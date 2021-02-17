18 человек, которые будто взяли у инопланетян по кусочку для своей внешности, а то и весь облик целиком

Каждый человек исключителен и неповторим, а некоторые обладают просто невероятной внешностью. Одних природа наделила причудливой расцветкой глаз, других — ногами, как у Хоббита. Но все они привыкли к любопытным взорам окружающих, это точно.

Мы в AdMe.ru верим, что эти люди приняли и полюбили свои отличия и превратили их в изюминки. А в бонусе — девушка, чья внешность — сплошная космическая уникальность.

«Я высокий стройный парень, но у меня карикатурно короткие и широкие ступни. Не так-то просто найти обувь детского размера с большой полнотой»

«Суеверная бабушка твердила, что мои зубы выглядят пугающе и их лучше подпилить. Но я научилась принимать свои клыки и никогда их не меняла»

«У моей девушки странные глаза»

«Я родился без хряща на переносице»

«На одном ухе у меня гибкий хрящ, и я могу вывернуть его. Моя прабабушка тоже так могла»

«У моего соседа есть чрезвычайно длинный седой волос на руке»

«Как моя рука с витилиго меняется зимой и летом»

«У меня был лишний зуб, и врач его удалил»

«На одной руке у меня обычный большой палец, а на другой — такой, как на ноге»

«Мой пупок всегда вызывает бурное обсуждение»

«Думаю, как будет смотреться пирсинг за моих странных ушах»

Левый глаз коричневый, а правый — зеленый

«Мой безымянный палец становится белым и немеет, когда на улице холодно. Я живу в ледяной Канаде»

«У меня родимое пятно в глазу»

«Жена только что родила нашего первенца. И у него такая же аномалия, как у меня: слишком большое расстояние между большим и указательным пальцами»

«Даже если я в очках, люди все равно спрашивают у меня: „Это линзы?“»

Бонус: тибетская модель Цунайна — обладательница инопланетной внешности

У нее самый шикарный нос из всех, что я видела! © everyday2000 / Reddit