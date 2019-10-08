18 человек, которые действуют вопреки любым стереотипам

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Есть вещи, которые многими воспринимаются как норма по умолчанию: бабушки не играют в видеоигры и не набивают тату, папы редко выбирают вечер с женой, если коллеги позвали выпить. Но многие люди плевать хотели на такие нормы, поэтому они и становятся героями жизненных, ироничных и даже странных историй.

Мы в AdMe.ru поражаемся, насколько нетипичным может быть поведение пользователей сети, и демонстрируем впечатлившие нас примеры.

Трофей «Адекват»: этот парень не встал, когда самолет приземлился

Этот парень делает предложение и ОДНОВРЕМЕННО снимает это на камеру?!

«Примерно с такими мы и работаем»

Кто-то припарковал свой велотренажер на парковке для велосипедов

У парней своя система ассоциаций

«Моя сестра работает флористом. Сегодня она подарила мне букет из наггетсов»

Лучшая команда поддержки в лице бабули

Наконец-то косметические бренды стали демонстрировать продукты на моделях с акне, не улучшая в фотошопе результат после нанесения

Как говорят, японцы знают секрет долголетия

Пицца со вкусом Нового года

Уникальная школа для собак

Мужчины тоже плачут

«Реклама, которую я хочу видеть: крутая девушка-инженер прижимает красавчика к стене и обещает ему, что защитит его спокойную и размеренную жизнь во что бы то ни стало»

Вот это поворот!

Ведь главное не фигура, а настроение

Есть еще романтика в этом мире

«Моя 9-летняя дочь поместила сыр в старую упаковку от гигиенической помады, чтобы есть на уроках»

Как собеседник с тобой, так и ты с ним

А какие далекие от стереотипов поступки вы совершали в своей жизни?