигиенической помады, чтобы есть на уроках»
Как собеседник с тобой, так и ты с ним
А какие далекие от стереотипов поступки вы совершали в своей жизни?
Фото на превью dascha_igel / Twitter