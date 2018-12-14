18 человек, которые благодаря своей сообразительности выйдут из любой ситуации

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Во многих людях дремлет гениальный изобретатель, и иногда они дают ему волю. В такие моменты воплощаются в жизнь самые разные идеи, и некоторые из них вы, возможно, захотите даже позаимствовать.

Мы в AdMe.ru голосуем за самовыражение в любых формах, а поэтому предлагаем вам взглянуть на творения нескольких остроумных затейников.

1. Всем родителям на вооружение

2. Лестница для котика

3. Антипримерзайки нового поколения

4. Лайфхак от папы

5. Плотно обтягивающий сапог прекрасно подчеркивает естественную кривизну трубы

6. Стимул

7. Просто плойка сломалась

8. Будем готовы к такому приему

9. Найдено решение извечной проблемы

10. Противоугонная система

11. Рождественский лайфхак: на общей фотографии поместите своего бойфренда с краю, чтобы в случае чего было легко удалить его из кадра

12. А у вас есть такой Серега?

13. Когда присутствует смекалка и отсутствует страх

14. Ваза с рисом — отличная альтернатива покупным подставкам

15. Скрытая функция зажимов для бумаги

16. Для наушников тоже сгодится

17. Тест для выходящих из бара

Бонус: как сделать эффектное фото для инстаграма