18 человек, глядя на которых удача сначала пожимает плечами, а потом хохочет в кулачок

Трудно сказать, что отличает удачные дни от неудачных. Кто-то прольет кофе, а кому-то могут испортить настроение рассыпавшиеся в машине пончики или отсутствие взаимопонимания с родственниками. Хорошо, что есть интернет, где любой может поделиться своим горем, а другие его приободрят. Ну или подшутят. Все лучше, чем переживать в одиночку.

AdMe.ru отыскал фотографии, которые красноречивее любого рассказа поведают о том, как их авторам не повезло. А в конце вас ждет бонус, который покажет, что наших четвероногих друзей тоже иногда покидает удача.

1. «Решил заварить кофейку. Но не заправил фильтр. А как прошло ваше утро?»

2. «Заплатил кругленькую сумму за доставку снятой с производства рамки»

3. «В чем логика?»

Зато твои посылки никто не украдет. © asian******** / Reddit

4. Утро добрым не бывает

5. «Как бы соблазнительно это ни звучало, никогда не позволяйте детям срывать игрушечные присоски с вашего лба. Просто поверьте мне на слово»

6. «Арендодатель решил сэкономить и попросил друга сделать забор. Этот навык не его главный козырь»

7. Когда налил последнюю чашку кофе из кофейника

8. «Купил велосипед вчера, покатался денек. А сегодня кто-то решил проехать через знак „Стоп“»

9. «Вот что случилось, когда опаздывал на работу»

10. «Купили с девушкой мебель в новую квартиру. Но по пути домой кто-то врезался в нас. Теперь багажник не открывается и полка застряла в салоне»

А у кого-то даже подстаканника в машине нет. © chezzer33 / Reddit

11. Погода в первый день весенних праздников не подкачала

12. «Когда доча решила „починить“ мою клавиатуру»

(Клавиши теперь идут в алфавитном порядке — Прим. ред. AdMe.ru).

13. «Кто-то угнал 90 % моего велосипеда»

14. «Боялась, что волосы запутаются из-за того, что лежу на них. Но случилось кое-что похуже»

15. «Пришел на платформу за 10 минут до прибытия, а поезд отменили. Прождал следующий, он опоздал на 25 минут. И тут двери открываются, и я вижу это»

16. Когда почти победил

17. «Посудомойку загружала свекровь. Как этот взрослый человек вообще функционирует?»

18. «Оставил машину в сервисе. Пришел домой, и вот что случилось»

Бонус: он перепрыгивал преграды и повыше, но в этот раз что-то пошло не так